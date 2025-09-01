深圳寶安6家皺皮腸粉　石磨米漿+竹窩蒸腸粉超薄韌　幾蚊嚐美食

好久不見，皺皮腸粉！

深圳好吃的皺皮腸粉，第一彈在寶安區，一起吃皮薄滑溜的、醬汁超多的皺巴巴腸粉。



1. 肥姨腸粉：湛江安鋪鎮石磨腸粉

這家藏在坪洲小巷深處的腸粉店，主打的是安鋪石磨腸粉，是「湛江系腸粉」，開了29年。

老闆是湛江安鋪人，店鋪不算特別大，旁邊還有一個賣文具的小店挨着，對面是共樂小學，不僅是許多學生家長的早餐店，也是這裏居民的第二食堂。

主打湛江安鋪鎮石磨腸粉，6元1份

主打的是湛江安鋪鎮口味的腸粉，腸粉口味選擇沒有特別多，第一次來就簡單的蛋腸、肉腸即可，6元一份（人民幣，下同）。肥姨家的腸粉有四大特點：①自磨米漿，米香濃郁；②家鄉來的花生油；③寶藏特調醬油；④辣椒醬是靈魂。

所有的材料基本上都是手工自制的，自家磨的米漿，足夠順滑，米香味也足，為腸粉的美味定下了基礎，腸粉出爐的時候，會澆上老家帶來的花生油和特調醬油，鹹香之中帶着一絲甜，一定要試試店裏的手工辣椒醬，讓腸粉口味更豐富。

肥姨腸粉（共樂店）

營業時間：05:30-14:00

地址：寶安區共樂小學下塘四巷1號9號



2. 強記腸粉皇：寶安老城區最有人氣的腸粉店

主打腸粉和燉湯的強記腸粉皇，開了有6年。店面較為簡單，被網友稱作是寶安這一帶最好吃的腸粉，有的人甚至一周來吃5天。

粉皮薄如蟬翼，還會加芝麻

強記家的腸粉最大的特點就是：粉皮薄如蟬翼。粉皮非常之薄，爽滑之中卻又不失韌勁，除此之外，上桌之前還會加入芝麻提香。醬油有兩種，一種醬油是淡淡的，另一種則會偏鹹，可以憑自己喜好添加。

還可以來試試豆角肉沫腸、油條腸、叉燒腸，都是比較受歡迎的口味。

強記腸粉皇（上合店）

營業時間：06:00-12:30

地址：寶安區上川路31區A4棟1樓116號（近時時到家）

地鐵：12號線上川站B1口步行390m



3. 潮豐湯粉店：鐵盤皺皮腸粉，開了21年

藏在寶安老中心區的腸粉店，雖然招牌寫的是湯粉店，但店裏的腸粉才是「王牌」。

店面不算特別大，每天早上7點開始營業，一直到晚上，主打腸粉、湯粉、粥以及一些早餐小吃；一直在這裏開了20多年，承包了附近居民的一日三餐，還有很多寶中的學生特地回來吃，還是以前的味道～

潮汕口味的腸粉，鐵盤盛裝

店裏腸粉口味不算特別多，有豬雜腸粉、牛腩腸粉，最便宜的是齋腸粉，只需要4元就能拿下。

我們這次點的是叉燒加蛋腸，腸粉用鐵盤盛裝，褶皺的腸粉皮薄厚適中，外皮爽滑，吃起來滑溜溜的，還帶着糯糯的口感，米香十足；切碎的叉燒肉夾在中間，和腸粉皮融合剛剛好。

他們家的醬汁是自己調的，略微粘稠的蒜頭香菇醬油，是很地道的潮汕口味。腸粉還是得掛滿醬汁吃才有靈魂，也可以再加點辣椒醬。

潮豐湯粉店（龍江二巷店）

營業時間：07:00-19:00

地址：寶安區龍江二巷51號

地鐵：12號線新安公園站D口步行140m



4. 德記源發燉湯·腸粉：深圳燉湯界的老字號，腸粉也賣得很好

「德記源發」，深圳燉湯界的老字號，曾經的它叫紫微星燉湯，是寶安朋友不肯外傳的寶藏館子。除了燉湯，咱今天主要是聊聊他們家的腸粉。

「一湯一腸粉」才是這裏的最佳拍檔！菜單上光是腸粉的搭配就有30種！

最佳拍檔腸粉，30種搭配

來這吃腸粉，首先推薦牛肉和蝦米！牛肉切成絲，蒸出來的牛肉軟嫩不柴， 蝦米鮮香。

當然，也可以來份全家福腸粉可以體驗一大份的快樂！點一份就可以一次嚐個遍！跟別的腸粉有些不同，形狀上是圓柱形的，口感軟糯Q彈，腸粉淋入醬汁的那一刻，像是給腸粉注入新的靈魂。圓滾滾的腸粉中間裹滿了餡料，感覺裏面的料快要溢出惹！牛肉軟嫩，攜帶着蝦米的鮮香 ，每一口都是不同的驚喜～

德記源發燉湯·腸粉

營業時間：周一至周日全天營業

地址：寶安區建安一路五金樓安華樓110

地鐵：12號線靈芝站A2口步行470m



5. 石磨竹窩腸粉：老廣人才會做的百年竹窩腸粉

老闆是個茂名人，在這做了10+年腸粉，始終如一的堅持：他家一直只用竹窩來蒸腸粉！門店雖然簡陋，客人倒是不少。

一直以來，老闆都堅持用石磨米漿來做腸粉，這樣才能保證腸粉皮足夠的爽滑；其次用竹窩蒸腸粉，一次只能做一份，才能擁有輕薄透明的粉皮，也是不能替代的薄韌。

10+種口味選擇，最貴10元

他們家的蛋肉腸，曾被稱作是「深圳TOP1」，齋腸5元，最貴才10元。

腸粉表面只刷一層花生油，不加任何修飾就端上桌了，他家的腸粉最厲害的就是一整盤竹窩不切斷，捲起來就可，輕薄透亮，還超有韌性，吃起來爽口順滑，咀嚼間腸粉細膩，米香在口腔中迸發，越嚼越香。

香菇牛肉腸、傳統蝦米腸、臘味腸、豬什腸等10多種口味，都能被玩出花樣。

石磨竹窩腸粉（富怡花園店）

營業時間：周一至周五：06:30-13:00；18:00-22:30

周六至周日：06:30-13:30；18:00-22:30

地址：寶安區興華一路富怡花園1棟106號

地鐵：5號線翻身站B口步行860m



6. 龍珠腸粉：龍珠人的命脈腸粉

暫停營業一年調整老闆後，在2025年3月初重新營業。

一家傳說有二十多年曆史、維繫着龍珠人、西中學生早餐命脈的腸粉店。開在很偏僻的角落裏，這麼久了，依舊是沒招牌、沒菜單、沒環境，仍然吸引很多人大老遠過去探店，只因他們家的腸粉有着小時候吃的味道。

這家店賣的是老式抽屜腸粉，與現在常見的潮式薄腸粉不同，腸粉是厚身的，醬汁上也與潮式不一樣，沒有甜味，鹹味也更重些。齋腸、蛋肉腸不僅價格實惠，人均6元就能解決，最重要的是份量十足，一份就能讓你飽腹感UP。

腸粉店面及配方現由原老闆轉讓給了新老闆，大家按需前往~

龍珠腸粉

營業時間：06:00-13:00

地址：寶安區龍珠路龍珠市場旁



你呢？你最愛吃的皺皮腸粉是哪家？

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】