屯門至馬鞍山單車徑落成！連接元朗至上水的單車徑今日（29日）開放予公眾使用，即代表屯門至馬鞍山60公里「超級單車徑」已完成！單車徑途徑元朗錦田河、上水塱原濕地等，風景優美。《香港01》記者規劃元朗上水一日遊4大好去處，包括元朗至上水新開單車徑、元朗及上水多間高質食店，踩單車前後補充能量！

記者建議大家正午前後在上水單車匯合中心附近出發，直接去單車租賃站租單車，因此事前可以在上水港鐵站及石湖墟一帶搵食。踩單車前搵食補充能量，踩到去元朗就可以再歎美食！

【第一站】 😋😋 出發前先醫肚 😋😋

【1】50年老字號冰室必食厚蛋治@廣成冰室

鍾情懷舊冰室美食的朋友，一定要試廣成冰室「三大名物」—— 紅豆冰山、超厚蛋治、菠蘿油！童年必飲的紅豆冰有甚麼特別？這裏的紅豆冰是用刨冰取代碎冰製成，睇落好似成座「冰山」一樣！想知30cm高的紅豆冰山有幾吸睛，按下圖即睇😍😍

廣成冰室 地址：上水石湖墟新成路10號 電話：2670 4501

【2】🍜隱世高質拉麵名店@麵家山下

隱世拉麵「麵家山下」在元朗都有分店，有網民形容是區內最好食的拉麵店！拉麵店位於老區，店面細細不顯眼，主打叉燒拉麵，其中黑蒜及豬骨湯底最有人氣，價錢由60元起有交易！按下圖即睇邊款拉麵最受歡迎👇👇

麵家山下 地址：上水新康街63號地下D3-D4號舖 電話：6482 7340

【3】🍔隱世cafe主打漢堡@Homy Cafe

喜歡burger的話，不妨去試這間隱世人龍cafe！Homy Cafe招牌烤菇漢堡、經典芝士漢堡是必食之選，芝士漢堡的手打牛肉勁厚身又夠juicy，一啖咬唔晒，配埋香口的粗薯條，大滿足！按下圖即睇美食、價錢👇👇

Homy Cafe 地址：上水新祥街21號地下 電話：5408 6449

【第二站】🚴踩單車欣賞風景@上水至元朗單車徑

食飽之後就開始踏上踩單車之旅！全長11公里的單車徑約一個鐘就踩得完，沿途會經過文化古蹟，例如被譽為最華麗傳統建築的新田大夫第、文天祥公園。踩至近元朗路段，仲可以欣賞錦田河一帶的優美景色。按下圖即睇單車徑沿路環境🚴👇👇

去踩單車前可以先睇單車徑懶人包，想知單車匯合中心、小食亭和洗手間等設施的位置，即睇內文👉👉屯門至馬鞍山單車徑懶人包｜沿途洗手間及單車匯合點新手８個要點

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【第三站】🌅打卡絕美黃昏晚霞景@錦田河路段

攝影發燒友不可錯過的景色！想影低最美的黃昏、日落景色，元朗錦田河路段就是睇日落最靚的地方，如果幸運的話，你仲有機會影低日落餘輝映照落河面的美景！按下圖即睇咸蛋黃倒影有幾靚🌅👇👇

【第四站】😍😍「美食天堂」元朗周圍搵食 😍😍

元朗可謂美食集中地，踩單車後當然要搵美食補充能量，記者推介兩間高質人氣食店，包括一間主打瀑布鰻魚蛋治的小店，還有一間最受街坊歡迎的平價漢堡店，帶你走出元朗美食街搵食！

【1】🍳邪惡爆餡鰻魚蛋治@龍鳳店

炒蛋加鰻魚這個組合夠晒創新！這間小店位置隱蔽，主打鰻魚蛋治、鵝肝蛋治、蟹膏蛋治！厚厚的半熟炒蛋完全遮住鰻魚同麵包，鰻魚的醬汁不會遮蓋住滑蛋的味道！🍳🍳🍳想知點樣可以再好食啲？按下圖即睇龍鳳店招牌菜 👇👇👇

龍鳳店 地址：元朗水車館街66號錦榮大廈地下3B號舖 營業時間：星期一至日 10:30 - 21:00

【2】🍔梁祖堯推介高CP值外賣漢堡店@The Basic

近教育路有間漢堡小店連藝人梁祖堯都推介過！The Basic主要做外賣生意，只有少量座位。即叫即製的「檸檬魚堡」最特別，魚柳炸得酥脆，配上微酸的沙律醬和檸檬汁，中和整體的油膩感。究竟小店的漢堡有幾抵食？馬上點擊圖片看價錢及其他必食推介 👇👇👇

The Basic 地址：元朗金輝徑28號好盛洋樓地下14A舖 電話：9620 7200

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😋😋😋 同場加映： 中秋好去處｜大澳睇手繪燈籠 元朗40米燈籠街 5大花燈打卡熱點 😋😋😋

中秋節未能離開香港，不如去同燈籠影相打卡！大澳水鄉花燈節有逾800個手繪燈籠，亮燈後整條街道都燈火通明，充滿喜慶氣氛，仲有一個巨型月亮裝置。元朗亦有一條掛滿傳統紙燈籠的燈籠街，吸引區外人去打卡。按下圖即睇有邊個中秋好去處👇👇

逾800個手繪燈籠高高掛@大澳花燈節

今年大澳水鄉花燈節已經開始了！大澳吉慶街上掛上逾800個手繪紙燈籠，延伸至大街小巷，全部燈籠都亮燈時，整片地區都燈火通明，充滿節目氣氛，仲有一個巨型月亮裝置可以打卡！想知仲有邊樣嘢比手繪燈籠更加多人爭住影？按下圖即睇😎😺

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想知仲有邊度有得同花燈打卡，立即點擊內文👉👉中秋好去處｜大澳睇手繪燈籠 元朗40米燈籠街 5大花燈打卡熱點