26米勒杜鵑「花瀑布」現身深圳住宅外牆　背後故事超感人

撰文： 深圳微時光 最後更新日期： 2021-03-22 16:31

最近，深圳的街頭出現一抹亮色。一簇簇、一叢叢，聚集成一片耀眼的粉紅。原來是深圳市花「簕杜鵑」如期綻放，延生出這濃烈的激情和豔麗。簕杜鵑不止被栽培在人山人海的公園裏，更是生長在尋常巷陌之中，自成風景。趁着賞花大軍殺到之前，是時候跟着我們的腳步，率先感受簕杜鵑的魅力。以下推薦的四處賞簕杜鵑寶地，人少景美，一眼驚豔...

1. 蓮塘村裏，26米花瀑

只要步入蓮塘村六巷，你就會撞見這棵超級彩蛋：8層高、近26米的簕杜鵑花瀑，全深圳獨一份的震撼。極具年代感的民居外，一簾緋紅色的瀑布從樓頂傾瀉而下，古人詩詞中的繁花似錦，也就有了畫面。成團、成簇、成瀑的簕杜鵑和隔壁老榕樹互相映襯，組合成盎然的春色。

其實，美的不只簕杜鵑花瀑，還有它背後的故事。2003年，屋主的母親在家門口種植了一株簕杜鵑，期待着它能花繁葉茂，陪伴着兒子長大。可惜事與願違，沒過多久這株簕杜鵑就枯萎了。屋主為了不讓母親失望，便悄悄移植了一株直徑2釐米的簕杜鵑替換。

只是讓屋主自己沒想到的是，18年過去了，雖然風雨常在，但是花開不敗，當初的小株簕杜鵑如今已經成為了名聲在外的蓮塘一景。現在，為了方便遠道而來的客人前來打卡，他還很任性的將這棟樓的名字改成了簕杜鵑花園。

地址：深圳蓮塘村六巷勒杜鵑花園 交通方式：2號線（8號線）蓮塘地鐵站 D出口

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2. 鳳凰山下，忽逢簕杜鵑林

在深圳，還有一座以簕杜鵑為主題的公園——寶安簕杜鵑谷。5.95平方公里的園區內，種植了118種簕杜鵑，其中還有45種是珍稀少見的品種。

正值簕杜鵑的盛放期，行走其中，恍入武俠小說中的爛漫山谷。放眼望去，片片花海綿延無盡頭。站在涼亭之中，視野極佳，只能感嘆這番「春色滿園關不住」。188米的簕杜鵑長廊，為我們帶來一陣陰涼。既少了燥熱，也多了幾分閒適。久居都市的我們，終於得以漫步花間，在大自然中得到治癒。

地址：深圳市寶安區簕杜鵑谷公園 交通方式：公交康橋書院站，下車後步行約10分鐘

3. 仙湖，藏着一片簕杜鵑花海

世人只道仙湖植物園內風光無限好，殊不知仙湖門口旁還藏着一座長滿簕杜鵑的停車場。只是遠遠看一眼，就會被整整6層的簕杜鵑所震撼，各色簕杜鵑依附着牆面、欄杆肆意生長，顯示出強大的生命力。

當然在饞嘴的遊人眼裏，它看起來像極了一大塊紫薯蛋糕，簕杜鵑花也成了一層綿軟的紫色夾心。如果覺得遠觀不夠過癮，還可以拾級而上，近距離感受簕杜鵑的多樣花色。鵝黃的、橘紅的花朵掛在枝頭，身材嬌小，卻都鼓足了一股勁綻放。這個三月，沐風賞花，深圳從不缺少詩意的浪漫。

地址：深圳仙湖植物園大門口左側（不用入園） 交通方式：2號線（8號線）仙湖路地鐵站 C3出口

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4. 蛇口港邊，途經簕杜鵑的盛放

來到少帝路，會立馬被這裏柔和沉靜的氣質所打動。白色樓梯掩映粉紅花牆，構成了電影畫面般的和諧。安靜的街道中、温暖的陽光下，偶有行人路過，便會「沾濕」一陣「花雨」。

或許是靠近海港的緣故，吹過的風格外柔和，不時襲來馥郁芬芳。層層密密的簕杜鵑花，粉中透紅，像極了少女害羞時臉上的緋色。樹枝搖曳，簕杜鵑綴滿枝頭，是相機鏡頭拍不出的絕色。不時有女孩子過來拍照，帶着草編太陽帽，搭配清新的長裙，充滿儀式感。

地址：深圳港灣生活小區 交通方式：2號線赤灣地鐵站 B出口

簕杜鵑，又叫三角梅，屬於紫榮莉科。自從1986年9月，簕杜鵑以8681票的壓倒性優勢被確立為深圳市花後，它的身影便常駐於深圳各個大大小小的公園裏、天橋上、馬路邊、民居前...

能當選深圳的市花，是因為簕杜鵑值得。深圳人欣賞簕杜鵑，不僅是因為它的花朵鮮豔，更在於它頑強的生命力。只要有一撮泥土，一縷陽光，一滴雨水，它便能頑強地生長，無論怎麼樣的生存條件，它都能花團錦簇。

簕杜鵑象徵着熱情、堅韌不拔、頑強奮進的精神。而「野蠻生長」的簕杜鵑，有和深圳人相似的氣質和靈魂。

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