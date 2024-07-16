HK Express｜傳怪獸家長挾小孩 逼走買位乘客 香港快運有解釋
撰文：張如瀟
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香港快運HK Express搶座位爭議｜近日網上帖文聲稱有指，一名怪獸家長乘搭香港快運航班時，為了讓一家人坐一起，「挾小孩」逼走買位乘位的座位，其後客服人員更著被搶座位的乘客讓位，返港後自行申請退款，事件引起網民一片熱議。
香港快運接受查詢時表示，因機型轉換的關係，一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此迅速安排涉事乘客對調。
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網民搭飛機聲稱有怪獸家長搶位
日前有網民在facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發帖，聲稱在昨日（15日）由香港飛往日本名古屋的UO690航班，遇見怪獸家長挾小朋友之名搶其他乘客的付費座位，要求一家人一齊坐。
發文者聲稱，客服人員到機艙了解事件後，要求付費選座的乘客讓位，並於港後自行申請退款，帖主形容被搶座位的乘客「興（㷫）到爆」！
航班延遲19分鐘起飛
據網上資料顯示，昨日原定上午10時半開出的UO690航班，最終延遲19分鐘，於上午10時49分才起飛。
事主在留言區現身說法 不想延誤航班終讓位
有自稱受害者的網民在帖文留言，因不想耽誤其他乘客的時間，令航班延遲，故沒有堅持要回座位。
網民：航空公司應維護買位乘客權益
飛機搶位事件迅速引起網上討論。不少網民亦質疑香港快運人員做法，稱航空公司收了選位費，便應維護買位乘客的權益！
香港快運：因機型轉換未成年乘客需調位
香港快運接受查詢時表示，有關昨日UO690航班座位安排的事宜，因機型轉換的關係，一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要、並得到另一排四位乘客的同意後（當中包括兩位已付費自選座位的乘客），迅速安排對調。
香港快運稱，已向協助對調的乘客解釋，並承諾會退回自選座位的費用。如乘客未符合相關安全規定，香港快運會為該乘客重新安排替代座位。
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