日本櫻花預測2026｜東京+名古屋最早開花！全國50個賞櫻景點推介

日本櫻花預測2026｜轉眼又接近2026年日本賞櫻花季節，大家都急不及待想知道2026年的開花預測提早計劃行程！日本氣象廳終於宣布了第三回櫻花開花及盛開預測！



日本櫻花預測2026｜持續更新！第6回櫻花預測

日本氣象株式會社於2026年2月26日發表了2026年第6回的櫻花開花及盛開預測，估計日本各地櫻花觀賞點開花和盛開日期。

預測員評論指由於今年春季氣溫較高，日本北部和東部地區的花期將早於平均水平，而西部地區的花期則與平均水平持平。根據目前預測，櫻花將於3月18日在東京和名古屋開始盛開，隨後是四國、九州和中國地區。

👇日本櫻花2026 櫻花開花・盛開預測公布

櫻花開花・盛開預測（第6回）（圖片來源：日本氣象株式會社）

值得一提，地圖上顯示開花日期並不代表滿開日期，滿開期通常在開花後3至4天，想看最美櫻花靚景的朋友不妨多等幾天才出動。此外，在開花後約5至7日內會迎來「湖開」的景象，可以看到滿街粉色的櫻花樹；滿開過後數天內，櫻花就會進入「吹雪」期，屆時可以看到櫻花雨落下的美景。

👇日本櫻花2026 各地開花・盛開預測日期

日本各地的櫻花開花・盛開預測日期預測（日本氣象株式會社）

備註：2026年的日本全國櫻花期和最佳賞花日期仍會不時變動，《香港01》好食玩飛將繼續跟進最新的日本櫻花預測資訊！

日本櫻花2026｜賞櫻景點50大推介

日本賞櫻地點多得數不清也列不完，不論是白天賞櫻的打卡聖地，還是夜晚浪漫的櫻花沐浴，又或是想漫步在人少清閒的櫻花街道上，一天24小時都有不一樣的風景。如何把賞櫻地圖和行程安排得淋漓盡致，以下景點大力推薦！

（圖片來源：Unsplash/andy-he）

日本櫻花2026賞花熱點【1】伊豆半島——河津櫻最早開 花期特長

日本最早開花的櫻花之一，莫過於靜岡縣伊豆半島的「河津櫻」。河津櫻由大島櫻及寒緋櫻的自然交雜品種，顏色更深更粉嫩，花蕊也較一般櫻花大。往年多數於2月尾就盛開，不過今年天氣較寒冷的關係，3月1日才到滿開期，河津櫻花節亦因此延長至3月9日，近日到靜岡、東京旅行的朋友不妨加入行程。

▼ ▼ ▼更多河津櫻介紹

靜岡-伊豆半島

預計開花日期：2026年3月20日

預計盛開日期：2026年3月28日

地點：静岡県賀茂郡河津町笹原72-12

交通：

1/ 東京車站乘坐直通不用換車的特急踴子號至「河津」站約2小時40分鐘

2/ JR東海道線・新幹線「熱海」站下車，換乘JR伊東線往「伊豆急下田」方向在「河津」站下車



日本櫻花2026賞花熱點【2】中目黑「目黑川」——東京都方便的賞櫻勝所

提到東京都内最熱門的賞櫻地點，中目黑的「目黑川」必榜上有名！目黑川是一條流經世田谷區、目黑區及品川區的約8公里長河川，當春天來臨，河川兩旁約800棵櫻花樹同時盛開，形成一條粉紅花道，不論日夜都各有風采。

▼ ▼ ▼更多目黑川介紹

東京｜中目黑「目黑川」

預計開花日期：2026年3月19日

預計盛開日期：2026年3月26日

地點：東京都目黑區中目黑 153-0061

交通：

1/ 搭乘東京メトロMetro－日比谷線「中目黑」站下車

2/ 搭乘東京メトロMetro－銀座線、半藏門線到涉谷站後換乘東急東橫線到「中目黑」站

3/ 搭乘JR山手線至目黑站需步行約3分鐘，才會到目黑川

4/ 搭乘東京メトロMetro副都心線－副都心線會直轉東急東橫線，不需在涉谷下車，可直接坐到「中目黑」站。



日本櫻花2026賞花熱點【3】東京「新宿御苑」——皇室庭園賞65種櫻花

「新宿御苑」是作為皇室庭園而建設的大公園，集西式和日式風格設計於一身。園内共有約65種、1100棵的櫻花樹，可以看到各種不同的櫻花。此外，園内小賣店還有販售櫻花饅頭、櫻花金平糖、櫻花銅鑼燒等期間限定美食，邊賞櫻邊嘗和菓子，非常寫意！

東京｜新宿御苑

預計開花日期：2026年3月19日

預計盛開日期：2026年3月26日

入場費：成人500日圓、長者或學生250日圓

地點：東京都新宿區内藤町11

交通：

1/ 乘JR於新宿站東南口出，步行10-15分鐘

2/ 乘都營巴士 品97（品川車庫‐新宿駅西口），於「新宿三丁目」公車站下車

3/ 乘都營巴士 池86（池袋サンシャインシティ‐渋谷駅東口）、於「新宿四丁目」公車站下車

4/ 乘都營巴士 早77（早稲田‐新宿駅西口），於「新宿伊勢丹前」下車

5/ 乘新宿WE巴士於「新宿御苑」公車站下車



日本櫻花2026賞花熱點【4】淺草「隅田川・隅田公園」——晴空塔與櫻花同框美景

位於淺草寺附近的「隅田公園」為一個知名的沿河賞櫻景點，能同時拍到晴空塔被櫻花環繞的美景，相當熱門。在這兒賞櫻主要分為2大方式，可沿著隅田川櫻花河畔散步，或搭乘屋形船，從河川觀賞兩側的櫻花，景觀各有各精采。

(圖片來源：FB@淺草、東京晴空塔城、日光、川越、池袋: Welcome to Tobu！)

東京｜隅田川・隅田公園

預計開花日期：2026年3月19日

預計盛開日期：2026年3月26日

地點：東京都台東區花川戶1-1

交通：

1/ 搭乘地鐵或計程車均可到達隅田公園。

2/ 搭乘銀座線、淺草線與東武伊勢崎線到淺草站，出站後步行 5 分鐘，即可抵達隅田公園入口。隅田川兩側均為隅田公園腹地。



日本櫻花2026賞花熱點【5】富士「新倉山淺間公園」——富士山賞櫻遊古塔

富士山知名地標「新倉山淺間公園」，除了五重塔（忠靈塔）有名，還種有約650棵的櫻花樹。來這兒的展望台，可同時欣賞富士山、五重塔和櫻花同框的畫面，深受海外觀光旅客歡迎。

（圖片來源：Pixta）

山梨｜新倉山淺間公園

預計開花日期：2026年3月20日

預計盛開日期：2026年3月28日

地點：山梨縣富士吉田市新倉3353-1

交通：前往東京最西邊的高尾站，乘搭中央線前往大月，車程為 40 分鐘。 然後，轉乘富士急行線。 步行 10 分鐘，就能抵達新倉富士淺間神社。



日本櫻花2026賞花熱點【6】京都嵐山——渡月橋逾千櫻花山區

至於關西賞櫻好去處，位於京都市内的「嵐山」也十分有名！嵐山約種植了1,500棵的櫻花樹，種類繁多，當中，嵐山車站附近的「渡月橋」櫻花景致更是嵐山區域賞櫻的象徵地標！此外，嵐山的街道均是日本傳統木屋及神社寺廟，古色古香，不論夏季的竹林或秋天的紅葉也極具魅力。

嵐山（圖片來源：Gettyimages／視覺中國）

京都｜嵐山渡月橋

預計開花日期：2026年3月24日

預計盛開日期：2026年3月31日

地點：京都府京都市右京區嵐山

交通：

1/ 乘阪急電鐵在「桂站」下車，轉乘往嵐山的阪急電車，車程約40分鐘

2/ 乘JR東海道山陽本線至「JR京都站」下車，再轉乘JR嵯峨野線至「嵯峨嵐山站」下車，車程58分鐘



日本櫻花2026賞花熱點【7】清水寺——京都三大賞夜櫻之首

清水寺座落東山，是京都最負盛名的觀光景點之一，1944年被列入世界文化遺產。其中，清水寺是自奈良時期保存至今的古寺，還有名聞遐邇的「清水舞台」，從約莫四層樓的清水舞台一眺市街，景色絕對驚艷！每到賞櫻季節便人潮洶湧，清水寺夜櫻更被譽為「京都三大賞夜櫻之首」，不論日夜，一路沿著上山的坂道，沿途都是粉紅花海，保證佔光你的儲存空間！

（圖片來源：Gettyimages／視覺中國）

京都｜清水寺

預計開花日期：2026年3月24日

預計盛開日期：2026年3月31日

地點：京都府京都市東山區清水129-4

交通：

1/ 乘京阪電車於「清水五条站」下車，步行約20分鐘

2/ 乘巴士58、86、202、206、207、京阪巴士84號，於五条坂/清水道下車



日本櫻花2026賞花熱點【8】背割堤——夢幻櫻花林道

背割堤位於京都八幡市，一出車站便能看到遍佈的櫻花樹，每到賞櫻季節沿途都有路牌指向背割堤，早上約11點便會有許多前來賞櫻的遊客聚集此地開始野餐。但相較於其他知名的賞櫻勝地，這裡的遊客較少，想要拍出人少又美麗的照片，來這裡準沒錯！八幡市除背割堤外，車站旁也可搭乘纜車上山，前往石清水八幡宮賞櫻，下一站就是淀站，車站附近有知名賞櫻景點淀緑地公園，緊接著淀的下一站就是中書島站，同樣可在十石舟乗船場搭船，欣賞伏見桃山的水岸櫻花。

背割堤（八幡市官方網站）

京都｜背割堤

預計開花日期：2026年3月24日

預計盛開日期：2026年3月31日

地點：京都府八幡市八幡在應寺地先

交通：搭乘京阪電車至八幡市站（僅急行、準急普通可達）後下車，步行20分鐘



日本櫻花2026賞花熱點【9】奈良公園——櫻花樹下親親小動物

奈良公園是奈良縣的象徵地標，有著許多世界遺產級神社和寺廟，還有一大群鹿聚居，喜歡小動物的朋友必不可錯過！奈良公園出名的櫻花為奈良八重櫻，花朵纖細優雅，賞心悅目！

（圖片來源：Pixta）

奈良｜奈良公園

預計開花日期：2026年3月26日

預計盛開日期：2026年4月2日

地點：奈良縣奈良市雑司町469

交通：

1/ 搭乘近鐵奈良線於「近鐵奈良站」下車，步行10分鐘

2/ 搭乘JR於「JR奈良站」下車，步行20分鐘



日本櫻花2026賞花熱點【10】五稜郭塔——星星型櫻花公園

北海道函館最出名的展望台，莫過於「五稜郭塔」。從塔上可以看見星形的五稜郭公園，園内大約有1,600棵櫻花樹，一到春天，從塔上的展望台所看見的，都會變成一片粉紅色風景，是個知名的賞櫻熱點！展望台的地板為強化玻璃的「透明地面」，還設有餐廳和咖啡廳，可以在這邊慢慢享受櫻花美景。

（FB@五稜郭タワー / Goryokaku Tower）

北海道函館｜五稜郭塔

預計開花日期：2026年4月26日

預計盛開日期：2026年4月30日

入場費：成人1000日圓、初・高中生750日圓、小學生500日圓

地點：北海道函館市五稜郭町43-9

交通：

1/ 由JR函館站乘市電至「五稜郭公園前」下車、步行10分鐘

2/ 由JR五稜郭站，乘函館巴士至「五稜郭公園入口」下車、步行5分鐘



東京一到櫻花期，就會有大量櫻花祭，如全日本最大型的上野櫻花祭、河口湖櫻花祭，更會有夜櫻點燈環節，不論日夜都有不一樣的美麗風景！

東京櫻花預測

預計開花日期：2026年3月20日

預計盛開日期：2026年3月28日



關西一帶擁有多間千年古剎及庭園，時至今日成為賞櫻勝地，另外關西櫻樹的樹齡普遍較其他地方高，綻放時特別澎湃、有氣勢！香港01為你準備了20大大阪京都賞櫻勝地。

大阪+京都櫻花預測

預計開花日期：2026年3月24日

預計盛開日期：2026年3月31日



