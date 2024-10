瑞士自由行交通｜絕美冰川快車懶人包　靚景路段、揀位、訂票攻略

準備到瑞士旅遊的朋友應該都對冰川快車(Glacier Express,亦稱冰河列車)不陌生吧!冰川快車是瑞士最受歡迎、最著名的景觀火車,全景透明天窗的設計可以更好的欣賞沿途美景,中途會穿越許多隧道和橋樑,並經過阿爾布拉鐵路、萊茵河及阿爾卑斯山口等著名景點,可以看到峽谷、冰河地形及高山村莊等多元風光。



這次小編幫大家整理了最美路段、最適合搭乘時間、票價和選座小技巧,連訂票也會手把手教大家如何輕鬆完成,滿滿資訊都在這,有興趣的朋友就一起看下去吧~

什麼時候最適合搭乘瑞士冰川快車Glacier Express

冰川快車以低於時速40公里的速度行駛,被譽為全球最「慢」的快車,讓大家可以透過全景透明天窗慢慢欣賞千變萬化的美景。春天和秋天較容易碰到下雨,視線不佳,所以小編更推薦夏天和冬天前往搭乘!

夏天可以看綠意盎然的景致,冬天則可以看到一片雪白的夢幻場景,體驗更好~不過全景透明天窗雖然美,但夏天太陽直射很曬很熱,要記得做好防曬,且無論甚麼季節都要準備好墨鏡,太陽照射雪地的反光可是很刺眼的!

冰川快車最美路段推薦

庫爾(Chur)——安德馬特(Andermatt)

庫爾到安德馬特的這條路線是公認景色最美的一段,單程約2.5小時,會從最低海拔585公尺的庫爾出發,沿著萊茵河谷爬升,並通過阿爾卑山斯隘口一路爬升至位於海拔2033公尺的最高點,最後抵達海拔1436公尺的安德馬特,因為海拔的落差,不只能感受到齒輪軌道的上升感,還能在短時間內欣賞到不同的風景變化,非常壯觀!因為行程規劃而時間有限的朋友也能留下美好的回憶~

選位小技巧:

由於冰河列車採用透明天窗的設計,所以無論坐在哪邊都可以看到很美的景色,但是如果想在最美路段「庫爾前往安德馬特」拍到更棒的照片,推薦大家坐在行駛方向的右邊喔!



冰川快車票種介紹

冰川快車有3種車廂,分別為二等車廂 Second Class、一等車廂 First Class及特等車廂 Excellence Class。比較特別的是冰河列車有分車票及座位預訂,必須兩項都購買才能搭乘喔!

二等車廂Second Class

二等車廂為4排座,是最經濟實惠的選擇,提供免費Wi-Fi、電源插座、娛樂系統(可自行下載)及中文語音導覽,推薦給講求CP值的朋友,但是因為座位都是對坐的型式,如果是雙人旅行可能會與陌生人一起坐喔~

一等車廂First Class

一等車廂為3排座,座位空間相較於二等車廂寬敞,一樣提供免費Wi-Fi、電源插座、娛樂系統(可自行下載)及中文語音導覽,但是因為有單排的位置,即便是對座的型式也很適合雙人旅行,推薦給講求舒適度的朋友~

特等車廂Excellence Class

特等車廂為2排座,只有1個車廂、20個座位,可以保證坐到靠窗的位置,但是特等車廂僅限定從聖莫里茨(St. Moritz)出發前往至策馬特(Zermatt),且必須搭完全程8小時,一天只有一個班次,非常難買。除了二等及一等車廂的基本配備外,每個座位還配有平板電腦、可上鎖的行李收納空間及無限供應的香檳、果汁、下午茶及5道式餐食,更有專屬的報到櫃檯、管家服務和冰河酒吧,推薦給想要極致享受同時能接受久坐的朋友~

冰川快車票價

冰川快車Glacier Express官網訂票教學

以庫爾Chur—安德馬特Andermatt路線為例

1. 進入冰河列車Glacier Express官網首頁,點選「Booking」。

2. 選擇票種,一等及二等車廂點選「Glacier Express Classic」。

3. 選擇出發地、抵達地、搭乘日期及車廂艙等,並點選「NEXT」。

4. 選擇購票張數及車次。

5. 選擇喜歡的座位並點選「NEXT」。

6. 如果是一般購票,填入姓名及生日後,於「Reduction」選擇「No discount」,最後點選「NEXT」;如果有購買Swiss Travel Pass、Eurail Pass或兒童購票,則在「Reduction」選擇該選項後,點選「NEXT」。

7. 選擇是否加購餐點,如果不需要直接點「ADD TO CART」。

8. 確認訂票資訊是否正確,如果沒問題直接點「PROCEED TO CHECKOUT」。

9. 選擇「Checkout as Guest」後點選「CONTINUE」。

10. 依序填入性別、姓名、電子信箱、地址等資訊,接著點選付款卡別,並選擇是否加購保險,確認訂購資訊及條款,沒問題兩項條款打勾,最後點選「PLACE ORDER」。

11. 選擇符合的信用卡別。

12. 填入信用卡訊息,點選「Pay」,付款成功就完成訂票了喔!



冰川快車訂票注意事項

1. 冰河列車的車票和座位預定費是分開計算,買票的時候要特別注意兩個部分都有才算購買成功!若有購買Swiss Travel Pass或Eurail Pass,車票費用免費,但還是需要付座位預定費才能搭乘;購買Swiss Half Fare Card同理,車票費用享5折優惠,一樣要支付座位預定費用才可以搭乘~

2. 冰河列車官網會在搭乘日期的93天前、當地凌晨12點開放預訂,也就是香港時間早上8點,記得準備好鬧鐘,快、狠、準才能訂到心儀的座位!

3. 冰河列車每年10月中下旬開始會停駛約兩個月,2024/10/13~2024/12/14為冰河列車的停駛時間,不要撲空了喔~

看完小編整理的文章,是不是對冰川快車有了不少了解呢?如果有預計前往瑞士旅遊的朋友,別錯過一生必搭一次的絕美冰川快車!如果真的沒有搶到冰河列車、或是剛好在冰河列車停駛時間前往瑞士旅遊的話,小編推薦改搭瑞士國鐵,路線一樣、行駛速度較快,差別在於沒有全景透明天窗,但還是可以看到瑞士多樣化的美景~

