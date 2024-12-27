HopeGoo旅遊優惠｜派$2888優惠碼／4折機票／迪士尼門票7折

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HopeGoo推「聖誕狂賞Code」優惠 大派$2,888優惠碼

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HopeGoo推「聖誕狂賞Code」優惠（圖片來源：HopeGoo）

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【5】全球機票、酒店、火車低至4折

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HopeGoo聖誕快閃流動車將於12月21日至22日於旺角、尖沙咀、銅鑼灣、將軍澳出動，大派20萬迎新禮品！只需下載HopeGoo App登記成為會員，即賞迎新禮品及機票優惠碼，參與任務玩遊戲更有機會贏取AirPods！👉🏻 即睇HopeGoo優惠

流動車停靠點：

【1】旺角銀行中心／將軍澳

日期：2024年12月21日（六）

時間：早上11時 - 晚上7時

【2】尖沙咀海防道／銅鑼灣SOGO

日期：2024年12月22日（日）

時間：早上11時 - 晚上7時



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此外，於AlipayHK App內購買HopeGoo產品都有加碼優惠，於AlipayHK App【旅遊專區】內領取HopeGoo專屬HK$888優惠碼，訂購酒店、機票、火車票、景點享8折優惠！

HopeGoo推香港迪士尼樂園門票優惠低至7折（圖片來源：香港迪士尼樂園）

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