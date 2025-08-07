蓮塘口岸飲茶推介12大｜出關直達　小紅書力推！點心$5.8起免茶芥

蓮塘口岸飲茶推介｜不少人上深圳蓮塘過關第一件事就是飲早茶醫肚，食飽再出發血拼玩樂。《香港01》好食玩飛記者今次介紹蓮塘口岸就近的12大茶樓，其中有出關直達的五邑酒樓、有長者超平折扣優惠的新芳都酒樓、還有本地人都讚的蘩樓等。

蓮塘口岸飲茶【1】丹桂軒（羅湖商業城店）

丹桂軒創立於1995年，是30年老字號的廣式樓，每天供應過百款粵式點心，包括蟹黃燒賣、蜜汁叉燒包、水晶鮮蝦餃、鳳凰千層糕、瑤柱珍珠雞等。除了點心，丹桂軒亦有北京片皮鴨、丹桂豬手煲、火焰醉翁蝦等主菜，在小紅書上同樣備受好評！

丹桂軒（羅湖商業城店）

地址：羅湖區人民南路1168號羅湖商業城5樓501室

交通：深圳地鐵1號線羅湖站A出口步行10分鐘



蓮塘口岸飲茶【2】點都德（華強北店）

點都德已經擁有85年歷史，近年更於華強北開設分店！點都德擁有多款經典和創新點心可供選擇，必點點心包括：燒鵝餐包、紅米腸、金牌蝦餃皇、鳳凰流沙包、鮑魚棉花雞。點都德更保留了傳統飲茶文化，在每一桌都備有小爐和銅壺，讓客人可以慢慢品茗！

點都德（華強北店）

地址：羅湖區燕南路13號寶樹台CICI Mall二樓

交通：深圳地鐵2號綫燕南站A出口步行2分鐘



蓮塘口岸飲茶【3】點煬茶樓（兆鑫匯金廣場）

位於兆鑫匯金廣場的點煬茶樓近日全新開幕，店裡採用中國風設計，古色古香的氛圍超適合打卡！點煬茶樓呈獻多款創新點心，招牌必食推介有：黑松露灌湯小籠包、迷你糍粑油條、廣府百醬鳳爪、避風塘蘿蔔糕、四色蝦餃王，款款都超精緻！

點煬茶樓（兆鑫匯金廣場）

地址：深南東路3085號兆鑫匯金廣場L3層L310號鋪

交通：深圳地鐵1號綫國貿地鐵站C出口行5分鐘



蓮塘口岸飲茶【4】 旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）

旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）是蓮塘老牌的早茶店，口味和分量都剛剛好！旺東生酒樓·宴會團餐擁有多款特色粵式點心，推薦金沙紅米腸、旺東生蝦餃皇、海豐小米、魚子燒賣皇、百味醬金錢肚，人均大約¥80起，非常抵食！

旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）

地址：羅湖區國威路高新技術產業第一園區101棟1-2層

交通：深圳地鐵2號綫蓮塘站D出口步行4分鐘



蓮塘口岸飲茶【5】南澳漁村·早茶·海鮮酒樓（沙頭角店）

位於沙頭角的南澳漁村·早茶·海鮮酒樓是已經擁有30多年歷史的老牌酒樓之一，提供超過200款點心，所有粤式點心都是純手工打造，好評如潮！鮮蝦燒賣、南澳水晶蝦餃、椒鹽酥炸大連鲍、古法馬拉糕等都是人氣必點！

南澳漁村·早茶·海鮮酒樓（沙頭角店）

地址：沙頭角沙深路138號群利大廈1-2樓（沙頭角海關對面）

交通：深圳地鐵8號綫沙頭角站B出口步行7分鐘



蓮塘口岸飲茶【6】五邑酒樓

上月才在口岸旁蘭亭國際MALL二樓開張的五邑酒樓，一下就捕獲不少港人的注意！五邑酒樓店面雅致，走中高價位路線，有網民表示與香港價錢相近，但勝在食材新鮮，點心精緻，其中竹笙鮮蝦海膽餃，味道鮮美，而且香港亦少見，不少食客吃完都大讚。

五邑酒樓

地址：深圳市羅湖區羅沙路4099號蘭亭國際MALL 2樓

營業時間：星期一至日08:00-22:00

交通：口岸出關後沿延芳路步行5分鐘即可到達



👉👉即睇記者介紹蓮塘口岸附近隱世商場

蓮塘口岸飲茶【7】新芳都酒樓（羅湖店）

與蓮塘口岸一站之隔的新秀站向來是港人北上買餸好去處，而新芳都酒樓則是在附近的街坊茶樓，一大賣點是長者免茶芥，人情味十足。而且平日全單可享6.8折，又有限定特價點心，只需5.8元人民幣一碟，蝦餃王、蛋撻等都包括在內，網民亦表示點心份量足料。

新芳都酒樓（羅湖店）

地址： 深圳市羅湖區羅芳路深港新村2棟2層

營業時間：星期一至日08:00-14:00／17:00-21:00

交通：深圳地鐵2號線新秀站A出口步行330米



蓮塘口岸飲茶【8】蘩樓（黃貝嶺店）

有留意北上資訊的朋友們，相信都對蘩樓不陌生。蘩樓是深圳人氣茶樓，裝修走復古廣式風格，本地人還是港人都大讚，點心即叫即做即蒸，必食招牌菜有香脆明蝦紅米腸，腸粉外皮軟糯，內餡有爽口大蝦仁，另外有露筍蝦餃皇，同樣皮薄晶瑩剔透，蝦肉飽滿，人均價錢不到100元人民幣。

蘩樓（黃貝嶺店）

地址： 深圳市羅湖區鳳凰路10號鳳凰城大廈東座2層

營業時間：星期一至日08:00-16:00／17:00-20:30

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站F1出口步行350米



蓮塘口岸飲茶【9】儲香樓‧粵點茶樓（國貿店）

儲香樓同樣是港人愛到茶樓之一，國貿店就近羅湖口岸和蓮塘口岸，屬於五代傳承的老字號，但點心創新，人均最平70元人民幣左右。好食玩飛記者實試幾款點心，在香港茶樓吃不到，最吸睛是藍碟花椒帶子餃，花椒味麻香，還有要打開蓋插吸管享用的網紅水牛奶菠蘿包！其餘例牌點心薑汁小籠包、豉汁蒸排骨、泮塘馬蹄糕水準也不錯！

儲香樓‧粵點茶樓（國貿店）

地址：深圳市羅湖區人民南路3009-7號儲香樓

營業時間：星期一至日08:30-22:00

交通：深圳地鐵1號線國貿站步行7分鐘／2號線湖貝站步行13分鐘



蓮塘口岸飲茶【10】悦景酒家

位於國賓大飯店的悦景酒家屬於酒店茶樓，無論是食物品質、整體環境或是服務態度都有保證，有本地人更大讚酒家為深圳早茶天花板，推薦其脆皮多汁乳鴿、鮑汁鳳爪、潮式蠔仔泡飯，全部即叫即整，乳鴿脆皮油香滿溢，肉嫩多汁；鮑汁鳳爪軟糯入味；潮式蠔仔泡飯蠔仔足料。不過價錢方面亦算與香港相近。

悦景酒家

地址： 深圳市羅湖區深南東路1121號國賓大飯店1-3樓

營業時間：星期一至日09:30-15:00／17:30-21:30

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站G1出口步行498米



蓮塘口岸飲茶【11】禧粤酒家

禧粤酒家位於黃貝嶺站附近，與口岸僅有兩站之隔，是許多當地人推薦的粵菜廳，每逢周末都一位難求。大部分經典點心如禧粵鮮蝦餃、金沙紅米腸、豉汁蒸鳳爪等都深得食客心，而另外也有客家豆腐煲、紅燒乳鴿、片皮鴨等小菜，大眾點評團購雙人餐僅需¥83食5個點心，包含¥6茶位，性價比高！

禧粤酒家

地址： 深圳市羅湖區黃貝嶺三路靖軒豪苑二樓

營業時間：星期一至日8:30-14:30/17:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站A出口步行390米



蓮塘口岸飲茶【12】聖豐城酒家

聖豐城酒家是一個連鎖品牌，在羅湖益田、水貝一號都有分店，其中喜薈城店則較近蓮塘口岸。聖豐城大廳天花懸掛著水晶掛飾，旁邊一則有新鮮海鮮缸，點心小菜款式眾多，蝦餃燒賣外，燒鵝、榴槤酥、香蕉煎餅都是必點。吃飽後更可到商場內的大型AEON購物或到附近的東湖公園郊遊！

聖豐城酒家

地址：太寧路8號喜薈城購物中心1樓101號

營業時間：星期一至日 8:00-22:00

交通：深圳地鐵5號線太安站步行約610米



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略