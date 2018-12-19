【北海道自由行】唔自駕、想離開札幌必備！JR PASS超易明懶人包

想要到北海道自由行但不自駕的話，該如何解決交通問題呢？大多數人來到北海道是以JR移動的，但因為北海道佔地廣闊，所以想要跨區一次玩北海道的札幌、小樽、函館、美瑛、富良野的話，交通費絕對會非常驚人！這篇北海道JR Pass（北海道鐵路周遊券）攻略就送給即將出發北海道自由行的你！

一．北海道有哪些JR Pass可以選擇

想玩北海道地區會有以下三種JR Pass可以選擇，但原則上如果是以單玩北海道地區而言，北海道鐵路周遊券是比較常被旅客使用的，而本篇則會以北海道鐵路周遊券為主，提供給大家如何使用北海道鐵路周遊券玩北海道的攻略、怎樣玩最順、如何挑選種類，以及使用北海道鐵路周遊券的注意事項等。

【北海道】用JR Pass點玩最順？3-7日行程建議 玩盡札幌函館旭川

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以單玩北海道地區而言，北海道鐵路周遊券是比較常被旅客使用的。（hokkaidotrip@facebook）

二．北海道JR Pass兌換地點？

如果是在網上事先購買票券的話，到辦公室領取憑證後，到了北海道的JR站便可以兌換成實證票劵了。

▼▼兌換地點如下：

札幌站 JR外籍旅客服務處（北口附近）：08:30~19:00 札幌站 JR旅行中心（北口附近）：10:00~19:30（週六及國定假日10:00~18:00） 新千歲機場 JR外籍旅客服務處：08:00~19:00 函館站 JR旅行中心：10:00~18:00 新函館北斗站 JR售票處（南出口附近）：09:00~19:00 旭川站 JR旅行中心（西驗票口附近）：09:30~17:30

上述僅列出大家較常去的車站，其它車站則可以上官網查詢。

▼▼▼按下圖看看部分可兌換北海道JR Pass的車站：

三．北海道JR Pass的使用範圍、北海道JR路線

在了解JR路線之前，小編也做了簡單的圖示，讓你可以先了解大家常去的北海道景點

北海道常去的景點路線圖（KKday）

北海道JR Pass的使用範圍其實超好懂，除了北海道新幹線之外的北海道JR路線皆可搭乘（含普通列車、特急/急行列車指定席・自由席）。

▼▼對於北海道鐵路的路線不太懂？小編幫你列好路線和景點：

札幌～東室蘭～函館：函館、大沼公園、洞爺（洞爺湖溫泉）、登別（登別溫泉） 札幌～新千歲機場：新千歲機場、千歲（支笏湖溫泉）、新札幌、札幌 札幌～小樽～長萬部：札幌、南小樽、小樽 札幌～北海道醫療大學 札幌～旭川～網走：札幌、旭川（旭岳溫泉）、上川（層雲峽溫泉） 札幌～旭川～稚內：札幌、旭川（旭岳溫泉、天人峽溫泉） 札幌～釧路：南千歲、新得（然別湖溫泉）、帶廣（十勝川溫泉） 瀧川～新得：富良野、新得（然別湖溫泉） 旭川～富良野：旭川、美瑛、薰衣草花田站、富良野 釧路～網走：知床斜里（宇登呂溫泉）

除了JR電車之外，還能搭乘在札幌市內等行駛的JR北海道巴士（ジェイ・アール北海道バス）

除了JR電車之外，還能搭乘在札幌市內等行駛的JR北海道巴士，札幌～小樽之間的高速巴士路線中只限乘搭JR北海道巴士（無法搭乘北海道中央巴士）。搭乘Twinkle Bus 等觀光巴士（預約制），需要另外付費。

▼▼推薦大家以下幾條札幌市內的巴士路線：

白之戀人公園：從「札幌站前巴士總站」搭乘55、57、61在「西町北20丁目」下車 北海道神宮：從「地下鐵圓山公園站前總站」搭圓14、15在「神宮前」下車 圓山動物園：從「地下鐵圓山公園站前總站」搭圓15在「動物園前」下車 大倉山競技場：從「地下鐵圓山公園站前總站」搭圓14在「大倉山競技場入口」下車 手稻滑雪場（僅限冬季）：從「手稻站南口巴士搭乘處」搭乘Teine山線在「Teine Olympia Mae」或「Teine Highland」下車

▼▼以下路線的巴士、臨時巴士均無法搭乘：

札幌～旭川 札幌～紋別 札幌～廣尾 札幌～帶廣 札幌～襟裳 新札幌～厚別競技場 JR白石站～札幌多目體育場

四．北海道JR Pass的種類？

3日券：可在選定的使用開始日起，連續使用3天 5日券：可在選定的使用開始日起，連續使用5天 7日券：可在選定的使用開始日起，連續使用7天 4日券：不須連續使用，購買或兌換『任選4日暢遊券』當天視為第1天，在10天內，不論連續或不連續可任選4天搭乘列車。

北海道JR Pass分為以下四種，可以依據自己的行程來做選擇，而其中最特別的為4日券，可以不連續使用。如果你是其中2~3天都會待在札幌市區內不太會用到JR，而剩下幾天會搭乘JR去函館、小樽等其他較遠的地區，就可以考慮購買4日券。

北海道JR Pass分為以上四種，可以依據自己的行程來做選擇（hokkaidotrip@facebook）

五．購買北海道JR Pass划算嗎？

如果你是自由行、不打算自駕，而且不只單玩札幌一個區域的話，那麼小編就強烈建議可以購買北海道JR Pass！因為北海道的區域非常廣闊，如果是要跨區玩，即使是搭乘一般的JR也要花掉不少錢，但如果購買了北海道 JR Pass不但可以搭特急省時間，還可以省下一筆交通費。

▼小編也幫你一次算好北海道JR Pass（3天版）的划算程度：

札晃搭乘JR函館本線區快車到小樽，交通費640日幣（約港幣$44）。 小樽搭乘JR函館本線至新札幌再轉JR北斗特急至函館，交通費8850日幣（約港幣$609）。 從函館搭JR北斗特急回札幌，交通費8310日幣（約港幣$572）。 從札晃搭乘JR函館本線特急ライラック號來回，交通費8580日幣（約港幣$590）。

這樣算起來搭乘JR的總共花費就已經要26380日幣（約港幣$1820），再加上如果去其他地方也會利用到JR，像是從函館至大沼公園、新千歲到札幌市區時都是需要搭乘JR的，這樣算下來交通費約27000-28000日幣（約港幣$1860-$1930）。但北海道JR Pass3日版卻只要16500日幣（約港幣$1140），這樣算下來省超多！但實際狀況還是需要依據大家所安排的行程與喜好來決定路線，所以可以省多少、是否該購買北海道JR Pass，還是要以你會搭乘多少趟JR為主喔！

六．使用北海道JR Pass常見問題

有關使用北海道JR Pass常見問題與解答（hokkaidotrip@facebook）

Q1. 持北海道JR Pass可以搭乘指定席嗎？

▼▼▼按下圖看看答案：

+ 2

Q2. 若沒有搭上預約的指定席班次該怎麼辦？

若沒有搭上預約的指定席班次該怎麼辦？（hokkaidotrip@facebook）

▲ANS：可以改搭後續班次列車的自由席喔！持北海道JR Pass可以乘坐特急的自由席。

Q3. 持北海道JR Pass能通過自動驗票閘門嗎？

持北海道JR Pass能通過自動驗票閘門嗎？（hokkaidotrip@facebook）

▲ANS：不行，必須要走人工驗票通道，並出示周遊券讓站務員確認有效日期。另外，若是選擇北海道JR Pass 4日版則需要在每個使用日時，都要讓站務員加蓋驗票印。

Q4. 持北海道JR Pass能搭乘新幹線嗎？

持北海道JR Pass能搭乘新幹線嗎？（hokkaidotrip@facebook）

▲ＡＮＳ：不行，北海道JR Pass除了不能搭乘新幹線之外，也不能搭乘道南ISARIBI鐵道線、札幌市營地下鐵。若要搭乘北海道新幹線的隼(Hayabusa)”號、疾風(Hayate)”號，則需要另購基本車票、特急券等票券。

Q5. 持北海道JR Pass可以搭乘慢車號或SL等觀光列車嗎？

持北海道JR Pass可以搭乘慢車號或SL等觀光列車嗎？（hokkaidotrip@facebook）

▲ANS：可以，但因SL等列車，全車只有指定席，故需事先確保指定席的有無，否則將無法搭乘。慢車號主要為釧路濕原慢車號與富良野・美瑛慢車號，以觀光為目的，富良野・美瑛慢車號走的路線就是薰衣草田，但只有在6-10月有開喔！詳情可參考官網。

Q6. 持北海道JR Pass可以搭乘巴士嗎？

持北海道JR Pass可以搭乘巴士嗎？（悠悠北海道）

▲Ans：不是所有巴士都能搭乘喔！持北海道JR Pass可以搭乘JR北海道巴士，上車時還是需要領取整理券，下車時再出示北海道JR Pass即可。

▼▼另外以下幾條路線無法搭乘：

札幌～旭川 札幌～紋別 札幌～廣尾 札幌～帶廣 札幌～襟裳 新札幌～厚別競技場 JR白石站～札幌巨蛋 新札幌～札幌巨蛋

有關更多JR北海道巴士可以上JR北海道官網、JR北海道巴士官網（僅日文）查詢喔！

Q7. 如果打算去北海道10天，可以同時購買一張7日、一張3日的北海道JR Pass嗎？

如果打算去北海道10天，可以同時購買一張7日、一張3日的北海道JR Pass嗎？（hokkaidotrip@facebook）

▲ANS：若2張周遊券的使用日期沒有重疊，且為同一人使用，則可購買多張使用。

Q8. 在網上購買北海道JR Pass可以退票嗎？

在網上購買北海道JR Pass可以退票嗎？（hokkaidotrip@facebook）

▲ANS：尚未兌換成實體票券之MCO兌換憑證，可於開票日起11個月內在網上辦理退票，須收取票面10%取消費。

以上就是小編整理出關於北海道JR Pass的使用方法以及使用範圍等，希望有助於大家安排北海道自由行～最後也要提醒大家冬季時北海道JR列車常常會因為大雪而有部分路段停駛，所以各位可以再評估實用性與天數等問題。

【本文獲「KKday」授權轉載。】