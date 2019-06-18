日本8間Outlets夏季劈價！名牌波鞋、家品低至2折！附交通方法　

每逢夏季，又是日本大減價的時間！出名好逛的Premium Outlets，率先於6月21日至31日在日本全國8間Outlet推出劈價優惠，即將前往關東關西的朋友要留意了。

【1】仙台泉＠東北

Outlet位於綠意盈盈、有「樹木之城」的仙台泉公園城，距離仙台機場約40分鐘，園內一共80間國內外品牌進駐！這次的夏季減價以女裝服飾最抵買，部分低至2折！

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Outlet距離仙台機場約40分鐘。(圖片來源：sendaiizumipremiumoutlets＠ig）

Sendai-Izumi Premium Outlets

地址：宮城縣仙台市泉區寺岡6-1-1

時間：10：00am～8：00pm

網址：https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/sp/201906/

【2】酒酒井@關東

距離成田機場最近的Outlet，於上年完成擴建後，Outlet內的店鋪增加至200多間，是PREMIUM OUTLETS旗下規模最大的outlet，不少旅遊都會預留最後一日到outlet掃貨。

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Outlet距離成田機場約20分鐘車程。（圖片來源：shisuipremiumoutlets）

SHISUI PREMIUM OUTLETS

地址：千葉縣印旛郡酒々井町飯積2-4-1

時間：10：00am～8：00pm

網址：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/sp/201906/

【3】佐野@關東

距離東京市中心約90分鐘車站的佐野 Premium Outlets，全場約有170間商店，歐美大牌如Gucci、BV、Ferragamo亦有進駐，折後超抵買！此外，Outlets與世界遺產日光東照宮約60分鐘車程，大家可以安排入行程呢！

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佐野 Premium Outlets距離東京市中心約90分鐘車站。（圖片來源：sanopremiumoutlets）

SANO Premium Outlets

地址：栃木縣佐野市越名町2058

時間：10：00am～8：00pm

網址：https://www.premiumoutlets.co.jp/cht/sano/sight/

【4】御殿場＠東海

距離東京市中心約90分鐘車站的御殿場Premium Outlets，店家有近210家商店，場內除了有大量外國品牌如New Balance、Levi’s、Lacoste、Agnes B.等，亦不乏日牌如Cecil Mcbee、Urban Resarch，而且園區面積超級大，逛一日都未唔會悶！

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Outlet更可以眺望世界文化遺產富士山。（圖片來源：gotembapremiumoutlets）

GOTEMBA Premium Outlets

地址：靜岡縣禦殿場市深沢1312

時間：10：00am～7：00pm

網址：https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/sp/201906/

【5】土岐＠中部

以洛磯山脈下的科羅拉多州為Outlet設計靈感，感覺悠閒，場內坐擁180間商店，流行服飾、家品、化妝品應有盡有，到訪名古屋的朋友值得到訪逛逛。

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場內坐擁180間商店。（圖片來源：tokipremiumoutlets）

Toki Premium Outlets

地址：岐阜縣土岐市土岐阿丘1－2

時間：10：00am～8：00pm

網址：https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/sp/201906/

【6】臨空城＠關西

距離關西機場約15分鍾車程，適宜放在最後一日回港前最後衝刺！Outlet一共有210間商店進駐，港人最愛的LE CREUSET、Coach、Adidas、Puma等品牌都有進駐Outlet，勁多跌錢位！

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Outlet距離關西機場約15分鍾車程。（圖片來源：rinkupremiumoutlets）

Rinku Premium Outlets

地址：大阪府泉佐野市Rinku往來南3－28

時間：10：00am～8：00pm

網址：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/sp/201906/

【7】神戶三田＠關西

距離神戶及大阪約1小時車程，Outlet設有210間商店，規模龐大。鄰近亦有溫泉，從Outlet出發約1小時車程內更可抵達姬路城、三宮等景點，適宜安排一日遊行程。

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Outlet距離神戶及大阪約1小時車程。（圖片來源：kobesandapremiumoutlets）

KOBE SANDA Premium Outlets

地址：兵庫縣神戶市北區上津台7－3

時間：10：00am～8：00pm

網址：https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/sp/201906/

【8】鳥栖＠九州

鳥栖Premium Outlets是九州最大規模的Outlet，場內總共有150間商店，Coach、Edwin、GAP、Lacoste、Tommy、VANS等外國品牌齊備，廚具品牌Le Creuset、T-fal等大牌一樣有，是九州必逛Outlet！

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鳥栖Premium Outlets是九州最大規模的Outlet。（圖片來源：tosupremiumoutlets）

Tosu Premium Outlets

地址：佐賀縣鳥栖市彌生阿丘8－1

時間：10：00am～8：00pm

網址：https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/sp/201906/