【國泰航空】波音777-300ER頭等艙體驗　有老火湯飲、極高質睡衣

逛完溫哥華機場的環亞貴賓室（Plaza Premium Lounge)，以及天合聯盟貴賓室（SkyTeam Lounge）之後，就來到這次的重點－國泰航空頭等艙體驗。這次的兌換，是利用阿拉斯加哩程計畫70,000 miles的單程兌換，整段路線為溫哥華～香港～東京成田（全都是頭等艙），但是因為一些家裡的狀況，我最後改成溫哥華～香港～大阪關西，也就頗意外的搭乘到國泰航空最新的機種——Airbus A350-1000機型的航班，之後我會再來專文分享一下A350-1000機型的商務艙體驗。 文： Charlie King ／TripPlus

我更改後的飛行路線。（TripPlus）

這次搭乘的CX 865班機，也是唯一一班先從美國的紐約，透過第五航權飛往加拿大溫哥華的頭等艙，班機起飛時間，是在半夜一點左右（會隨著日光節約時間做調整），總飛行時間約為十三個小時（這樣子身為小資，才有機會好好體驗一下），使用Boeing 777-300ER機型執飛。由於是從紐約過來，這班飛機不管是頭等艙或者商務艙，常常會爆滿，這次的飛行連我在內，六個頭等艙的位置全部滿座，稍微看了一下後面的商務艙，也是同樣的情況，經過今年初的國泰航空錯誤票價事件，以及國泰航空常常鎖住商務艙及頭等艙哩程票的情形下，接下來的這一年，可能會相當難兌換到國泰航空的機票，請各位讀者多加留意。

這次的飛行，我還是選擇了1A的位置，來好好感受一下這次的頭等艙之旅。在國泰的頭等艙裡面，我偏好1A以及2A的位置，其實也沒有特別原因，就是比較不容易被打擾到。

▼▼▼按下圖跟我看看國泰頭等艙的庭座位設備：

+ 12 + 11 + 10

接下來來看一下娛樂系統。其實我部落格裡面，已經有很多國泰航空的體驗文了，相信大家對娛樂系統並不陌生。如果你沒有自己帶iPad跟平板的話，國泰航空的娛樂系統內容，絕對可以滿足你的需求，從經濟艙，商務艙到頭等艙，都是一樣的強大，除了東／西方電影以外，還有不同的影集，電視節目，娛樂節目，旅遊節目，紀錄片，兒童卡通，運動時事，根本可以說是應有盡有（反觀日籍航空的娛樂系統…）。

▼▼▼按下圖看看國泰航空一向出名強大的娛樂系統：

這次頭等艙的餐飲可以說是相當不錯，對於很多批評，反映因為節省成本而下降了餐飲品質，在我看來在某些地方的確有下降，但是並沒有降到不可以接受的地步，還是有頭等艙的水準，所以其實大家放寬心，好好享受得來不易的頭等艙，就會有不同的感受了。

▼▼▼按下圖讓我帶大家看看國泰航空頭等艙的豐富餐飲：

+ 7 + 6 + 5

酒足飯飽後，原本已經鋪好床，要準備來看個電影睡個覺的時候，腦海中突然掃過主編催稿的神影（連沒有網路的地方，都可以用意念傳達訊息…真有你的），只有默默地拿出電腦，慢慢開始敲打鍵盤寫文章。在我努力打文章打到一半的時候，肚子又叫了，二話不說按了服務鈴，直接叫了一個蟹餅來吃。這個蟹餅其實有點差強人意，並沒有特別好吃，主要是餅皮較多也比較厚，吃不出來有蟹的感覺。當時的空中服務員還問我覺得味道怎麼樣，原因就是因為很少人叫這道，他自己也蠻好奇口味如何。我很直接跟他表達我的感覺，希望他們可以再加強一下，而我也順勢順便叫了一碗「公仔麵」來吃，這可是菜單上面沒有的喔！

終於在最後體力不支的情況（其實又是飽餐一頓後），終於倒下去睡覺了，等到我再起床的時候，已經是要吃早餐了。有鑑於西式的早餐對於我們在北美的朋友來說，比較常會吃到，我當然就是要選擇中式的餐點啦（但老實說，溫哥華不是也有很多中餐廳嗎？）！

▼▼▼工作當然是需要有食物的相伴，按下圖看看我的「宵夜」和早餐​：

+ 3 + 2

吃完早餐後沒有多久，機長就很殘酷地告知已經要抵達香港國際機場了，這次的頭等艙體驗也告一個段落。其實可以看的出來，國泰航空這一款Boeing 777-300ER機型的頭等艙，硬體上已經算是有些老舊，但是服務上乘，我常常跟空服員交流聊天，而他們也是很有經驗，並不會像日籍航空的空服員那樣一直觀察客人，讓客人覺得有點不自在。再來講到餐飲，我覺得食物非常符合大多數華人的胃口，中式餐點在我看來是不容錯過的選項，而就在我慢慢回想這次的體驗之後，飛機也順利地降落在香港國際機場，而結束了這次的體驗。

殘酷的時候又到了。（TripPlus）

同場加映：香港機場環亞貴賓室（入境專用）

抵達香港機場後，原本的計畫是要去國泰航空「賞心堂」的入境貴賓室稍作休息，再進入市區，但是因為香港機場準備擴建，而且國泰航空早已關閉了賞心堂（小弟運氣不好，關閉後沒幾天，我才到香港）的服務，所以小弟就利用手上的新貴通 (Priority Pass) 會員卡，進入了就在原本國泰航空「賞心堂」入境貴賓室斜對角的環亞貴賓室 (Plaza Premium Lounge)。這個貴賓室是在第一航廈跟第二航廈中間的連通道上，也是一個在管制區外面的貴賓室，只要拿著當日的登機證跟新貴通會員卡，就可以進入了。不過這個貴賓室面積不大，熱門時間可能會是一位難求的狀態，要請各位讀者留意。

其實這個貴賓室可能因為賞心堂關閉的關係，而負荷量大增。如果這是剛剛搭乘長途飛機抵達香港，想要休息與盥洗一下的話，可以進來這個貴賓室。不過如果只是特別要來體驗一下的話，我覺得其實管制區內的貴賓室都比這個好，相信人潮也不會太多。小弟也在這裡休息了一下，就準備前往市區。

▼▼▼按下圖看看國泰航空的環亞貴賓室 (Plaza Premium Lounge)：

+ 6 + 5 + 4

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