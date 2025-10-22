深圳一日遊2025｜10+好去處推介　水圍/甘坑古鎮/海洋世界/新商場

深圳一日遊好去處！快閃上深圳玩一日去哪裏好呢？《香港01》好食玩飛記者從商場、景點、夜市3方面，為大家整理7個深圳一日遊好去處，包括有梅花鹿的日本Outlet風商場、深圳最大型海洋主題公園、網紅打卡古鎮、超近口岸關口的網紅夜市。一於周末就上深圳玩返轉啦！



來深圳甘坑古鎮可以玩足一日！（小紅書@Annie_莫）

深圳一日遊【1】商場好去處 —— 深業上城

深業上城是集室內商場和露天小鎮於一體的Mall，由十幾棟色彩斑斕的多巴胺色彩Loft建築組成，像一處彩色「盒子迷宮」，模特和結婚新人都愛來這裏拍照！深業上城總商業面積16.7萬平方米，超過200個品牌進駐，必逛橫跨兩層的老佛爺百貨精選店、全球首個MUJI三合一店舖（MUJI HOTEL/MUJI Dinner/MUJI）、保時捷首間城市數字展廳！

深業上城

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通：褔田口岸過關，搭地鐵10號線5個站，冬瓜嶺站E出口直達商場，全程約26分鐘。



深圳一日遊【2】商場好去處 —— 中洲灣 C Future City

深圳最潮人氣商場中洲灣 C Future City與teamLab深度合作，在商場不同地方設置光影藝術裝置，例如是位於商場主入口的3層LED數字瀑布、位於3樓繁花飛舞的立方體裝置、位於地庫B1及B2之間結合LED螢幕與植物的垂直花園，令遊客帶來超強體驗感！👉必逛商店推介

▼▼睇埋中洲灣 C Future City 8大打卡位介紹▼▼

中洲灣C Future City

交通：褔田口岸出發，搭地鐵7個站，到9號線下沙站，B出口隧道直達商場地庫。



深圳一日遊【3】商場好去處 —— 大運天地

想行非一般的商場，那你就要來今年7月新開的大運天地，是全國首座以自然氣象為主題的公園式商業空間，場內不少藝術裝置或打卡位，都跟氣象主題有關。最與別不同的是，這裏有大面積戶外空間，商場圍繞着4.9萬平方米人工湖，可以逛街又可遊湖！公園在指定時間亦安排孔雀、梅花鹿、馬和黑天鵝等動物登場，不用飛日本都可以親親梅花鹿！👉大運天地美食介紹

▼▼想知大運天地有什麼購物美食好店，即睇《香港01》北上攻略影片介紹▼▼

大運天地

地址：深圳龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心

交通：蓮塘田岸過關搭地鐵13個站，或羅湖口岸過關搭地鐵14個站，中途轉3次車，16號線大運中心站C出口直達，全程約1小時。



深圳運動遊樂場天花板！$191起全日自由出入不限時任玩100+遊戲設施

深圳一日遊【4】景點好去處 —— 歡樂港灣

深圳最大的摩天輪、128米高「灣區之光」摩天輪聳立在此，入夜摩天輪七彩霓虹燈閃爍五彩斑斕！遊客還可在空中棧道及海濱走廊漫步，海風拂過臉頰，感覺整個人都放鬆下來。找美食可以到歡樂港灣商場，超多食肆選擇，包括芸山季‧雲南野生火鍋、日式鐵板燒灸柒、祿軒記‧石橄欖雞煲等。

到了晚上8點，廣場還有《鯤鵬之夢》主題水秀表演，結合精彩的燈光表演和音樂噴泉，記者親身看過一次，推薦大家來到歡樂港灣一定要睇！小貼士：建議早10分鐘到場佔前排位置。

+ 3

歡樂港灣

地址：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路8號

交通：褔田海岸過關，搭地鐵10個站，中途轉兩次車，5號線臨海站B2出口，直達商場東岸B1層。更加直接的方法是坐環島中港通跨境巴士，從香港直達歡樂港灣。



《鯤鵬之夢》主題水秀表演（每場時長15分鐘）

平日：20:00；周末及節假日：20:00、21:00

位置：歡樂港灣慶典廣場



深圳一日遊【5】景點好去處 —— 小梅沙海洋世界

有「東方夏威夷」之稱的深圳小梅沙，10月起迎來深圳最大型海洋主題公園「小梅沙海洋世界」試業。園區佔地6萬平方米，水體量達到4萬立方米，設5大區域，展出逾200多種稀有物種。園區亮點包括，全國最大型的圓柱形水族缸，數十萬沙甸魚上演「沙甸魚風暴」、鯨豚館海豚音四重奏表演、仿真機甲鯨鯊與美人魚水中共舞、國內首創360°青藍洞投影秀！👉2類人免費入場

+ 4

小梅沙新海洋世界

地址：深圳市鹽田區鹽葵路小梅沙段39號

票價：成人門票原價人民幣280元、試業價人民幣240元；小童及長者人民幣150元；身高1米或以下之未成年人士及70歲或以上長者免費入場

交通：深圳地鐵2/8號線小梅沙站A出口



深圳一日遊【6】景點好去處 —— 甘坑古鎮

甘坑古鎮是深圳一條於明朝建立的客家小鎮。時至今日，安坑有多幢古建築仍得以保留，當地亦發展成​​文化景區和特色產業區。大家可以在有逾百年歷史的狀元府、南香樓，欣賞古代嶺南建築之美。而在史記亭，數以百計的燈籠懸掛在建築上，引來不少人前來欣賞。特色文化園區裡，亦有著不同演出節目，包括粵劇、古裝舞蹈表演及舞台劇等，將古人的生活呈現於大家的眼前。

甘坑古鎮

地址：中國廣東省深圳市龍崗區布吉吉華街道甘李路18號

開放時間：24小時

交通：乘搭深圳地鐵10號線，於甘坑站下車，於B出口離走後步行約10分鐘



深圳運動遊樂場天花板！$191起全日自由出入不限時任玩100+遊戲設施

深圳一日遊【7】景點好去處 —— 水圍夜市

來到一日遊的尾聲，再去夜市吃一轉！水圍夜市位於福田區，鄰近福田口岸，亦是距離香港最近的深圳夜市之一。在夜市裡，大家可以品嚐到香港少見、源自於黑龍江的烤冷麵。此外，大家還可以點選撈汁海鮮、炸串、烤生蠔、鉢鉢雞等美食。水圍夜市附近的水圍1368文化街區是港風霓紅燈網紅街，有美食車、國際餐飲、酒吧等等，來到水圍不能錯過！👉更多深圳夜市人氣推介！

+ 5

水圍夜市

地址：中國廣東省深圳市福田區水圍村水圍九街

交通：乘搭深圳地鐵7號線，於皇崗村站下車，經B2出口離開再步行約4分鐘



深圳一日遊【8】南山太空館

深圳太空館坐落於歡樂海岸核心區，外形酷似飛碟，這座四層場館以體驗為核心，設有百餘個項目，其中三分之二為互動式。館內展出震撼的一系列長征火箭模型和嫦娥五號返回艙複製品，重現中國航天成就。亮點包括多個VR體驗站，讓觀眾親身感受月球漫步和駕駛火星車。此外，球幕投影系統打造的360度沉浸式太空場景，讓參觀者踏上難忘的宇宙之旅。南山太空館100+體驗項目 必睇火箭組裝、返回艙

深圳太空館

地址：沙河街道海園二路13號

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站E岀口／深圳地鐵1號線華僑城站D岀口／自駕至歡樂海岸購物中心停車場

開放時間：有待確認

費用：¥198元／人（在中箭航天小程序可搜索購票）



深圳一日遊【9】Hello Kitty展

備受期待的「Hello Kitty Cosmos光影特展」將於2025年11月1日至2026年1月25日，在中國華潤大廈藝術中心美術館夢幻登場。這是一個近20,000呎的大型光影展，設有《萌力擁抱》、《許願流沙》、《像素異想》等十大主題全景展區。Hello Kitty展｜大型光影展登場 10展區沉浸打卡 附預約攻略

Hello Kitty Cosmos光影特展

地址：深圳中國華潤大廈藝術中心美術館

交通：深圳地鐵13號線人才公園站B1岀口

展覽日期：2025年11月1日至2026年1月25日

展覽時間：10:00 - 22:00（21:30為最後入場時間）



深圳一日遊【10】深圳哈利波特森林

哈利波特迷注意！「哈利波特·禁忌森林體驗」終於登陸深圳龍華。活動以《哈利波特》和《怪獸與牠們的產地》為藍本，利用虛擬實境和燈光技術，將2公里長的林道變成魔法小徑。參加者可化身巫師，跟隨海格探索森林，沿途會遇到約20個電影經典場景，包括榮恩的飛天汽車、鷹馬巴嘴和巨型蜘蛛阿辣哥等。你還可以租借魔法袍和魔杖，親身參與互動環節，完全沉浸在神奇的魔法世界中！深圳哈利波特森林｜20個經典場景還原

活動將於晚間在戶外進行。（Trip.com）

《哈利波特·禁忌森林體驗》

日期：2025年10月1日至2026年3月

開賣日期：9月9日 00:00

營業時間：19:00至24:00

地址：深圳市龍華區觀瀾街道牛湖水碧道

門票價錢：成人門票$238起



深圳一日遊【11】

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略