內地公眾假期2025｜北上深圳必睇　教你避開人潮｜附5大好玩地方

內地公眾假期2025｜中國內地公眾假期懶人包！轉眼間快要踏入2025年，不少打工仔已開始睇定來年的紅日，籌備去旅行。而除了日本、韓國、台灣以外，中國也是很多人的熱門選擇，如果來年已打算北上的朋友，記者已為你整理內地公眾假期資訊，及5大國內好去處，讓大家避開人潮！



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放假攻略2025｜中國內地公眾假期

香港與內地的放假機制不一樣，內地設有「調休」，政府會把不屬於公休日（紅日）的日期改為公休日，以調換休息時間。簡單而言，便是讓人們用休息日來上班，然後用之後的工作日改為補假，以拉平工作日時間。如正在計劃北上逗留數天，遇上「調休」便會大大影響旅遊體驗。

中國公眾假期一覽

元旦： 2025年1月1日放假，無調休 。

春節：2025年1月29日至2月4日放假調休，共7天。1月26日（星期日）、2月8日（星期六）調休上班 。

清明節： 2025年4月4日至6日放假，共3天，與週末連休 。

勞動節： 2025年5月1日至5日放假調休，共5天。4月27日（星期日）、5月10日（星期六）調休上班 。

端午節： 2025年5月30日至6月1日放假，共3天，與週末連休 。

中秋節國慶日：2025年9月28日至10月6日放假調休，共9天。9月27日（星期六）、10月11日（星期六）調休上班 。



每逢紅日放假，內地就會人山人海！不想去旅行被人海掩沒，就要留意國內的紅日了！（小紅書＠寄雲間）

放假攻略2025｜與香港假期相撞日子

香港的紅日：元旦、農曆年初一、清明節、勞動節、佛誕、國慶日，均為與內地公眾假期相撞的日子，如這些公眾假期前往內地，便容易遇上人潮。此外，一些特別節日如春節（1月29日至2月4日），不少穿州過省到城市內打工、讀書的人便會返鄉應節，很多店舖也會提前關閉，交通也一定會阻塞，因此並不建議這段時間回內地旅遊。

如果心思思想北上去旅行，但又未決定好去哪裡，以下就有5大景點推介給你們。無論你是不怕擠迫，喜歡熱鬧又想感受節日氣氛，還是想在香港紅日，避開內地公眾假期去旅行也好，總有一些項目適合你！

放假攻略2025｜活動推介【1】世界之窗——滑雪場、水上世界、刺激機動遊戲

深圳世界之窗已經不是那個印象中只有微縮地標的大公園！園區經翻新後，現時除了可在一日內「環遊世界」外，還有多項刺激好玩的遊樂設施，如滑雪場、水上世界、小朋友都啱玩的各種過山車，以及今年全新開幕的侏羅紀水世界等；而且地理位置十分方便，從羅湖口岸過關便可直達，全程更只需約40分鐘，無論情侶拍拖，還是親子活動都非常適合！

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世界之窗阿爾卑斯冰雪世界——4萬呎雪地任你玩

此外，於2023年重開的世界之窗阿爾卑斯冰雪世界也是大受本地與港人歡迎的新園區，擁有逾4萬呎嬉雪及滑雪區，以及約2萬呎的溜冰場。場館分為三大部分：冰雕區、溜冰區、滑雪區，除了滑雪，還可以欣賞冰雕和觀看冰舞。

滑雪區配備5條最長可達280米的雪道，可在冰天雪地中盡情感受滑雪的暢快，而冰雪樂園滙集了雪山、湖泊、山谷、森林、村莊的綜合型室內樂園，無論大人還是小朋友都可樂在其中。

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世界之窗&世界之窗阿爾卑斯冰雪世界

票價：HKD$242起（世界之窗）／HKD$65起（阿爾卑斯冰雪世界）

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通：於「世界之窗」站下車，車站J出口步行數分鐘，即可抵達

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放假攻略2025｜活動推介【2】歡樂海岸海洋奇夢館——於商場內的人氣水族館

歡樂海岸海洋奇夢館就在商場內，配套相當完善，參觀前或後都能在附近找到餐廳用膳，而且門票相當便宜，最平$55就可入場。海洋奇夢館雖然面積不大，但勝在海洋生物品種繁多，水母、鯊魚、海龜、小丑魚、珊瑚礁等等也有，而且設有教育專區，讓小朋友可寓學習於娛樂，家長也能在夢幻的海底世界中放鬆身心。

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歡樂海岸海洋奇夢館

票價：HKD$88（成人）／HKD$44（小童）

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸購物中心二樓東端

交通：深圳地鐵9號綫深圳灣公園站下車，於E出口步行約5分鐘。

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放假攻略2025｜活動推介【3】深圳平安金融中心雲際觀光層——俯瞰深圳城景

深圳平安金融中心雲際觀光層位於世界第五高樓平安金融中心116層，可在海拔547.6米的高空中，以360度鳥瞰深圳四方八面不同景觀與城市風貌，無論在早上、黃昏還是夜晚來，都有不同的視覺體驗。

觀光層除了可觀看深圳醉人的城市景色外，觀光層更集合了觀光娛樂、文化創意、科普教育等多元化的區域，無論是小朋友還是大人都能在這裡找到樂趣，而且兒童還有優惠門票，是到深圳的必去景點。

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深圳平安金融中心雲際觀光層

票價：HKD$220

地址：深圳市福田區福田街道福華四路16號

交通：深圳地鐵1號綫購物公園站下車，於D出口步行約5分鐘

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放假攻略2025｜活動推介【4】深圳歡樂谷——鄰近世界之窗的樂園

深圳歡樂谷佔地面積超過35萬平方米，園內分為水、陸兩個公園，以西班牙廣場、歡樂時光、魔幻城堡、迷你世界·冒險山、西部礦鎮、香格里拉、颶風灣、陽光海岸、深圳瑪雅海灘水公園劃分為9大主題區域，無論是夏天還是冬天來都有另一番體驗！

如果是帶小朋友放電，特別推介「迷你世界·冒險山」區域，區內的機動遊戲不會太刺激，但十分有童趣，適合小朋友遊玩，如密林歷險過山車、兔美美蹦蹦傘和卡洛兒八音盒旋轉木馬等等。另外，園區的景觀也有不少小人雕像和擺設，仿如走進了小人國，在這裡替小朋友拍照會有很可愛的效果。

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深圳歡樂谷

票價：HKD$286（成人）／HKD$143（小童）

地址：深圳市南山區華僑城僑城西路

交通：深圳地鐵1號綫世界之窗站下車，從A出口出站，步行約10分鐘即可抵達

深圳歡樂谷門票低至$143👉🏻即搶歡樂谷優惠門票🔥

放假攻略2025｜活動推介【5】深圳野生動物園——佔地逾60萬平方米的大型動物園

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

在這裡可以看到來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等。在食草動物區及猛獸谷，不但可近距離看到珍貴的受保護動物，還可餵食小動物，是帶小朋友放電的好地方。

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深圳野生動物園

票價：HKD$286

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

交通：乘坐地鐵7號線到西麗湖站即可到達。

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