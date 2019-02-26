【布吉自由行】首個3D主題樂園　滑翔機zipline、4D飛行劇院

日後去布吉不再只有陽光與海灘，全新的主題公園已經開幕：以6億泰銖建造的「Tribhum三界：神秘的第三世界」！這個主題公園是全球首個三界3D立體行走遊樂園，三大主題園區結合泰國神話故事設計，地利位置就在尚泰百貨中心旁邊，方便遊客shopping完再去玩過夠。如你喜歡這種泰式風情的冒險樂園，一定不能錯過！

「Tribhum三界：神秘的第三世界」就坐落在普吉尚泰百貨（Central Phuket）購物中心旁邊，佔地6,300平方米。（圖片來源：ufoodtravel@IG）

泰國神話主題樂園 遊歷 3D三界

以往到布吉都只有出外島享受陽光、游水、做spa、美食等等活動，這個布吉首個大型主題公園為遊客帶來新鮮感！位於Central Phuket購物中心Floresta區的「Tribhum三界：神秘的第三世界」主題樂園，佔地10,000多平方公尺，以「超越幻想的視野」為理念，並根據泰國神話故事，具體描繪了在「嘉魯達」（Garuda）和「納嘉」（Naga）之間追尋聖水（Amrita）的故事。

話明是3D漫遊探險世界，現場設計主要結合3D虛擬互動特技（3D Interactive），讓遊客能挑戰闖關活動，經歷從神秘三界安全脫險的歷程。

遊客可與穿上泰國傳統服裝的演藝人員合照。（圖片來源：willyworld360@IG）

樂園以「三界」為主題，是吸收了寓言傳說的故事做框架，然後用3D技術展現出來。本身Central Phuket是遊客必到的購物中心，現時在旁邊建造了這個奇幻魔幻森林之旅，體驗「不死神水」傳說的驚險場面，玩家只需投入闖關，最後能從神秘的三界安全脫險便可完成歷險。

神話中，金翅鳥王是鳥類中之王，武器厲害能抱住一切的風暴，噴出強烈的火進攻對方，瞬間可以焚燒毀滅掉敵人。（圖片來源：tribhum.com）

第一關：魔幻森林

第一關是要通過「結成美女的仙樹」，仙樹花是妖媚美女，亦要通過猴頭貝殼神獸一關，冒險者必須要輕輕地向前踏步，不動聲色。沿途還可以和「愛說話的神樹」聊天，神樹會將你的聲音轉變成三界植物的聲音，十分好玩。

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第二關：銀山

第二關是嘉魯達城堡，這裡以Garuda DOME 360°的形式呈現了嘉魯達和納迦之間的虛擬動畫，讓遊人尋找不死聖水。沿途有一條「水晶之路」讓參加者挑戰腦筋，選擇並遇到天空之王的人。 最後又有銀色滑翔機漂浮在銀山周圍，穿過超過200米長的路。

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第三關：水下之城

水下之城是神秘的海底世界城市，這裡有對人類非常友好的美人魚，並變身導遊帶參加者潛入水下城市。在這裡可以欣賞4D飛行劇院，更是泰國首次引入的先進系統，將現場幻化成海洋深處。

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