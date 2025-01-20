深圳年貨市場9推介｜一件都有批發價　這裡賣過年糖果平香港一半

深圳年貨市場｜蛇年農曆新年就到，近年港人喜歡北上購物玩樂，相信不少人都計劃到深圳辦年貨，例如各式賀年食品、利是封等新年用品。《香港01》「好食玩飛」記者精選9大深圳年貨市場，其中包括海味抵過街市的福田農產品批發市場、¥3買利是封的筍崗玩具文具禮品批發市場等，有一個地方的曲奇、金莎價格更平香港一半。



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深圳年貨市場【1】福田農產品批發市場—— 買餸平過街市

過年少不了團年飯，不少人北上買餸都喜歡到街市、大型超市等，原來有更平更多選擇的好去處。福田農產品批發市場市場，不但有平價新鮮蔬果，最平¥2.5一斤芒果、¥30一斤大粒車厘子，亦提供海味乾貨、各種煲湯補品、燒味、連鮮牛肉都有。新年將近，網傳市場有年貨節優惠，整體價錢比大型超市平。

福田農產品批發市場

地址：福田農產品批發市場

交通：深圳地鐵9號線梅景站C出口



深圳年貨市場【2】筍崗玩具文具禮品批發市場——¥3起利是封

筍崗玩具文具禮品批發市場靠近羅湖口岸，是深圳最大的文具和玩具批發市場。市場共有四層，1樓和2樓的店舖主要售賣節慶用品，整體格局有點像室內版的香港玩具街。元旦過後，店舖已紛紛更換迎春新裝，推出各式新春用品和裝飾，如利是封、揮春、紅噹噹的掛飾和大吉公仔等，價格約從¥3起。此外，市場還有賀年食品和禮盒，讓人可以一站式以相宜價格購買年貨。

筍崗玩具文具禮品批發市場

地址：羅湖區寶安北路1003號

交通：深圳地鐵9號線園嶺站D出口

時間：8:00-19:00



深圳年貨市場【3】紫荊城食品交易中心——一件都有批發價

想以批發價買賀年糖果、餅乾、禮盒？紫荊城食品交易中心是本地人都去的大型進口零食批發城，零食款式齊全，送禮自用都適合，而且位於蓮塘口岸地鐵線同線的華強北，交通方便。不過要留意，紫荊城內部分商店未有標價，參考網民分享，零食最平¥2；更有港人在平台上分享，即使買一件貨品都有批發價，大家入手前不妨先格價。

紫荊城食品交易中心

地址：福田區振興路25號

交通：深圳地鐵2號線華強北站B出口

時間：10:00-22:00



深圳年貨市場【4】迎春年貨博覽會——港式臘味+手工糕點

第14屆深圳迎春年貨博覽會將於1月11日開幕！每年在農曆新年前，深圳會展中心都會舉辦這個博覽會，面積達7,500平方米，匯聚了國內外的年貨、食品、乾果、禮盒和服飾等，今年除了港式臘味、手工糕點外，亦加入俄羅斯食品區，可買獨特俄式小食給親友嘗試。博覽會位於港人熱門的會展中心站，假期北上時不妨來逛逛！

深圳迎春年貨博覽會

地址：深圳市福田中心區福華三路深圳會展中心6號館

活動日期：2025年1月11日-2025年1月22日

時間：09:00-18:30

交通：深圳地鐵1／4號線會展中心站D出口步行430米



深圳年貨市場【5】華僑城創意園區年貨市集——小眾品牌新年福袋

華僑城創意園區向來都是文青假日消閒地，由即日起至1月27日舉辦年貨市集，主售小眾品牌精緻禮品、調皮造型新年裝飾、福袋、美食小吃等。同時還有精彩表演與互動活動，感受玩味十足的辦年貨體驗！

華僑城創意園區 特皮市‧年貨市集

地址：華僑城創意文化園區南區E5/F3

活動日期：2025年1月4日-2月27日／2月5日-2月12日

交通：深圳地鐵1號線僑城東站A出口步行879米



深圳年貨市場【6】盒馬鮮生——人氣超市推新年食品專區

人氣超市盒馬鮮生在深圳擁有多間分店，當中萬象食家新分店鄰近筍崗文具玩具禮品城，佔地四萬呎，一站買齊賀年佈置和食品。盒馬最近推出新年食品專區，擺滿應節限量的新年包裝零食，有超大桶花燈包裝Lay's薯片、自家品牌果仁和朱古力禮盒、及十月初五蛋卷禮盒等，適合送禮自用！

盒馬鮮生（萬象食家店）

地址：深圳市羅湖區筍崗街道梅園路71號深圳萬象食家B2層

交通：深圳地鐵7號線筍崗站A出口

營業時間：08:30-23:00



盒馬鮮生分店地址可查看官網

https://www.freshippo.com/hippo/shoplist



深圳年貨市場【8】山姆超市——海鮮菌菇乾貨禮盒

到深圳購物，當然不少得一度引起港人狂熱的山姆超市！山姆已推出多樣賀年產品，從揮春、燈籠裝飾，百多元的海鮮菌菇乾貨禮盒，和各類鮮花盆栽，迎新年用品同樣應有盡有，順便還可以入手日用品，是年貨購物必到的一地！

山姆超市深圳龍崗店

地址：廣東省深圳市龍崗區黃閣南路1號星河時代購物公園B1S-001、B2S-001、L1S-037、L2S-033

營業時間：9:00 - 22:00



山姆超市深圳龍華店

地址：廣東省深圳市龍華區龍華街道景龍社區東環一路與梅龍路交匯處壹成中心景園壹方天地E區梅龍 路1111號負1-L4

營業時間：9:00 - 22:00



山姆超市深圳福田店

地址：廣東省深圳市福田區僑香路與農林路交界東南的深層國投商業中心一層二層與負一層

營業時間：7:30 - 22:00



山姆超市深圳前海店

地址：廣東省深圳市南山區桂灣三路1號前海山姆會員商店

營業時間：9:00 - 22:00



深圳年貨市場【9】南貿市場過年糖果比香港平一半

南貨市場是大部分深圳人買年貨必到的市場，這裡糧油雜貨店集中，一些過年必買、港人喜歡的金莎、瑞士糖、利是糖、藍罐曲奇、蛋卷等，都可以在這裡找到，更重要的是客人無需大批購買，價錢比深圳超市零售價還低，有港人分享，傳統的過年糖果如糖冬瓜、糖蓮子、糖椰子等價格，僅是香港的一半。

有港人分享，傳統的過年糖果如糖冬瓜、糖蓮子、糖椰子等價格，僅是香港的一半。

南貿市場

地址：地點桃園路和南新路交滙處

交通：地鐵1號線桃園站B出口



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