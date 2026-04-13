廣州新酒店15間2026｜近車站／室外泳池／免費泊車／人均$237

廣州新酒店2026｜除了深圳，廣州也是鄰近香港的北上好去處之一，有不少著名景點值得玩上一天以上！記者今次精選了15間廣州新酒店，不僅價錢便宜，而且各具特色，有不少更具智能家電，人均只是$237！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

內地深度遊！Trip.com酒店、高鐵、景點及機票優惠低至8折！🔑

>> 即拎優惠 <<

廣州新酒店推介【1】廣州大廈希爾頓啟繽精選酒店（Canton Hotel Guangzhou, Tapestry Collection by Hilton）

廣州大廈希爾頓啟繽精選酒店（Canton Hotel Guangzhou, Tapestry Collection by Hilton）於2026年3月開幕，坐落於北京路商圈，鄰近南越王博物院王宮展區及廣州中山紀念堂。酒店擁有492間客房，房間光線明亮、空間寬敞，部分房型另設浴缸。酒店同時提供室外游泳池、健身室、餐廳及免費停車場。

廣州大廈希爾頓啟繽精選酒店（Canton Hotel Guangzhou, Tapestry Collection by Hilton）

房價：人均HK$339起（城景大床客房）

地址：廣州越秀區北京路374號

交通：公園前地鐵站步行約10分鐘

廣州大廈希爾頓啟繽精選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

廣州新酒店推介【2】廣州之窗皇冠假日酒店（Crowne Plaza GUANGZHOU WINDOW OF CANTON by IHG）

廣州之窗皇冠假日酒店（Crowne Plaza GUANGZHOU WINDOW OF CANTON by IHG）坐落於珠江之畔，毗鄰海珠區廣州之窗。酒店於2025年全新開幕，擁有294間客房，房間均位於高層且視野開闊，坐擁珠江、廣州塔等景觀，並配備步入式衣帽間、半開放浴室及全景浴缸。酒店另設室內游泳池、健身室、桑拿、2間餐廳及免費停車場。

廣州之窗皇冠假日酒店（Crowne Plaza GUANGZHOU WINDOW OF CANTON by IHG）

房價：人均HK$371起（高級房）

地址：廣州海珠區瀝滘路328號

交通：瀝滘地鐵站步行16分鐘

廣州之窗皇冠假日酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

廣州新酒店推介【3】廣州華裕萬福酒店（廣州東站天河體育中心店）（Huayu Wanfu Hotel）

廣州華裕萬福酒店（廣州東站天河體育中心店）（Huayu Wanfu Hotel）於2025年開幕，距離廣州東站僅6分鐘步程，鄰近GNZ48星夢劇場及廣州東站廣場。酒店為11層獨棟建築，提供117間客房，房間採用智能控制系統，提供附帶串流媒體服務的電視、免費迷你吧、180°景觀窗。酒店另設健身室、洗衣間、餐廳及免費私人停車場。

廣州華裕萬福酒店（廣州東站天河體育中心店）（Huayu Wanfu Hotel）

房價：人均HK$237起（華裕高級雙床房）

地址：廣州天河區瘦狗嶺路303號

交通：廣州東站步行6分鐘

廣州華裕萬福酒店（廣州東站天河體育中心店）搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

廣州新酒店推介【4】廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangzhou, Baiyun）

廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangzhou, Baiyun）於2023年開業，位於白雲新城核心地帶，鄰近地鐵站及購物中心。酒店客房設計精緻時尚，擁有寬敞且採光度十足的空間，可以俯瞰城市景色的大型落地窗，套房房型更提供開放視野的泡澡空間！酒店亦配有室外游泳池和健身中心，更提供免費停車場！

廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangzhou, Baiyun）

房價：人均HK$304起（典雅雙床房）

地址：廣東省廣州市白雲區雲城街雲城中二路14號16號

交通：廣州地鐵2號線「白雲文化廣場站」步行6分鐘

廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

廣州新酒店推介【5】廣州白雲國際會議中心越秀源宿酒店（Element Guangzhou Baiyun）

廣州白雲國際會議中心越秀源宿酒店（Element Guangzhou Baiyun）於2023年開業，選址白雲新城核心區域，步行7分鐘即可抵達地鐵站。酒店除了是寵物友善酒店，更提倡綠色、健康的生活理念。客房配備了齊全的廚房設施，供住客自行煮食，亦有配備用餐空間、浴缸及淋浴間等設備。酒店亦設有室外游泳池、健身室、免費停車場等設施。

廣州白雲國際會議中心越秀源宿酒店（Element Guangzhou Baiyun）

房價：人均HK$284起（精緻大床房）

地址：廣東省廣州市白雲區雲城街雲城中二路12號

交通：廣州地鐵2號線「白雲文化廣場站」步行7分鐘

廣州白雲國際會議中心越秀源宿酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Booking.com｜Klook

廣州新酒店推介【6】廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Baiyun）

廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Baiyun）於2023年開業，距離地鐵站僅需3分鐘步程。酒店擁有8萬平方米的户外園林，在客房的落地大玻璃窗可以飽覽庭園景色。客房將現代時尚與典雅的唯美融合，設計簡約，部分客房設有景觀浴缸。酒店另外亦設有室內恆温泳池；乾、濕蒸房；瑜珈室等設施。

廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Baiyun）

房價：人均HK$362起（豪華大床房）

地址：廣東省廣州市白雲區雲城街雲城中二路6號

交通：廣州地鐵2號線「白雲文化廣場站」步行3分鐘

廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

廣州新酒店推介【7】廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station）

廣州南站麗芮酒店於2023年開業，位置方便，從香港乘坐高鐵到廣州南站，步行約3分鐘便到達。與舊式酒店最大的差別在於，房間走智能化，可語音指控，又有小機器人送餐，連風筒也是Dyson，加上房間空間寬敞，落地玻璃窗採光足夠，還可眺望廣州城景，而且隔音做得很好，適合較淺眠的人士，人均僅$277，CP值超高！

廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station）

價格：人均HK$277（芮享舒適大床房）

地址：廣州番禺區漢溪大道西233號路福聯合廣場27層

交通：廣州南站步行約3分鐘

廣州南站麗芮酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

廣州新酒店推介【8】廣州設計之都温德姆酒店（Wyndham Guangzhou Baiyun Mountain）

廣州設計之都温德姆酒店（Wyndham Guangzhou Baiyun Mountain）地理位置優越，樓下就有時光滙商場，且離雲山西門不遠，房間以現代化設計，有大型的落地玻璃窗，採光感十足。而廁所的浴室和馬桶乾濕分離，非常衛生。酒店設有室內泳池、酒吧、健身室及4間餐廳，早餐的種類繁多，是商務或出遊的不錯選擇。

廣州設計之都温德姆酒店（Wyndham Guangzhou Baiyun Mountain）

價格：人均HK$254（高級客房大床）

地址：廣州白雲區黃邊北路150號

交通：從地鐵黃邊站步行約5分鐘

廣州設計之都温德姆酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

廣州新酒店推介【9】廣州新世界酒店（New World Hotel）

廣州新世界酒店是Rosewood瑰麗集團旗下的新酒店，品質及服務有質素保證。酒店於2023年底才正式開幕，房間設計跟從瑰麗酒店，走奢華貴氣的路線，而且鄰近佔地500萬呎的大型購物中心「雲門NEW PARK」，適合休閒逛逛後徒步回酒店休息。另外，酒店設有3間高質餐廳及酒吧及室外泳池，即使想足不出戶留在酒店也能滿足飲食及娛樂需求。

廣州新世界酒店（New World Hotel）

價格：人均HK$315（商務雙床房）

地址：廣州白雲區百順北路30號

交通：西門口站C出口步行約7分鐘

廣州新世界酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

廣州新酒店推介【10】廣州北京路步行街美居酒店（Mercure Guangzhou Beijing Road Pedestrian Street Hotel）

廣州北京路步行街美居酒店位於越秀區北京路步行街商圈，距離地鐵站僅5分鐘路程，酒店環境充滿法式時尚風情，亦配備智能家電，如智能馬桶、電動窗簾等，房間內還有可免費使用的minibar，酒店有餐廳、健身房、洗衣房等一應俱全的設施，又鄰近南越王博物館、石室聖心大教堂、永慶坊景區等人氣景點，是近年來人氣急升的廣州新酒店之一。

廣州北京路步行街美居酒店（Mercure Guangzhou Beijing Road Pedestrian Street Hotel）

價格：人均HK$324（標準大床房）

地址：廣州越秀區北京路182號

交通：從北京路站步行約5分鐘

廣州北京路步行街美居酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

廣州新酒店推介【11】廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）

廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）於2023年開業，距離廣州火車站需要步行15分鐘。酒店設計具時尚感，用色鮮豔令人感覺溫馨，客房窗戶亦坐擁城市景觀，部分客房更設有浴缸。除了可以享用停車場及健身室以外，房價亦包含免費早餐，性價比相當高！

廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）

房價：人均HK$279起（高級大床房；包早餐）

地址：廣東省廣州市白雲區解放北路1389號

交通：廣州火車站步行15分鐘

廣州火車站希爾頓歡朋酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

廣州新酒店推介【12】廣州珠江太古倉亞朵S酒店（Atour S Hotel Guangzhou Zhujiang Butterfield & Swire's Godowns & Wharf）

廣州珠江太古倉亞朵S酒店位於廣州海珠區，鄰近白鵝潭商圈、廣州市CBD、廣州國際會展中心等核心地帶，附近有多個大型購物商場，購物非常方便。酒店採用現代化的設計，以柔和的木色為主調，環境家居感十足，加上配備智能控制功能，睡覺時可調成起床或睡眠模式，自動調節室內光暗非常貼心。

廣州珠江太古倉亞朵S酒店（Atour S Hotel Guangzhou Zhujiang Butterfield & Swire's Godowns & Wharf）

價格：人均HK$254（行政大床房）

地址：廣州珠海區工業大道中222號

交通：從地鐵8號線沙園、燕崗、昌崗大道北站步行約9分鐘。

廣州珠江太古倉亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

廣州新酒店推介【13】廣州粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）

廣州粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）距離廣州東站約10分鐘車程，毗鄰天河城、正佳廣場、太古滙等頂級購物中心。酒店於2022年翻新，現提供445間客房，房間均設有超大城景落地窗、獨立浴缸、55吋大電視等，內部空間寬敞，部分房型更設有可以俯瞰廣州市景的景觀浴缸！酒店亦配備室外游泳池、健身室、Spa、4間餐廳等設施。

廣州粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）

房價：人均$409起（高級大床房）

地址：廣州天河區天河路208號

交通：體育西路站步行1分鐘

廣州粵海喜來登酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

廣州新酒店推介【14】廣州海心沙英迪格酒店（Hotel Indigo Guangzhou Haixinsha）

廣州海心沙英迪格酒店於2023開業，是洲際集團旗下五星級酒店，適合有一定預算的旅客。酒店裝修以現代化設計，房間內擺放有藝術家的畫作，相當有文藝氣息，廁所亦採用智能馬桶，非常先進。而酒店亦設有健身室、酒吧及特色餐廳，當中不得不提戶外無邊際泳池，可眺望廣州城景，適合打卡拍照。

廣州海心沙英迪格酒店（Hotel Indigo Guangzhou Haixinsha）

價格：人均HK$598（精品房大床）

地址：廣州天河區臨江大道32號海心沙東區

交通：從地鐵海心沙站步行約8分鐘。

廣州海心沙英迪格酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

廣州新酒店推介【15】廣州白雲機場西希爾頓惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton Guangzhou Baiyun Airport West）

廣州白雲機場西希爾頓惠庭酒店位於廣州市花都區，地理位置優越，由酒店出發到白雲國際機場僅幾分鐘車程，交通便利。酒店房間以現代簡約的設計風格，營造出温馨而舒適的居住氛圍， 亦設有提供健身室、咖啡室及洗衣區一應俱全。而酒店的餐廳提供粵菜和西式美食多款選擇。

廣州白雲機場西希爾頓惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton Guangzhou Baiyun Airport West）

價格：人均HK$254（舒適大床房（沙發床+生活吧+寵物友好））

地址：廣州花都區新雅街道雅正路3號-2

交通：從廣州地鐵蓮塘站步行約5分鐘。

廣州白雲機場西希爾頓惠庭酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店