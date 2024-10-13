瑞士自由行交通｜絕美冰川快車懶人包　靚景路段、揀位、訂票攻略

準備到瑞士旅遊的朋友應該都對冰川快車（Glacier Express，亦稱冰河列車）不陌生吧！冰川快車是瑞士最受歡迎、最著名的景觀火車，全景透明天窗的設計可以更好的欣賞沿途美景，中途會穿越許多隧道和橋樑，並經過阿爾布拉鐵路、萊茵河及阿爾卑斯山口等著名景點，可以看到峽谷、冰河地形及高山村莊等多元風光。



這次小編幫大家整理了最美路段、最適合搭乘時間、票價和選座小技巧，連訂票也會手把手教大家如何輕鬆完成，滿滿資訊都在這，有興趣的朋友就一起看下去吧～

瑞士自由行最著名景觀火車，Glacier Express冰川快車懶人包，推薦路段、訂票教學、選座技巧一篇整理（點擊放大瀏覽）👇👇👇

瑞士自由行冰川快車乘車懶人包（01製圖）

+ 5

什麼時候最適合搭乘瑞士冰川快車Glacier Express

冰川快車以低於時速40公里的速度行駛，被譽為全球最「慢」的快車，讓大家可以透過全景透明天窗慢慢欣賞千變萬化的美景。春天和秋天較容易碰到下雨，視線不佳，所以小編更推薦夏天和冬天前往搭乘！

夏天可以看綠意盎然的景致，冬天則可以看到一片雪白的夢幻場景，體驗更好～不過全景透明天窗雖然美，但夏天太陽直射很曬很熱，要記得做好防曬，且無論甚麼季節都要準備好墨鏡，太陽照射雪地的反光可是很刺眼的！

冰川快車最美路段推薦

庫爾（Chur）——安德馬特（Andermatt）

庫爾到安德馬特的這條路線是公認景色最美的一段，單程約2.5小時，會從最低海拔585公尺的庫爾出發，沿著萊茵河谷爬升，並通過阿爾卑山斯隘口一路爬升至位於海拔2033公尺的最高點，最後抵達海拔1436公尺的安德馬特，因為海拔的落差，不只能感受到齒輪軌道的上升感，還能在短時間內欣賞到不同的風景變化，非常壯觀！因為行程規劃而時間有限的朋友也能留下美好的回憶～

選位小技巧：

由於冰河列車採用透明天窗的設計，所以無論坐在哪邊都可以看到很美的景色，但是如果想在最美路段「庫爾前往安德馬特」拍到更棒的照片，推薦大家坐在行駛方向的右邊喔！



冰川快車票種介紹

+ 5

冰川快車有3種車廂，分別為二等車廂 Second Class、一等車廂 First Class及特等車廂 Excellence Class。比較特別的是冰河列車有分車票及座位預訂，必須兩項都購買才能搭乘喔！

二等車廂Second Class

二等車廂為4排座，是最經濟實惠的選擇，提供免費Wi-Fi、電源插座、娛樂系統（可自行下載）及中文語音導覽，推薦給講求CP值的朋友，但是因為座位都是對坐的型式，如果是雙人旅行可能會與陌生人一起坐喔～

一等車廂First Class

一等車廂為3排座，座位空間相較於二等車廂寬敞，一樣提供免費Wi-Fi、電源插座、娛樂系統（可自行下載）及中文語音導覽，但是因為有單排的位置，即便是對座的型式也很適合雙人旅行，推薦給講求舒適度的朋友～

特等車廂Excellence Class

特等車廂為2排座，只有1個車廂、20個座位，可以保證坐到靠窗的位置，但是特等車廂僅限定從聖莫里茨（St. Moritz）出發前往至策馬特（Zermatt），且必須搭完全程8小時，一天只有一個班次，非常難買。除了二等及一等車廂的基本配備外，每個座位還配有平板電腦、可上鎖的行李收納空間及無限供應的香檳、果汁、下午茶及5道式餐食，更有專屬的報到櫃檯、管家服務和冰河酒吧，推薦給想要極致享受同時能接受久坐的朋友～

冰川快車票價

車票票價及座位預定費用，價格為瑞士法郎CHF（點擊放大瀏覽）👇👇👇

冰川快車Glacier Express官網訂票教學

+ 22

以庫爾Chur—安德馬特Andermatt路線為例

1. 進入冰河列車Glacier Express官網首頁，點選「Booking」。

2. 選擇票種，一等及二等車廂點選「Glacier Express Classic」。

3. 選擇出發地、抵達地、搭乘日期及車廂艙等，並點選「NEXT」。

4. 選擇購票張數及車次。

5. 選擇喜歡的座位並點選「NEXT」。

6. 如果是一般購票，填入姓名及生日後，於「Reduction」選擇「No discount」，最後點選「NEXT」；如果有購買Swiss Travel Pass、Eurail Pass或兒童購票，則在「Reduction」選擇該選項後，點選「NEXT」。

7. 選擇是否加購餐點，如果不需要直接點「ADD TO CART」。

8. 確認訂票資訊是否正確，如果沒問題直接點「PROCEED TO CHECKOUT」。

9. 選擇「Checkout as Guest」後點選「CONTINUE」。

10. 依序填入性別、姓名、電子信箱、地址等資訊，接著點選付款卡別，並選擇是否加購保險，確認訂購資訊及條款，沒問題兩項條款打勾，最後點選「PLACE ORDER」。

11. 選擇符合的信用卡別。

12. 填入信用卡訊息，點選「Pay」，付款成功就完成訂票了喔！



冰川快車訂票注意事項

+ 2

1. 冰河列車的車票和座位預定費是分開計算，買票的時候要特別注意兩個部分都有才算購買成功！若有購買Swiss Travel Pass或Eurail Pass，車票費用免費，但還是需要付座位預定費才能搭乘；購買Swiss Half Fare Card同理，車票費用享5折優惠，一樣要支付座位預定費用才可以搭乘～

2. 冰河列車官網會在搭乘日期的93天前、當地凌晨12點開放預訂，也就是香港時間早上8點，記得準備好鬧鐘，快、狠、準才能訂到心儀的座位！

3. 冰河列車每年10月中下旬開始會停駛約兩個月，2024/10/13～2024/12/14為冰河列車的停駛時間，不要撲空了喔～

看完小編整理的文章，是不是對冰川快車有了不少了解呢？如果有預計前往瑞士旅遊的朋友，別錯過一生必搭一次的絕美冰川快車！如果真的沒有搶到冰河列車、或是剛好在冰河列車停駛時間前往瑞士旅遊的話，小編推薦改搭瑞士國鐵，路線一樣、行駛速度較快，差別在於沒有全景透明天窗，但還是可以看到瑞士多樣化的美景～

相關文章：旅行注意｜搭飛機12大禁忌 乘客「好心做這事」浪費空姐3倍時間（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【瑞士冰河列車】Glacier Express最美路段、選位、訂票教學懶人包】