假冒外賣平台散播毒App　三個月18宗報案多人中伏　被盜逾$507萬

早前曾報道過有不法之徒，在 Facebook 上以賣「香肉」、假百貨平台為名，引導市民下載毒 App，以盜取其網上銀行的登入資料，再轉走銀行內的金錢。近日，竟再次換包裝行騙，推出假的外賣平台，而且已有多人中伏，涉谷金額高達逾 507 萬。



守網者在 Facebook 專頁分享，有不法之徒製作假冒的「戶戶送Deliveroo」App 盜取用戶個人資料。早前，有市民在 Facebook 看到有贊助貼文，聲稱出售馬來西亞美食，於是 PM 查詢。專頁要求轉到 WhatsApp 聯絡後，再誘騙市民下載和安裝假冒「戶戶送Deliveroo」的 Android 毒 App。

（圖片來源：守網者）

當市民打開毒 App 後，就會在 App 內要求輸入網上銀行的登入名稱、密碼，以及理財 PIN 碼。結果，被騙徒登入其網上銀行戶口，並一口氣轉走 130 萬元存款。同時，守網者指出，警方由 9 月至今已接報18宗，以同樣手法盜取存款的報案，總損失金額高達逾 507 萬元。

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這類毒 App 最令人頭痛的地方，是會不斷重新包裝推出，光是假冒的「戶戶送Deliveroo」App，就曾以不同名稱出現，包括：1️戶戶送、Deliveroo v11.1、Deliveroo v3.9、Deliveroo (3)

Android 用戶想避免中伏，就要小心不要點擊不明來歷連結下載手機 App，應從官方渠道下載手機 App。同時，可以安裝對抗惡意軟件的工具，如防毒軟件。當 App 過份要求存取權限，就要打醒十二分精神，如懷疑安裝了惡意程式，亦可把手機還原至出廠設定，避免手機被黑客入侵。

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