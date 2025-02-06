清澄白河景點4攻略　不只Blue Bottle　必訪晴空塔打卡位＋美術館

東京清澄白河景點｜去東京旅遊，想揀一個文青小眾，又近市區的景點，清澄白河是一個好選擇。而且清澄白河地方細細，大部分景點都集中在「清澄白河」站附近，一日便可行勻東京9大庭園之一的清澄庭園、東京都現代美術館、每晚亮燈的清洲橋。本文整合清澄白河交通方法及景點4選推介，即睇下文！



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清澄白河擁有大横川等多條河川，適合在優美河濱漫步。（X@東京都現代美術館）

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清澄白河位於東京江東區中心附近，雖然距離市中心較近，但這裏寧靜舒適，歷史文化氣息濃鬱，四周環繞着河道和綠色植物，慢活悠閒氛圍令這裏成為Z世代東京旅遊新選擇。

東京清澄白河景點｜交通方法

最近的站點是東京地鐵的「清澄白河」站，搭半藏門線或都營大江戶線均可到達此站。門前仲町站和森下站也在步行距離內，乘搭東京地鐵東西線或都營新宿線非常方便！

從羽田機場：搭乘電車50分鐘。

從成田機場：搭乘電車90分鐘。

從新宿站：搭乘都營大江戶線至「清澄白河」站約40分鐘。

從東京站：從東京Metro地鐵丸之內線「大手町」站轉乘東京Metro地鐵半藏門線，於「清澄白河」站下車。全程約30分鐘。



東京清澄白河景點【1】藍瓶咖啡 —— 咖啡小鎮的代表咖啡店

清澄白河地區原本是傳統工業街區，隨着產業轉型，當地不少倉庫改建活化，其中一個成功例子便是美國人氣咖啡店 — 藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）。其店面改建自一座兩層樓的大倉庫，擁有明亮大窗與開放空間。藍瓶咖啡更帶動了各式獨立職人咖啡廳入駐附近一帶，令清澄白河成為咖啡小鎮。

除了藍瓶咖啡，這裡還有許多其他特色咖啡店，例如 ARiSE COFFEE ROASTERS、Allpress Espresso Tokyo Roastery & Cafe 和 The Cream of the Crop Coffee Kiyosumi Shirakawa Roasters，因此品嚐不同風味的咖啡成為了這裡的一大樂趣。

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藍瓶咖啡（清澄白河店）

地址：東京都江東區平野1-4-8

營業時間：8:00 - 19:00⁠

交通：都營地鐵大江戶線／東京地鐵半藏門線「清澄白河」站下車，步行約7分鐘



東京清澄白河景點【2】清澄庭園 —— 東京9大庭園之一

相傳此園原為江戶時代的富商、紀伊國屋文左衛門的宅邸，關東大地震後作為公園向公眾開放，在昭和54（1979年）被指定為東京都名勝。作為東京9大庭園之一的清澄庭園，佔地約37,000平方公尺，池上有3座大島及茶室風格的雅緻涼亭，可以看到鯉魚、烏龜及水鳥等生物，每年5月還杜鵑花盛開，感受四季變化！

繁忙時段會實施入園限制。周末和假期提前預約到訪，可增加入園機會。

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清澄庭園

地址：江東區清澄3-3-9

開放時間：9:00 - 17:00（入場截止時間為16:30）

門票：一般150円（港幣約7.6元）；65歳或以上長者70円（港幣約3.6元）

交通：都營地鐵大江戶線／東京地鐵半藏門線「清澄白河」站下車，步行約3分鐘



東京清澄白河景點【3】東京都現代美術館 —— 日本最大當代藝術美術館

位於木場公園內的東京都現代美術館，5層樓分別展出1945年至今共約5,500件、日本和國際藝術家各種不同風格和媒材創作而成的作品。該博物館每年舉辦6至8個展覽，眾焦當代藝術，涵蓋建築、時尚和設計等多個流派。館內還有收藏約27萬冊美術相關圖書的美術圖書室，以及能買到藝術家獨創產品的精品店，也有可讓人沉澱心情的餐廳與咖啡廳。

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東京都現代美術館

地址：江東區三好4-1-1

開放時間：10:00 - 18:00（逢星期一及其他指定日期休館）

門票：成人3,300円（港幣約168.2元）；大學生及65歳或以上長者2,300円（港幣約117.3元）；中學生1,320円（港幣約67.3元）；小學生或以下幼童免費

交通：都營地鐵大江戶線／東京地鐵半藏門線「清澄白河」站下車，步行約10分鐘



東京清澄白河景點【4】清洲橋 —— 晴空塔打卡靚位

來到一天的尾聲，大家可到橫跨隅田川的清洲橋，欣賞東京晴空塔及周邊景色。清洲橋以德國科隆市的道伊澤爾橋為設計藍本，是日本首座自錨式鋼鐵製吊橋，已被指定為國家重要文化財產。清洲橋與永代橋一同為關東大地震後復興計畫所規劃的橋，相對於男性風格的永代橋，清洲橋則表現出優美流暢的女性風格。

太陽下山後，清洲橋將會點起燈飾，在夜空中散發出迷人的光彩。這時，靜靜地步行在清洲橋上，你可以感受到一天結束時的寧靜和美麗。

清洲橋

地址：江東區清澄1丁目

交通：都營地鐵大江戶線／東京地鐵半藏門線「清澄白河」站下車，步行約10分鐘



東京近地鐵站酒店推介🏨

準備前往東京旅遊的你訂好酒店了嗎？以下推介3間各有特色的近鐵路車站東京酒店，還有Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考，CP值超高！

東京車站酒店推介【1】八重翠東京飯店（Hotel Yaenomidori Tokyo）

八重翠東京飯店（Hotel Yaenomidori Tokyo）於2020年開幕，交通非常方便，距離JR八丁堀站只需6分鐘步程，來往JR東京站則需大約15分鐘。酒店亦鄰近日本橋、高島屋及東京廣場花園等景點及商場。酒店擁有218間客房，提供單人房到三人房房型，均配備乾濕分離浴室及浴缸、採光窗、電視等基本設施。

八重翠東京飯店（Hotel Yaenomidori Tokyo）

房價：人均HK$474起（中型雙人房）

地址：東京都中央區八丁堀2丁目13-1

交通：JR八丁堀站步行6分鐘

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東京車站酒店推介【2】東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

酒店於2023全新開幕，共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘。雖然每間房間的設計以簡約為主，不過用色以彩色為主，適合有小朋友的家庭入住。開業短短一年，於Trip.com就獲得4.5/5的高評分，不少人都表示酒店的位置理想，旁邊的地下街有不少餐廳，交通方面亦有鐵路和巴士，可以直達成田機場，十分方便。而酒店的2樓由下午1點起就會供應免費小食，都令不少旅客留意深刻印象。

東京八重洲唐草酒店

房價：人均HK$553起（標準雙人床房）

地址：Nihombashi 3-5-13, 103-0027, 中央區, 東京, 日本

交通：於東京車站步行6分鐘

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東京車站酒店推介【3】超級酒店Premier東京站八重洲中央口（Super Hotel Premier Tokyo-eki Yaesu Chuo-guchi）

酒店位於東京車站旁邊，交通十分方便。酒店共有281間房間，當中最特別是酒店設有女士房間給獨自到東京旅遊的女生。餐飲方面，除了酒店提供的食物之外，車站內亦設有多元化的餐廳。於Trip.com獲得4.6/5的評分，不少人都覺得酒店的地理位置理想，無論是坐鐵路或巴士前往成田機場均可。

超級酒店Premier 東京站八重洲中央口

房價：人均HK$411起（標準雙人床房）

地址：Yaesu 2-2-7, 104-0028, 中央區, 東京, 日本

交通：於東京車站步行4分鐘

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