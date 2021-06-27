金澤一日遊丨日本三大庭園兼六園風雅情趣　美術館探訪夢幻泳池

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-06-27 11:03

金澤的景點主要以金澤城為中心，在四週圍繞一圈，點與點之間其實距離不長，步行即可完成，但如果腳力不好的人可以選擇購買「北鐵巴士一日周遊券」，以搭公車的形式遊覽金澤也是不錯的選擇。 文：有理小姐／方格子

因有理住在橋場町（金城樓前），距離今天的第一個景點步行只要七分鐘，所以有理決定以步行方式前往今天的第一個景點：金澤城及兼六園。早上八點多還沒有什麼人，加上初秋微涼的空氣，其實散步就非常舒服了。

金澤城的歷史，最早可以追溯到天文15年(1546)本願寺創建金澤御堂開始。之後受織田信長命令，於天正8年(1580)入主的佐久間盛政開始築城，3年後的天正11年(1583)前田利家入主，一直到明治2年(1869)十四代藩主為止，金澤城一直是加賀藩前田家的根據地。加賀藩在日本江戶時代領有：加賀國、能登國、越中國三國大半，相當於現石川縣、富山縣全域作為領土的藩，也是江戶時代最大的藩，被譽爲「加賀百萬石」。

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因金澤城在兼六園旁，所以有理看完金澤城後便前往兼六園，希望趕在觀賞人潮之前拍到最美的景色。兼六園是「迴遊式」庭園，但也是建造當時各種造園手法的集大成。迴遊式庭園不是在寺廟或宮殿書院欣賞的坐觀式庭園，而是將土地面積作最充分的利用，在庭園中挖鑿大池塘，堆砌假山，並在適合的地點穿插建造亭台與茶室，來訪者必須穿梭其間，才得以瀏覽全貌的庭園。因為庭園中有數塘池水，還有穿梭其間的曲水，用挖鑿池塘的泥土堆砌而成的假山，種植著多彩多姿的花草樹木，因此也稱為「築山（假山）、林泉、迴遊式庭園」。

兼六園雖然歷經多任加賀藩主，耗費長久歲月建造而成，但建園的基本思想是一以貫之的「神仙思想」。將大池比擬成大海，海中有島，島上住著長生不老的神仙，藩主們將祈求長壽與族人永世繁榮的心願，投射在庭園中，首位建園的五代藩主綱紀，在瓢池中建造了蓬萊、方丈、瀛州三座神仙島；而十三代藩主齊泰也在霞之池中，建造了蓬萊島。

「雁行橋」使用11塊赤戶室石，排列成傍晚時雁行天空的模樣。由於石塊形狀皆似龜甲，因此也稱為「龜甲橋」，據信只要走過此橋就能長命百歲；但因石頭磨損嚴重，現在已禁止通行。

十三代藩主齊泰取得近江八景之一：琵琶湖畔的唐崎松種子所種植培育出來的黑松，是兼六園中姿態最優美的樹木。為了預防積雪壓斷樹枝，冬天時會以木頭打樁，再從上頭拉繩子吊住枝幹，形成有如傘骨架的放射狀「雪吊」，是兼六園獨有的風情畫，勾織出其他庭園無法比擬，饒富深意的風雅情趣。有理去的時候還未掛上雪吊，只有看到下方以木頭打樁，日本人對於維護古蹟真的是不遺於力。

逛完兼六園後，便往下個景點「二十一世紀美術館」出發，在路上感覺有點肚子餓，便找了家咖啡店進去坐坐。店主是一位白頭髮的老爺爺，有點像肯德基爺爺，有理點了杯咖啡和冰淇淋吐司，便坐在吧台前的位置等待，沒多久餐點就上來了。

其實在有理和男友尚未交往前，男友就和朋友來這家咖啡店喝咖啡，他在這邊寫了一張卡片給有理，但是直到有理回國後和男友聊起才發現是同一家，這真的是很巧妙的緣份啊！！

日本喫茶店的咖啡都不會踩雷，都有一定的水準，而冰淇淋吐司就不用說了，日本超市的吐司都是台灣麥嵐崎等級的水準，搭配日本的冰淇淋，又香又好吃。

吃飽喝足後，便前往21世紀美術館，有理在二十一世紀美術館裡面逗留很久，下面這張相是有理拍的，這也是21世紀美術館最獨特的設計，在B1的遊客在1樓的遊客的角度看來，好像是在泳池裡面，非常有趣。

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看完21世紀美術館後，有理要前往「尾山神社」,接下來請跟著有理來欣賞金澤美麗的街道風情吧！經過四高紀念公園時，看到二位幼兒園老師推著一台鴨鴨車，裡面裝著可愛的小朋友，畫面十分可愛。

上半天的行程，有理感受到金澤傳統及現代藝術巧妙融合在一座城市中，它們彼此共生共存，一起在這座美麗的城市閃耀著。在接下來的「城下町一日遊─金澤」下篇，有理將會前往很有夫妻愛的「尾山神社」及金澤人的市場「近江町市場」，還有古色古香的「東茶屋街」及很有禪的意境的「鈴木大拙館」。

同場加映：跟著日本人去「紅葉狩」！京都清水寺限定浪漫夜楓 金澤賞楓秘景↓↓

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：有理小姐的反轉人生，原文：跟著有理小姐去旅行：城下町一日遊─金澤。上篇。】