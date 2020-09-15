【濟州島偶來】21條徒步環島至齊必行路線推介！發掘隱世靚景

徒步旅行這個詞語最早是指19世紀60年代在尼泊爾的遠足旅行，從那以後徒步旅行就開始在世界各地流行了起來。徒步旅遊不僅有益於健康，而且環保，可以真實地感受旅遊地的魅力。 如果說海外著名的徒步遊有西班牙的聖地牙哥，那麽在韓國則有「濟州偶來(jeju olle)」。「偶來(olle)」是濟州方言，意思是「連接大街與家門的窄道」，濟州偶來小路是將濟州島海邊的許多條小路連接起來建成的。無論行走在哪一條偶來路線上，都可以欣賞到綠色的山、清澈的大海以及小村莊等美麗的濟州風景。

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+ 5 + 5 + 5

自2007年9月偶來路線1開放以來，到2017年，已有26條路線（主路線21條，副路線5條）在運營之中。走完各條路線所需的時間不同，短則1小時，長則8小時，難易度各不相同，遊客們可以根據自己的喜好自由選擇遊覽。偶來小路的路面上、樹上或石頭上設有辨識方向的箭頭標識，即使是初次到訪的遊客也一般不會迷路。

路線1：始興小學→廣峙其偶來

濟州的偶來徒步路線中開始的第一條路線是以小山和湛藍的大海為背景的路線。始興小學就是我們的開始出發點了~順著田畝與田畝中出現的小路上走著，慢慢的你會發現一個展望台，當你到達展望台時，你可以一覽城山日出峰和牛島等旅遊勝地~可以想想那是一種什麽感覺，一大片美麗的景色呈現在你的面前，而我們的終點就是廣峙其海灘了，海天一色的美景再次展現在你眼前！

路程：始興小學→濟州Olle諮詢所→抹眉岳→ 卵岳 → 終達小學 → 終達裏鹽田 → 木花休息處 → 始興海女之家 → 吾召浦煙台→ 城山閘門 → 城山浦港入口 → 廣峙其海灘

路程總長：15.6km ；所需時間：4~5個小時

濟州的偶來徒步路線中開始的第一條路線是以小山和湛藍的大海為背景的路線。（韓巢網提供）

路線2：廣峙其海灘→溫平浦口偶來

我們再次從廣峙其海灘出發，這就開始了路線2的偶來了~~途徑內水面堤防路、食山峰、足止水、吾照里城址入口、紅超市、 高城里敬老堂、大水山峰入口、放馬牧場(溫平)入口、婚姻池、到達我們路線2的終點——溫平浦口

路程 ：廣峙其海灘 → 內水面堤防路 → 食山峰→足止水 → 吾照里城址入口 → 紅超市 → 高城里敬老堂→大水山峰入口 → 放馬牧場(溫平)入口 → 婚姻池 → 溫平浦口

路程總長：10.5km

所需時間：5~6小時

路線 3：溫平浦口→表善偶來

從路線2的終點溫平浦口出發到表善哈維奇海邊，這就是偶來的第三段路線了。這一條路線是以歷史悠久的濟州火山石和美麗的森林山路為背景的~享受著一望無垠的林海， 陽光被層層疊疊的樹葉過濾，漏到身上帶給你淡淡的圓圓的輕輕搖曳的光暈，還有那些美如畫般的風景，再到最後終點的蔚藍大海，多麽幸福的一件事呀~~

路程：溫平浦口→ 蘭山里→ 桶岳入口→ 獨子峰入口→獨子峰出口→ 金永甲畫廊→ 新豐十字路→ 新豐新川海洋牧場→ 嗉囊林路→ 下川里餓了的橋→下川里休息處→ 表善哈維奇海邊

路程總長：20.7km ；所需時間：6~7小時

路線 3：溫平浦口→表善偶來（韓巢網提供）

路線 4：表善哈維奇海邊 → 南元偶來

此線路中一半的線路是以主海岸線道路上風景優美的沙灘景色為背景，另一半則是子火山和矮小的山丘圍繞的小路。喜歡登山，喜歡沙灘，喜歡海洋，去尋找樂趣的朋友們不妨走一走這條線路，可以充分的體驗到這裏帶給你的樂趣。

路程：表善哈維奇海邊 → 堂浦浦口 → 沼澤灘 → 海洋水產資源研究院 → 加麻里浦 → 海兵隊路 → 兔山散步路→南國生魚片店 → 望岳入口 → 望岳山頂 → 兔山峰隧→ 靈泉寺 → 三石橋 → 體育公園 → 伐浦煙台→ 南元浦口

路程總長：19km ；所需時間：6~7小時

路線 5: 南元浦口 → 牛沼河口偶來

路線5的出發點是從南元浦口到牛沼河口，路線中包含了南元浦口有名的風景地。沿著海邊散步，海天一色的美景沿著海岸線持續的浮現在你眼前。而我們的終點就是淡水與海水的交匯點——牛沼河口。

路程：南元浦口→濟州國際研修院→ 肯滃勝地散步路入口 → 歆閣穆爾→ 濟州水產研究所→ 細川谷→ 照拝莫德兒靠地→ 呢唔碧兒磊→新禮2裏福祉會館 → 禮村望→ 牛沼河口

路程總長：13.4km

所需時間：4-5小時

路線 6: 牛沼河口 → 獨立巖

路線6從牛沼河口出發，經過西歸浦市，再到天地淵瀑布，再一直延伸到終點獨立巖。海岸與城市的景色共存於這條線路上，無疑的展現出了自然與文化的共存。也正因鄰近市區，路程也相對平坦，大部分遊客也都在光顧這條偶來。而終點的獨立巖海岸路的美景在韓國也是數一數二的喲~

路程

牛沼河口→生二嶽→守寺人嶽 → 甫木浦口→ 龜頭尾浦口→ 小天地→甫木汙水處理廠 → 戈門餘休息站→ 濟州偶來事務局 → A.昭嚴美術館→李忠燮街→西歸浦OLLE市場，詩公園 or B. 西歸浦港，詩公園出口 → 天池淵自然瀑布→ 紅豆樹十字路→ 三梅峰→ 獨立巖

路程總長：14km

所需時間：4~5小時

路線 7: 獨立巖 → 月坪偶來

路線7的偶來是受很多人喜愛的一條線路了。路的兩邊長滿了芒草和野花，週圍的景色更是贊不絕口。走過路線7的偶來，你甚至會感覺你身處的並不是在韓國的濟州島，仿佛來到了另外的一個國度。如畫一般的海岸線，迎面吹來的海風，身心都會沈浸在這蔚藍的海洋裏。真的是值得一去的偶來~

路程

獨立巖→ 暴風的山丘→ 板木道盡頭→ 內谷 → 秀峰路→ 法還浦口→杜末尼暮 →一江汀海偶來→ 西乾島前面 → 海濱郵電局 → 江汀川→ 江汀浦口 → 月坪浦口 → 跳神堂散步路 → 月坪村

路程總長：13.8km

所需時間：4~5小時

路線 7 – 1: 世界杯競技場 → 獨立巖

這是一條從西歸浦世界杯競技場開始，然後回到獨立巖的副線路。我們可以從這條線路欣賞到漢拿山，也可以觀賞到濟州島南部大海的全景和西歸浦的全景。這條線路懸崖峭壁很多，能夠堅持走完這條線路，那也說明你體力是非常好的了~

路程

世界杯競技場→ 大新中學 → 月山洞入口 → 滃渡瀑布→ 孤根山山頂 → 濟南保育院 → 西好小學 → 翰農火山口→ 三梅峰旁道 → 獨立巖

路程總長：15.1km

所需時間：4~5小時

路線 8: 月坪 → 大坪偶來

路線8的開始就是從月坪偶來到終點大坪浦口了，這裏的峭壁由於熔巖遇到海水，從而形成了著名的“柱狀節理”，再加上週圍的芒草相呼應，帶來的景色尤為壯觀，美麗。並且路線8的偶來也是有著超高的人氣吸引著眾多遊客。

路程

月坪村啊窩囊木→ 藥泉寺 → 大浦浦口→ 中文團地足球場→ 柱狀節理 旅遊諮詢所 → 西亞斯(Seaes)酒店 → 星川嶽→ 天齊寺 → 中文海水浴場→ 凱悅(Hyatt)酒店 → 中文觀光團地諮詢服務站 → 猊來入口 → 西歸浦猊來生態公園→ 稻田水→ 下猊浦口 → 大坪海女更衣處 → 大坪浦口

路程總長：19.2km

所需時間：6~7小時

路線 9: 大坪浦口 → 和順偶來

這條路線是其他偶來路線開放以後新開放的一條路線，也是一條能夠完全感受徒步旅行的一條線路，能夠感受到濟州的原始韻味，是一條讓登山愛好者喜歡的偶來。

路程

大坪浦口→ 莫爾吉兒馬道→ 瓢水極峥草地→ 菩提樹路 → 烽火臺→ 月羅峰 → 月羅峰展望臺休息站→真莫勒田園 → 絨花樹林路 → 黃小川→ 東化洞樸樹 → 海洋警察局 → 和順金沙海邊

路程總長：7.1km

所需時間：3~4小時

路線 10: 和順海水浴場 → 摹瑟浦偶來

路線10是以海岸路線為主，可以欣賞山下的鹽田與港灣的美景。有著火山噴火口的松嶽山也是在這裏。從松嶽山望向一望無際的大海，景色十分壯麗。

路程

和順金沙海邊→ 濟州Olle10路線諮詢所→ 山房煙臺→ 沙溪浦口→ 貝塚→ 松嶽山休息所 → 加波島展望臺→西卵嶽→西卵嶽遺址→ 下摹海水浴場→ 摹瑟浦港

路程總長：17.5km

所需時間：4~5小時

路線 10 – 1: 加波島偶來

這是一條偶來的副線路，加波島位於濟州島的南邊，島的面積很小，也才4.2公裏，所以加波島的偶來路線比起去走它，不如去更親近的感受這邊土地，逗留片刻，感受大自然給你帶來的別有一番韻味，可以說加波島，就是能讓你完全放鬆的一片芳土，休息片刻後，充足精神，繼續往前！

路程

上洞浦口 → 上洞村老婆婆堂 → 大王巖 → 長澤庫亭子 → 內谷滄怡 → 加波小學→ 電話局→蓋嚴株利岬角 → 墾熊吉池 → 祭壇→ 附近德→ 加波浦口(下洞)

路程總長：4.2km

所需時間：3小時

加波島位於濟州島的南邊，島的面積很小，也才4.2公里（《韓巢網》授權使用）

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+ 8 + 8 + 8

路線 11: 摹瑟浦 → 武陵偶來

來到摹瑟浦上，鳥瞰山下的一片芒草，穿過芒草就能看到遠處的一帶子火山，海水的波浪，與天連接，讓人看的心曠神怡，這也就是路線11聞名的原由了。

路程

摹瑟浦港 → 三卵嶽 → 青少年修養館 → 大靜女高 → 摹瑟峰→ 摹瑟峰出口→ 丁蘭珠瑪利亞墓 → 新坪十字路口 → 新坪葛紮瓦兒 →單腳田廣場武陵 → 孝子旌闾碑 → 武陵生態學校

路程總長：17.3km

所需時間：5~6小時

來到摹瑟浦上，鳥瞰山下的一片芒草，穿過芒草就能看到遠處的一帶子火山，海水的波浪，與天連接，讓人看的心曠神怡，這也就是路線11聞名的原由了（《韓巢網》授權使用）

路線 12： 武陵2裏生態學院 → 龍水偶來

路線12是西歸浦與濟州市的相連接的一條線路。偶來過程中可以盡享西歸浦與濟州市的美麗風景，可以說這裏沒有你想不到的美景了~所以這一條偶來也是吸引著大量的遊客~

路程

武陵生態學校→ 坪地教會 → 新道生態水塘 → 農南峰山頂 → 山景陶藝 → 翰章洞鄉村會館 → 水月峰(수월봉)山頂→ 堂山峰入口 → 堂山峰山頂 → 生異奇頂 →龍水浦口

路程總長：17.5km

所需時間：5~6小時

路線 13： 龍水浦口 → 楮旨偶來

路線13是從龍水浦口開始到楮旨峰的一條山路了~登上楮旨峰，身心豁然開朗，望向山下的一片濟州島西部的美景，心曠神怡。山間路，從寬敞慢慢變得窄小，路的兩邊樹林茂盛，像一片避暑之地，非常的涼爽。

路程

龍水浦口→忠魂塔十字路→龍水蓄水池入口 → 特戰司樹林路 → 蕨菜林路→ 樂泉裏九眼泉村 →後山阿裏郎路 →楮旨嶽山頂 →楮旨鄉村會館

路程總長：14.9km

所需時間：4~5小時

路線 14： 楮旨 → 翰林偶來

路線14是一條非常適合春天去的偶來路線。穿過涼爽的林間小路，一陣陣海風向你撲面而來，沿著海岸前行，沙灘，大海，叢林的美景不斷映入眼簾，每走一處的風景都會有不一樣的感受，非常奇妙的一條偶來路。

路程

楮旨鄉村會館→ 松樹林路 →大素囊林路 → 午時鹿軒農路→屈冷徑林路 → 無名川 →新池橋 →仙人掌自生地 →月令浦口→海女棲息地→ 燈臺 → 金陵海水浴場 →挾才海水浴場 →挾才漁村系 →韓國水資源管理工團 → 翰林港飛揚島渡航船碼頭

路程總長：19km

所需時間：6~7小時

路線 14-1：楮旨 → 西光偶來

這也是一條偶來的副路線了~楮旨的森林道路再到西光，一路茂密的叢林，高大濃密的闊葉林鬱鬱蔥蔥，原來這裏的「楮旨灌木林」是這個地帶中植被狀態最好的一段，並且很神奇的是，灌木林的北邊是熱帶植物，而南邊是寒帶植物，這是世界上極為罕見的，就算是冬天，這裏也是綠油油的一片，美的像一幅油畫般。

路程

楮旨村會館 →江汀田園→ 文道之嶽 →楮旨葛紮瓦兒 →楮旨上水源 →雪綠茶博物館O'Sulloc→ 清水葛紮瓦兒 → 武陵葛紮瓦兒 → 永東克(孟根水) 暮東→ 仁鄉村 → 仁鄉洞公交車站

路程總長：9.2km

所需時間：7~8小時

路線 15： 翰林 → 高內偶來

這是一條從海邊開始，又在海邊結束的一條偶來路。從翰林港出發，海面上落著許多的海鷗，天空中也響起海鷗的叫聲，好像在歡迎著我們的到來。繼續前行會看到田園小路，田園風光也就在此時映入眼簾了，而我們的終點高內浦口，大海的風景再次盡收眼底。

路程

翰林港飛揚島渡航船碼頭→ 大繡浦口 → 大林安路 → 永思生池 → 市場田→龜德十字路→禅雲精寺 → 垂楊池農路→惠林教會 → 納邑林路 → 納邑小學 →納邑裏事務所→百日紅街→ 郭嶽環山路 → 豬仔林路 →高內峰入口 →高內峰山頂 → 高內峰環山路 → 下加裏岔路口 →高內交叉路→ 高內浦口

路程總長：16.5km

所需時間：6~7小時

這是一條從海邊開始，又在海邊結束的一條偶來路。從翰林港出發，海面上落著許多的海鷗，天空中也響起海鷗的叫聲，好像在歡迎著我們的到來。繼續前行會看到田園小路，田園風光也就在此時映入眼簾了，而我們的終點高內浦口，大海的風景再次盡收眼底（《韓巢網》授權使用）

路線 16： 高內 → 光令偶來

這是一條櫻花與油菜花盛開的的春天小路，從狹窄的浦口出發，隨著海岸線前行，道路漸漸變寬，櫻花和油菜花的美景映入眼簾，猶如一幅美麗的畫作，感受春天帶給你的快樂與生命力。

路程

高內浦口→新嚴浦口 →斷崖散步路 →南頭煙臺→ 新泉 → 石鹽田 → 漁村體驗之鄉旅遊諮詢處 →舊嚴村→ 水山峰入口 → 水山峰 →水山峰水庫→希望之橋→藝園洞福祉會館→ 將帥之泉(長壽水) →缸坡頭裏抗蒙遺跡地→ 古城林路 →崇祖堂街→別莊街入口→ 青花村 →光令小學→光令1裏事務所

路程總長：16km

所需時間：6~7小時

路線 17： 光令 → 濟州原都心偶來

這是一條非常精彩有趣的一條路了~相鄰於濟州市市區，但是風景卻一點也不像人為所創造的。藍色的大海和綠蔥蔥的叢林之間，時而聽到飛機的轟鳴聲，時而聽到飛鳥的叫聲。穿插於城市與叢林大海，時而像回到古時候，時而依舊是現實。很奇妙的一條偶來。

路程

光令1裏事務所→無愁川樹林路→外都天橋→外都月臺→ 碎石海岸→ 梨湖泰晤海邊 → 道頭會議愛街道 → 道頭峰下山路 →尼暮裏洞東 → 休閑體育公園 →龍頭巖 →龍淵散步路→觀德亭 →甘穗休息室

路程總長：18.1km

所需時間：6~8小時

路線 18： 濟州原都心 → 朝天偶來

這是一條從濟州市內開始的偶來。從市中心出發，經過濟州港，攀登沙羅峰和別刀鋒後，濟州市和漢拿山，還有蔚藍的濟州海映入眼簾，風景十分美麗。雖然攀登山峰，但是一點也不會感覺到辛苦，濟州島的市民們也是經常來這條路上散步~

路程

甘穗休息室→ 濟州港 → 沙羅峰 → 坤乙洞4.3村莊 → 禾北別刀浦口 → 別刀煙臺→ 三陽黑沙海邊 → 元堂峰入口 →佛塔寺 → 去新村的舊路 → 雞旨田園 → 新村浦口 → 竹島 → 戀北亭 →朝天萬歲花園

路程總長：19.7km

所需時間：6~7小時

路線18-1：楸子島偶來

椰子島並不是由一個島的名字命名的，而是由四個有人們居住的島和38個無人島來統稱為椰子島的。這一座座島嶼像是在海上的深山老林一般，層層的山峰，與週圍茂密的叢林，給人一種非常奇妙的感覺~



路程總長：18.2km

所需時間：6~7小時

椰子島並不是由一個島的名字命名的，而是由四個有人們居住的島和38個無人島來統稱為椰子島的。這一座座島嶼像是在海上的深山老林一般，層層的山峰，與週圍茂密的叢林，給人一種非常奇妙的感覺 （《韓巢網》授權使用）

路線 19： 朝天 → 金寧偶來

有些人喜歡大海，有些人喜歡山峰，但是不管是哪種人，如果一直身處同一個的風景裏，都會有膩的時候。而這一條偶來路每一處都是不一樣的風景。大海，山丘，灌木林，村莊等等。每一處都是你值得留戀的風景。

路程

朝天萬歲花園 → 濟州抗日紀念館售票所 →貫岬 → 新興海水浴場 →鹹德犀牛峰海邊 → 犀牛峰 → 廣石 4.3 紀念館 → 北村浦口 → 北村洞窟 → 東福裏村莊運動場 →伐羅真田園→金寧農路 → 南屹洞 →金寧西浦口

路程總長：19.4km

所需時間：6~8小時

路線 20： 金寧西浦口 → 下道偶來

想要感受濟州的海風，那就來路線20的偶來吧。金寧到下道，一整條路都是由海岸線延伸開來的，能夠感受到濟州海風給你帶來的清新的感覺，雖然都是海岸路，但是每一處的風景都是不一樣的，不會讓你感到單調，通過這一條偶來，來與濟州的海風見個面吧！

路程

金寧西浦口 → 金寧海水浴場→海女更衣室→黃海長城 → 城勢基草坪路 → 東部汙水處理廠 → 月汀海水浴場 →杏源村小路 →杏源浦口→ 佐可煙臺 →漢東裏稽龍洞鄉村會館 → 坪岱古路→奔定路 → 細花五日市場 → 濟州海女博物館

路程總長：17.6km

所需時間：5~6小時

路線 21： 下道 → 終達偶來

這一條路線由三分之一的海岸路，三分之一的田村小路和三分之一的山路組成。途中會經過兔島，如果是七八月份來到這裏，能欣賞到白色的文殊蘭盛開的美景。走到最後的三分之一處，登上山頂能俯瞰濟州廣闊壯觀的美麗景色。

路程

海女博物館→ 煙臺公園→ 面水洞鄉村會館 → 面水田間小路 →別防鎮 → 石茶園 → 閣氏堂 →濟州兔島文殊蘭自生地 → 下道海水浴場 →地尾峰登山路線→ 地尾峰山頂 →地尾峰下山路線 →終達海邊

路程總長：10.8km

所需時間：3~4小時

能與大海相伴，最推薦的五條偶來就是路線7、8、10、14、21啦~

偶來必須攜帶品 1. 飲用水 2. 能夠呼叫的計程車電話號碼 3. 偶來路程地圖 4. 麵包等零食 5. 手機

注意事項 1. 偶來沒有一定的起點和終點，沒有必要遵循一定的路線 2. 無需支付門票，每一條徒步路線從2小時~7小時不等。 3. 島上非常安靜，不要隨意進入當地居民的庭院，更不要大聲喧嘩 4. 島上是完全純淨無污染的，所以垃圾自己處理掉，不可任意丟棄，不可沿途採摘，為後來的遊人著想，請不要將絲帶等帶回。 5. 不可亂動路線指示的標示牌

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】