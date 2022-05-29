70歲大叔將廢棄林場改造成「全球十大夢幻花園民宿」　花17年圓夢

轉眼五月，草叢間陣陣的蟲鳴聲都在預示著春夏天已經悄然來臨。

位於安徽馬鞍山的「三棵樹莊園」裡，亦是一片花海初放玉英爭春，氤氳霧氣將花園襯得宛如人間祕境。



顏色鮮亮的花朵與建築交相掩映，讓人猶步入喬治時代的「唐頓莊園」。午後的陽光照在身上，平添一份慵懶的鄉間閒趣。

偌大的花園中，孔雀正於其中閑庭信步，姿態悠然與花園渾然一體。

幽靜處流水潺潺，被鮮花簇擁的水池中魚兒自如地游動著。所有的一切美得不似人間。

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這座佔地5000平米的莊園，帶著復古小洋樓的紛繁和寧靜，乍一看還以為是一座國外的花園，但它確確實實就坐落在安徽的馬鞍山。

駕車沿著蜿蜒的公路行數公里，映入眼簾的便是綿延的蒼翠山林，偶有零星建築坐落其間，這裡便是如隱世般的「三棵樹莊園」。

美國《美好家園》（Better Homes & Gardens）雜誌將它評為「中國最美私家花園」。澳洲《孤獨星球》（Lonely Planet）雜誌中，它入選「全球十大夢幻花園民宿」。

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而一手建立這座莊園的「莊主」正是一位地地道道的安徽人。70歲的張太沛，攝影、種花、造園子都是一把好手。不光如此，他渾身上下更透著一股樂觀的闖勁。

張太沛出生於安徽蕪湖的一個200多年的大家族裡，爺爺是當地有名的「張恆春藥店」最後一任掌門人。

小時候張太沛家就有一個兩畝大小的花園，全部由爺爺一個人打理著，從小便愛在爺爺的花園裡玩耍的張太沛，暗暗希望自己以後也能夠有一個屬於自己的花園。

從小便愛在爺爺的花園裡玩耍的張太沛暗暗希望自己以後也能夠有一個屬於自己的花園。（微博@明利曰）

1967年夏天跑到南京外婆家過暑假的張太沛從姨丈那裡第一次接觸到了相機，也正是這時埋下了他熱愛攝影的種子。

18歲那年正遇「全國三千萬中學生全部下鄉插隊當農民」，張太沛也成為了其中的一員，日出而作，日落而息，每天下地10多個小時卻只能得到8個工分，但是和小伙伴們說說笑笑，便也不覺得累了。

有著一顆「文藝心」的張太沛，在勞作的過程中看著樸實的農人在田地裡揮動鋤頭埋頭耕作的場景，令他深感要是有一台姨丈那樣的相機來記錄下這一切該多好。

幾個月後，幾經輾轉，他借到了一台50多年的老相機，裝上珍貴的菲林後，他拍下了人生中第一張照片。

22歲時，張太沛正式參加工作，拼勁十足的他在多年後成為了一名成功的企業家，但是攝影的夢想卻一直伴隨著他。之後的十年他開始將攝影作為本職工作，四處遊歷，用相機記錄下祖國的大好風光。

20年，60餘萬公里、13次深入藏地、50餘次行走於雲貴川等地，累計拍攝下了10萬餘張照片。

2002年，一次偶然的機會讓他遇見了當時還是一片荒涼的林場。入目皆是荒草，裡面還養了許多家畜。儘管如此，這裡在張太沛看來卻別有一番與世隔絕的寧靜與平和。

見當時的場主有意外租，張太沛便尋思著：「這不正是我想要的花園嗎？」於是他毅然將這裡租了下來，合同一次性就簽了50年。

林子裡有三棵上百年的古樹，呈三角狀排列，也不知是不是前人故意為之。張太沛的家人見此，便隨意叫著「三棵樹，三棵樹」。之後雖還考慮過其他的名字，但卻都不如「三棵樹」順口，於是這裡之後便一直被稱為「三棵樹」了。

租下林子之後，張太沛便著手準備改造林子的事宜，但是一開始他並沒有造園的經驗和知識。於是他決定「就地取材」，這處林場雖顯破落卻不失自然與古樸。張太沛決定保留它大半的原始風貌，只在原本的基礎上增添些「細節」。他請來工人們幫忙將材料「取之於山，用之於山」。

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前後花費了13年有餘，終是初見花園的全貌。甬道、草坪、錦鯉池、瀑布、三棵古樹、竹林與泳池，每個部分都各有特色，但是合在一起卻無比自然。

作為標誌的三棵古樹，張太沛也將其細心裝飾，樹邊鋪滿了復古的石磚。樹下是可供人休息的長椅，閒來坐在古樹下品茶會友定是一件再愜意不過的事了。

朝露輕起伴隨著微微晨光，「三棵樹」的一天初始往往如此寧靜。花園裡是早起的張太沛，細心修剪著自己的花園。遠處朦朧的山林間，一樹白玉蘭悄然綻放，赫然點綴在少有人煙的山林深處。

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夜晚也來得靜默無聲，在略顯清冷的月光下，「三棵樹莊園」平添了一份深邃，令人不忍打破這份靜謐。

如今看來，張太沛實現了自己心中一直以來的願望，將花園佈置成自己心裡的模樣，然後用手上的相機記錄下它每一刻的美好。在自己一手照顧的花園裡，與家人過著令無數人都嚮往的自由生活。

等到70歲時，你想過怎樣的生活呢？或許過著不斷重複的日子，或許你可以讓你的愛好佔據自己的生活，當你沉浸在所愛的事情中時，也一定能將切身感受傳遞給他人。

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