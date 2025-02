清澄白河景點4攻略　不只Blue Bottle　必訪晴空塔打卡位＋美術館

東京清澄白河景點|去東京旅遊,想揀一個文青小眾,又近市區的景點,清澄白河是一個好選擇。而且清澄白河地方細細,大部分景點都集中在「清澄白河」站附近,一日便可行勻東京9大庭園之一的清澄庭園、東京都現代美術館、每晚亮燈的清洲橋。本文整合清澄白河交通方法及景點4選推介,即睇下文!



清澄白河擁有大横川等多條河川,適合在優美河濱漫步。(X@東京都現代美術館)

清澄白河位於東京江東區中心附近,雖然距離市中心較近,但這裏寧靜舒適,歷史文化氣息濃鬱,四周環繞着河道和綠色植物,慢活悠閒氛圍令這裏成為Z世代東京旅遊新選擇。

東京清澄白河景點|交通方法

最近的站點是東京地鐵的「清澄白河」站,搭半藏門線或都營大江戶線均可到達此站。門前仲町站和森下站也在步行距離內,乘搭東京地鐵東西線或都營新宿線非常方便!

從羽田機場:搭乘電車50分鐘。

從成田機場:搭乘電車90分鐘。

從新宿站:搭乘都營大江戶線至「清澄白河」站約40分鐘。

從東京站:從東京Metro地鐵丸之內線「大手町」站轉乘東京Metro地鐵半藏門線,於「清澄白河」站下車。全程約30分鐘。



東京清澄白河景點【1】藍瓶咖啡 —— 咖啡小鎮的代表咖啡店

清澄白河地區原本是傳統工業街區,隨着產業轉型,當地不少倉庫改建活化,其中一個成功例子便是美國人氣咖啡店 — 藍瓶咖啡(Blue Bottle Coffee)。其店面改建自一座兩層樓的大倉庫,擁有明亮大窗與開放空間。藍瓶咖啡更帶動了各式獨立職人咖啡廳入駐附近一帶,令清澄白河成為咖啡小鎮。

除了藍瓶咖啡,這裡還有許多其他特色咖啡店,例如 ARiSE COFFEE ROASTERS、Allpress Espresso Tokyo Roastery & Cafe 和 The Cream of the Crop Coffee Kiyosumi Shirakawa Roasters,因此品嚐不同風味的咖啡成為了這裡的一大樂趣。

藍瓶咖啡(清澄白河店)

地址:東京都江東區平野1-4-8

營業時間:8:00 - 19:00⁠

交通:都營地鐵大江戶線/東京地鐵半藏門線「清澄白河」站下車,步行約7分鐘



東京清澄白河景點【2】清澄庭園 —— 東京9大庭園之一

相傳此園原為江戶時代的富商、紀伊國屋文左衛門的宅邸,關東大地震後作為公園向公眾開放,在昭和54(1979年)被指定為東京都名勝。作為東京9大庭園之一的清澄庭園,佔地約37,000平方公尺,池上有3座大島及茶室風格的雅緻涼亭,可以看到鯉魚、烏龜及水鳥等生物,每年5月還杜鵑花盛開,感受四季變化!

繁忙時段會實施入園限制。周末和假期提前預約到訪,可增加入園機會。

清澄庭園

地址:江東區清澄3-3-9

開放時間:9:00 - 17:00(入場截止時間為16:30)

門票:一般150円(港幣約7.6元);65歳或以上長者70円(港幣約3.6元)

交通:都營地鐵大江戶線/東京地鐵半藏門線「清澄白河」站下車,步行約3分鐘



東京清澄白河景點【3】東京都現代美術館 —— 日本最大當代藝術美術館

位於木場公園內的東京都現代美術館,5層樓分別展出1945年至今共約5,500件、日本和國際藝術家各種不同風格和媒材創作而成的作品。該博物館每年舉辦6至8個展覽,眾焦當代藝術,涵蓋建築、時尚和設計等多個流派。館內還有收藏約27萬冊美術相關圖書的美術圖書室,以及能買到藝術家獨創產品的精品店,也有可讓人沉澱心情的餐廳與咖啡廳。

東京都現代美術館

地址:江東區三好4-1-1

開放時間:10:00 - 18:00(逢星期一及其他指定日期休館)

門票:成人3,300円(港幣約168.2元);大學生及65歳或以上長者2,300円(港幣約117.3元);中學生1,320円(港幣約67.3元);小學生或以下幼童免費

交通:都營地鐵大江戶線/東京地鐵半藏門線「清澄白河」站下車,步行約10分鐘



東京清澄白河景點【4】清洲橋 —— 晴空塔打卡靚位

來到一天的尾聲,大家可到橫跨隅田川的清洲橋,欣賞東京晴空塔及周邊景色。清洲橋以德國科隆市的道伊澤爾橋為設計藍本,是日本首座自錨式鋼鐵製吊橋,已被指定為國家重要文化財產。清洲橋與永代橋一同為關東大地震後復興計畫所規劃的橋,相對於男性風格的永代橋,清洲橋則表現出優美流暢的女性風格。

太陽下山後,清洲橋將會點起燈飾,在夜空中散發出迷人的光彩。這時,靜靜地步行在清洲橋上,你可以感受到一天結束時的寧靜和美麗。

清洲橋

地址:江東區清澄1丁目

交通:都營地鐵大江戶線/東京地鐵半藏門線「清澄白河」站下車,步行約10分鐘



東京近地鐵站酒店推介🏨

準備前往東京旅遊的你訂好酒店了嗎?以下推介3間各有特色的近鐵路車站東京酒店,還有Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考,CP值超高!

東京車站酒店推介【1】八重翠東京飯店(Hotel Yaenomidori Tokyo)

八重翠東京飯店(Hotel Yaenomidori Tokyo)於2020年開幕,交通非常方便,距離JR八丁堀站只需6分鐘步程,來往JR東京站則需大約15分鐘。酒店亦鄰近日本橋、高島屋及東京廣場花園等景點及商場。酒店擁有218間客房,提供單人房到三人房房型,均配備乾濕分離浴室及浴缸、採光窗、電視等基本設施。

八重翠東京飯店(Hotel Yaenomidori Tokyo)

房價:人均HK$474起(中型雙人房)

地址:東京都中央區八丁堀2丁目13-1

交通:JR八丁堀站步行6分鐘

即搶優惠:Agoda|Trip.com|Klook

東京車站酒店推介【2】東京八重洲唐草酒店(Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu)

酒店於2023全新開幕,共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊,步行至車站亦只需要6分鐘。雖然每間房間的設計以簡約為主,不過用色以彩色為主,適合有小朋友的家庭入住。開業短短一年,於Trip.com就獲得4.5/5的高評分,不少人都表示酒店的位置理想,旁邊的地下街有不少餐廳,交通方面亦有鐵路和巴士,可以直達成田機場,十分方便。而酒店的2樓由下午1點起就會供應免費小食,都令不少旅客留意深刻印象。

東京八重洲唐草酒店

房價:人均HK$553起(標準雙人床房)

地址:Nihombashi 3-5-13, 103-0027, 中央區, 東京, 日本

交通:於東京車站步行6分鐘

即搶優惠:Agoda|Booking.com|Trip.com

東京車站酒店推介【3】超級酒店Premier東京站八重洲中央口(Super Hotel Premier Tokyo-eki Yaesu Chuo-guchi)

酒店位於東京車站旁邊,交通十分方便。酒店共有281間房間,當中最特別是酒店設有女士房間給獨自到東京旅遊的女生。餐飲方面,除了酒店提供的食物之外,車站內亦設有多元化的餐廳。於Trip.com獲得4.6/5的評分,不少人都覺得酒店的地理位置理想,無論是坐鐵路或巴士前往成田機場均可。

超級酒店Premier 東京站八重洲中央口

房價:人均HK$411起(標準雙人床房)

地址:Yaesu 2-2-7, 104-0028, 中央區, 東京, 日本

交通:於東京車站步行4分鐘

即搶優惠:Agoda|Booking.com|Trip.com

👇👇👇更多東京近地鐵站酒店推介👇👇👇

