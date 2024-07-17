樂桃航空改票制｜最貴票種託運行李數縮水　3級票制每級差$300

繼香港快運HK Express改票制之後，樂桃航空宣布從10月27日冬季航班開始，改用新票制。最新票制同樣是分3級，現有的Simple Peach、Value Peach和Prime Peach，將變更為Minimum、Standard和Standard Plus，記者實測每種機票價錢相差約$300，而且托運行李數量亦有改動，文尾還教大家3種機票如何選擇。準備遊日的朋友要注意！



樂桃航空推出新的3級票制。（樂桃航空facebook圖片）

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樂桃航空｜新舊票制有什麼改變？

1. 最貴票種只包一件託運行李

最新3種機票均包2件合計7公斤以內的手提行李。託運行李數量改變相信對乘客影響較大，最平票種Minimum不包託運行李，最貴票種Standard Plus由原本包兩件託運行李，變成和中價票種Standard一樣，只包一件託運行李。

2. 最平票種或要付$31.5出票手續費

購買了Minimum機票的朋友要留意，在日本機場出機票時需付「出票手續費」，購買單程回港機票須額外支付640日圓（約31.5港元）。購買Standard和Standard Plus機票的乘客則毋須支付出票手續費。

樂桃航空從10月27日冬季航班開始，改用新票制。（樂桃航空facebook圖片）

3. 預計要改航班建議買最貴票種

舊有中價票種Value Peach可免費更改航班，不過新的中價票種Standard不受理更改航班。在3種新機票中，只有最貴的Standard Plus可以免費更改航班。倘大家預計要更改航班，建議購買Standard Plus機票。

4. 最貴票種可享24小時票價保留

選擇Standard Plus的旅客還可享受保留票價特權。旅客訂購Standard Plus機票時，可選擇立即付款或24小時票價保留，讓旅客有充分時間考慮是否確定購票。如果未能在規定時間內完成付款，保留的訂單將自動取消。

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樂桃航空推出新的3級票制。（樂桃航空facebook圖片）

樂桃航空｜每級票價差約$300

記者在樂桃航空網站試買10月28日至31日，香港前往大阪關西的機票，供大家參考價錢。網站顯示最平Minimum票價為690港元、Standard為960港元、最貴Standard Plus為1,260港元，每級票價差約300港元。

記者試買10月28日至31日，香港前往大阪關西的機票。（樂桃航空網站截圖）

樂桃航空｜新票制推行時間表

現時，旅客購買樂桃航空10月27日或之後出發的航班，須購訂新機票Minimum、Standard或Standard Plus，舊款機票已停止預訂。

樂桃航空新票價類型推行時間表（樂桃航空網站截圖）

樂桃航空｜3款新機票如何選擇？

最後為大家總結一下，樂北航空最新3種機票應如何選擇。

● Minimum：平飛之選，只包2件手提行李，不包托運行李。

● Standard：包2件手提行李 + 1件托運行李。

● Standard Plus：包2件的手提行李 + 1件托運行李，可免費更改航班，並可享24小時票價保留。



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