撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-16 16:57

IKEA 宜家家居是不少人尋找家居佈置靈感的好地方，不只香港人平日放假愛逛，很多日本人都會去IKEA購買設計實用、價格親民的高質感生活用品，當地年度銷售額更高達800億日圓，可見其深受日本人的喜愛。有日本電視節目請來IKEA資深用家推介15款「不買會後悔」的IKEA商品，讓你在琳瑯滿目的商品中都可以找出隱藏好物，不怕中伏！

（節目截圖）

去年，日本東京市區內第一間IKEA在澀谷開幕。作為全球首間七層樓高的店鋪，店內有19個家居用品賣場，發售超過3,000款商品及澀谷店限定商品，加上全白的外觀建築，隨即成為澀谷新地標！早前日本節目《サタデープラス 》就請來IKEA資深用家森井由佳到訪澀谷店，推介15款達人精選「不買後悔」的IKEA好物！

（節目截圖）

森井小姐除了是一間室內設計公司的社長，更曾經出書介紹IKEA的產品和推介隱藏用法，用家資歷長達25年，是名副其實的「IKEA達人」！今次她推介的15款商品包括收納、廚具、家居擺設、實用小物等不同範疇。雖然我們暫時無法親身到澀谷參觀，不過以下多款好物都可以在香港找到，最便宜只需港幣$5.9就可以入手！看似平凡的水杯隱藏了甚麼心思設計？哪款收納好物成功突圍而出？

👇👇👇即按下圖看森井小姐的專業推介！👇👇👇

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同場加映：日本達人嚴選8款DAISO好物

在疫情之下無法外出旅行，不如就趁著長假期，好好打掃一下家中不同角落！不過都市人工作繁忙，如果有工具可以大大縮短清潔打掃的時間，相信就是最好不過了！日本節目請來打掃達人，介紹8款DAISO實用好物，讓你在家大掃除從此變得更加輕鬆！

👇👇按下圖看打掃達人的4款專業推介👇👇

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還有洗衣達人4款必買洗衣好物，即看全文：日本達人嚴選DAISO好物 打掃必備除塵神器 洗衣球有隱藏用途？