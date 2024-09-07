澳門煙花匯演2024｜9.7揭幕　5個免費最佳觀賞位置＋比賽時間表

澳門國際煙花比賽匯演返嚟喇！今年將於9月7日至10月6日期間舉行，比賽有來自10個國家的煙花公司參與，屆時將會在澳門塔門對出海面進行煙火表演，想知怎樣可以欣賞到漂亮的煙花匯演？立即往下拉！



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第32屆澳門國際煙花比賽匯演9月開始！（資料圖片）

澳門旅遊局推薦 5個免費最佳觀賞地點

今年煙花匯演將會在9月7日至10月6日期間舉行，屆時會有來自世界各地10個國家的煙花公司參與，包括中國、俄羅斯、法國、加拿大、泰國、西班牙、菲律賓、意大利、日本、葡萄牙，各國都會出盡渾身解數在澳門上空綻放最璀璨的煙花！

澳門旅遊局邀請居民及旅客一同參與，推薦5個最佳煙花觀賞地點，當中包括（1）澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、（2）澳門科學館海堤、（3）沙格斯大馬路 （澳門文華東方酒店側）、（4）南灣・雅文湖畔及（5）氹仔海洋大馬路。

澳門旅遊塔 高空近距離飽覽煙花

澳門國際煙花比賽匯演會在澳門旅遊塔對出的海面上演，想無遮擋地欣賞到精彩的煙花匯演，不妨到澳門旅遊塔，目前更特別開放戶外廣場予市民於戶外地場觀賞煙花，憑門購票即可一邊暢飲，一邊欣賞煙花。

澳門旅遊塔部份餐廳，包括360°旋轉餐廳、Café on 4、皇家葡萄餚更推出煙花比賽匯演限定的套票，只需要惠顧煙花比賽匯演當晚的限定自助晚餐，即可獲得當晚澳門旅遊塔觀光層門票，可以吹著冷氣舒適地欣賞煙花匯演！

【澳門國際煙花比賽匯演限定】戶外廣場特別入場套票 + 2小時無限暢飲

想舒適地欣賞煙花可到澳門旅遊塔。（資料圖片）

澳門國際煙花比賽匯演觀看地點【1】澳門旅遊塔特別入場

第三十二屆澳門國際煙花比賽匯演於澳門旅遊塔對出海面舉行，澳門旅遊塔為最佳觀賞地點。套票包含1張戶外廣場入場票及1張觀光層門票。入場門券包含了2小時無限暢飲紅白酒、啤酒、果汁及汽水，還有100元餐飲券（成人門票）或 50元餐飲券（小童門票），可以在戶外廣場一邊暢飲，一邊享用食物攤檔購買的小食，並於國際煙花比賽匯演時間（21:00及21:40）再到觀光層欣賞煙花。

澳門國際煙花比賽匯演於澳門旅遊塔對出海面舉行。（資料圖片）

澳門旅遊塔戶外廣場特別入場套票 + 2小時無限暢飲

入場時段：20:30 - 22:30

地址：澳門觀光塔G層

價格：成人$380、小童$209（原價：成人$579、小童$346）

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澳門國際煙花比賽匯演觀看地點【2】澳門旅遊塔 - 360°旋轉餐廳自助晚餐

澳門唯一一間360°旋轉餐廳，餐廳最大特色是每隔1.5小時就會旋轉一次，食客可以一邊享用美食，一邊可從高空飽覽全個澳門的景色，最適合拍照打卡分享到Instagram！不少旅客都會大讚景觀一流！而自助晚餐提供葡萄牙菜、中菜、日本料理和海鮮料理，能滿足大部份人的口味。

360°旋轉餐廳

用餐時段：18:00-20:00或20:30-22:30

地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心60樓

價格：成人$474、小童$357（原價：成人$809、小童$589）

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澳門國際煙花比賽匯演觀看地點【3】澳門旅遊塔 - Café on 4

Café on 4擁有高身落地大玻璃窗，可以眺望對岸的氹仔島及橫琴島。而第32屆澳門國際煙花比賽匯演會在澳門旅遊塔對出海面舉行，客人可以在餐廳內欣賞到精彩的煙花表演，同時亦可以獲得觀景塔門券一張。店內最出名的是米卡度咖啡和米卡度雪糕，咖啡醇滑香濃在口感與香氣之間取得完美平衡，而雪糕入口軟滑，甜而不膩。

Café on 4

用餐時間：19:00-22:00

國際煙花比賽匯演時間：21:00及21:40

地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心4樓

價格：成人$476、小童$262（原價：成人$725、小童$422）

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澳門國際煙花比賽匯演觀看地點【4】澳門旅遊塔 - 皇家葡萄餚Tromba Rija

來到澳門豈能不試葡國菜呢？皇家葡萄餚為食客帶來傳統的葡式風味的餐點。餐廳從裝潢到食物都極俱葡萄牙風格，讓大家能夠感受葡萄牙的風味。在第32屆澳門國際煙花比賽匯演期間，皇家葡萄餚的晚餐自助餐會提供海鮮自助晚餐及紅白酒、啤酒、果汁及汽水無限暢飲，讓大家能跟家人朋友一邊捧杯，一邊欣賞璀璨煙花。

皇家葡萄餚Tromba Rija

用餐時段：18:00-22:00

地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心地下

價格：成人$779、小童$410（原價：成人$990、小童$549）

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同場加映：YOHO金銀島名勝世界酒店 房內欣賞海景+煙花

澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）於2023年起試業，被部份當地人標榜是坐擁全澳最美景觀的酒店——酒店客房走渡假風格，設計讓人感到清新舒適，部分客房設有全澳首創的戶外露天風呂！

部份房間可以看到澳門塔、南灣湖或新葡京等著名景點的景色。酒店特設「純金金銀島煙花海景房」，房間窗戶對正澳門旅遊塔，煙花匯演當晚可以在酒店房內舒適地欣賞！

YOHO金銀島名勝世界酒店

房價：HK$1076（純金金銀島煙花海景房）

地址：澳門半島湖濱路12號澳門半島南灣區

交通：港珠澳大橋（澳門口岸）免費穿梭巴士直達酒店

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第32屆澳門國際煙花比賽匯演



日期：2024年9月7、14、21日及10月1、6日

時間：晚上9時及9時40分

地點：旅遊塔對出海面



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