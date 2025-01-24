北海道旅遊｜港人遭電車撞斃　5大貼士自保　做漏一步可致低溫症

日本北海道小樽日前有香港遊客在鐵軌打卡時，遭電車撞倒後身亡，引起港人關注。北海道冬季大雪紛飛的美景，每人都吸引不少香港人前往旅遊。除了打卡肇禍，自駕遊車禍是港人遊北海道最常出現的意外之一。去旅行要玩得開心，安全也很重要！本文整合5大北海道旅遊安全貼士，如果冬季去北海道旅行，做漏一步更可致低溫症，準備出發北海道的朋友記得Ｍark低！



北海道冬季大雪紛飛的美景，每人都吸引不少香港人前往旅遊。（unsplash圖片）

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北海道小樽1月23日發生一宗意外，61歲的香港女遊客硬闖JR函館線的軌道內，面向大海打卡，結果在丈夫面前遭一列由小樽開往新千歲機場的快速「機場號列車」撞到，現場的雪地遺下血跡。該名港婦最終在隨即被送院，經搶救後證實身亡。

意外現場的雪地遺下血跡。（STV北海道新聞）

岩井俊二執導的著名電影《情書》，以及2015年中國電影《戀愛中的城市》曾在朝里站取景，多年來都有不少遊客到此「朝聖」，深受中國遊客歡迎。而位於小樽市的無人車站朝里站能夠拍攝到唯美的海景，吸引許多遊客慕名而來。

北海道旅遊5大安全貼士

去旅遊本是開心事，大家旅途上要注意安全，避免樂極生悲，留下遺憾！記者為大家整理以下北海道旅遊的5大安全貼士，供大家參考。

北海道旅遊貼士｜1. 打卡量力而行

打卡出意外，甚至性命不保的憾事時有耳聞。大家去旅行影靚相要謹慎選擇打卡地點，注意安全、量力而行。

北海道旅遊貼士｜2. 雪地自駕遊易生車禍

即使是香港的「老司機」，去到日本不熟悉當地交通規例，加上路面結冰等天氣情況，易生車禍。雪地自駕遊宜車速放慢避免打滑、分段踩Brake避免急停、與前車保持最少2個車身距離。一切安全為上，切勿「車神」上身！

不少北海道地域遼闊，自駕遊前往偏遠景點更便利！（unsplash圖片）

北海道旅遊貼士｜3. 衣著防風防雪

以北海道主要都市札幌為例，最冷1月氣溫可低至-7.0℃，整個地區被嚴寒以及積雪所覆蓋，如果裝備失預算隨時會引發低溫症。大家要在嚴寒季節造訪北海道的話，建議準備防風防雪的厚羽絨、保暖內衣、防滑雪靴、保暖耳罩等裝備，倘保暖不足可致低溫症！

北海道旅遊貼士｜4. 揹背囊好過拉篋

有北海道旅館提醒旅客，雪地不宜拉行李箱，因為雪塊容易卡住行李箱輪子，難以拖動，後續清理也非常費時費力。相比之下背囊是更好的選擇，也更較容易在雪地移動。

揹背囊更較容易在雪地移動。（unsplash圖片）

北海道旅遊貼士｜5. 不要食雪

香港位於亞熱帶，雪對不少人來說是稀奇事。早前有網民在在社交平台「threads」發文，指自己最近前往日本北海道旅行，因嘗試「食雪」引致喉嚨爆痛、鼻塞、發燒加腸胃不適，整整病了一周，又稱「整趟旅程直接毀了」。

雪雖然看似純淨，但在降落時可能吸收汽車廢氣、工廠排放物等污染物，含有害化學物質。至於地面上的積雪就更危險，或含有動物糞尿、煙蒂、灰塵、昆蟲屍體及融雪劑等。大家切勿貪新鮮食雪。

雪看似純淨，實際上或含各種污染物。（unsplash圖片）

北海道酒店推介🏨

準備前往北海道的你訂好酒店了嗎？以下推介3間各有特色的曼谷酒店，還有Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考，CP值超高！

北海道溫泉酒店推介【1】札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）從大通地鐵站1號出口步行僅需8分鐘即達，位置方便。酒店設有露天浴池套房，還有獨特的拱形天花板設計，可以泡湯同時賞星，在冬天晚上更可以看雪在空中飄！酒店鄰近大通公園和北海道大學，步行僅15分鐘，還有與札幌狸小路商店街僅0.7公里，適合喜愛購物的女生！

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

房價：人均HK$522起（高樓層大床房）

地址：北海道札幌市中央區南9條西5丁目1-1

交通：中島公園站步行約4分鐘

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北海道溫泉酒店推介【2】薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）於2021年開幕，地理位置優越，鄰近豐川稻荷札幌別院、狸小路商店街、大通公園等景點。酒店配備300間客房，房間均為雙人房房型，帶有乾濕分離浴室、採光窗、床頭電源插座等設備。酒店亦附設健身室、戶外溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧等設施。

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

房價：人均HK$217起（雙床間）

地址：北海道札幌市中央區南5條西2丁目6-2

交通：豐水薄野站步行3分鐘

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北海道溫泉酒店推介【3】北海道札幌大通柔婕閣酒店（La’gent Stay Sapporo Odori）

北海道札幌大通柔婕閣酒店（La’gent Stay Sapporo Odori）於2016年開幕，距離大通公園及薄野分別3分鐘及5分鐘步行路程，亦鄰近狸小路商店街、札幌電視塔、札幌駅前通地下歩行空間等景點。酒店提供192間房，分為日式及西式房型，最多可容納3人入住。酒店亦附設溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧等設施。

北海道札幌大通柔婕閣酒店（La’gent Stay Sapporo Odori）

房價：人均HK$249起（高級大床房B）

地址：北海道札幌市中央區南2條西5-26-5

交通：薄野站步行5分鐘

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