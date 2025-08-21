韓國旅遊｜首爾2大主題公園選哪個？樂天世界vs愛寶樂園一篇比較

要說起韓國兩大代表性的主題遊樂園，當然非樂天世界與愛寶樂園莫屬啦！

就算兩個都沒有去過，但是它們的名字肯定至少聽到過一次吧？如果你去過其中一個，但是卻不知道另一個有什麽不同？又或者打算下次的韓國之旅要去其中的一個玩上一整天，但是卻拿不定主意，應該去樂天世界？還是愛寶樂園呢？但是話說回來，這兩個有什麽區別嗎？



所以這篇文章就幫大家徹底分析一下！到底樂天世界和愛寶樂園有哪些相同點，不同點，如果要去其中一個的話，應該怎麽選擇更適合自己的呢？下面就一起來看一下吧！

1. 基本信息比較

（1）位置

樂天世界位於首爾市內，愛寶樂園處於首爾近郊 。

（2）交通方式

前往樂天世界搭乘地鐵即可，去愛寶樂園一般乘坐大巴或專用大巴 。

（3）從首爾明洞出發所需時間

樂天世界約30分鐘，愛寶樂園約60分鐘。

（4）1日通票價格（大人）

樂天世界有59,000韓元以及含民俗博物館的62,000韓元兩種，愛寶樂園價格為62,000韓元 。

（5）遊樂設施數量

樂天世界有55個，愛寶樂園是45個 。

（6）佔地面積

樂天世界為4萬坪，愛寶樂園達20萬坪 。

（7）特色

樂天世界具備室內游樂場，愛寶樂園有動物園、野生動物園 。

2. 交通方式比較

樂天世界位於首爾市內，搭乘地鐵2號線在蠶室站下車，通過地下連接通道周圍即可到達。如果從明洞地區出發的話，大約需要30分鐘左右。

愛寶樂園位於首爾近郊的京畿道龍仁市，地鐵與公交都不太方便，需要換乘幾次後再搭乘公交或者是在前岱站下車後搭乘免費的循環巴士。最好的辦法就是搭乘專用的大巴，可從明洞，弘大，東大門等地出發，直接開往愛寶樂園。

3. 一日通票的價格比較

樂天世界的一日通票全票價格是62,000韓元（含民俗博物館），而愛寶樂園的全票價格平日和週末略有差異，但基本也是62,000韓元。提前在網上預定的話，不同時期也會有不同的折扣。

此外，兩個主題公園都推出了優先搭乘券，在搭乘遊樂設施時，可以不用排隊優先使用！樂天世界的是「MAGIC PASS」，愛寶樂園的是「Q-PASS」，有需要的遊客可到官網預訂！

2022年，釜山的樂天世界也正式開始營業！雖然沒有首爾蠶室的樂天世界有名，但如果去釜山旅遊，而又喜歡遊樂園的話，去釜山的樂天世界玩一圈也很有意思！

4. 周邊分別有哪些景點或設施呢？

樂天世界周圍有首爾樂天世界酒店，樂天百貨蠶室店，樂天世界塔和樂天世界購物城等大型的綜合性購物商場，酒店，是十分繁華的區域，非常適合順便在附近逛街，購物。

而愛寶樂園的旁邊就是加勒比海灣，這裏全年無休，每個季節都可以玩水！但是如果想在一天內同時去愛寶樂園和加勒比海灣的話，可能時間上不夠且兩個地方都不能玩得痛快，建議分兩次來玩兒。而除了加勒比海灣以外，愛寶樂園旁邊並沒有什麽其他的景點或設施了。

5. 遊樂設施的數量與佔地面積比較

根據官網上的介紹，樂天世界一共有55個遊樂設施，而愛寶樂園有45個。不過樂天世界將遊戲中心等地方也算作了遊樂設施，所以實際上遊樂設施的數量相差並不是很大。

樂天世界與愛寶樂園的人氣遊樂設施都超適合尖叫，樂天世界的遊樂設施轉彎更多，速度與刺激非同一般，愛寶樂園的遊樂設施更大型一些，更有壓迫感。

愛寶樂園的面積約是樂天世界的5倍之大，廣闊的園內有可以免費搭乘的纜車，移動起來還是十分方便的。

愛寶樂園像是被環抱在大自然中一樣，其中的花園也是人氣景點之一，不管是小孩還是老人，都可以來這裏散步，轉換心情，欣賞花花草草，令人心曠神怡。

而樂天世界的面積不大，因此許多遊樂設施都聚集在一起，更加方便移動。不過人多的時候會有些擁擠嘈雜，也是不可避免的缺點。

6. 各自特點

樂天世界因為有世界級的室內遊樂場，所以不管什麽樣的天氣，在這裏都絲毫不受影響。再加上足足有4層高的巨大空間，美輪美周圍的建築物，就好像在童話世界內一般。

而愛寶樂園的最大特點則是在廣闊的園內，既可以玩遊樂設施玩到盡興，也可以近距離的接觸到各種動物，超高人氣的福寶，以及福寶的媽媽愛寶，爸爸樂寶，還有兩隻新生的小熊貓都在這裏！甚至有許多韓國人專門來這裏隻為了看福寶一家呢！

（1）吉祥物

樂天世界的吉祥物是一對可愛的浣熊，名叫羅蒂和蘿莉，從開園時期就登場了，一直到今天。

愛寶樂園的吉祥物是一對可愛的獅子，名叫萊尼和拉拉，他倆則是在2015年才亮相的，作為吉祥物的時間還不是很長。

一些活動或慶典的時候，或者在花車巡遊時，都能看見吉祥物們的身影，周圍萌又可愛。

（2）花車巡遊

根據四季的變化而有不同主題和特色的花車巡遊，每天都會舉行。

夏天的愛寶樂園會舉行水槍遊行，晚上有璀璨的燈光秀，其規周圍和內容非常豐富多彩，一直以來都廣受好評。另外，愛寶樂園的動物園裏也可以看到非常可愛的企鵝表演，海獅表演活動等等。

而樂天世界的花車遊行則是更注重音樂與舞蹈，特別是身臨其境時現場感受到的整個音樂團隊的感染力，可謂是餘音繞梁。花車巡遊時吉祥物羅蒂和蘿莉也常常參與其中。

（3）賞花場所

樂天世界的周圍有個叫石村湖周圍地方，這裏是首爾市內首屈一指的欣賞櫻花的好地方，如果湊巧在櫻花季去樂天世界玩兒的話，周圍順便去旁邊的石村湖周圍櫻花哦。

而愛寶樂園周圍的地形是山，櫻花季漫山遍野都是粉色的櫻花，遠遠望去十分浪漫。再加上園內本身就有非常漂亮的花園，所以喜歡賞花的人春天也喜歡到愛寶樂園來。

7. 禮品商店比較

樂天世界的髮箍在SNS上非常有人氣，許多人都紛紛上傳認證照，有各種各樣的造型，戴在頭上在樂天世界裏面晃來晃去，仿佛回到童年一般。吉祥物羅蒂和蘿莉的周邊也非常多，喜歡收集玩偶的不妨買一對擺在家裏哦。

愛寶樂園有非常多的熊貓周邊哦！當然動物園裏的其它動物玩偶也非常多，不僅受到小孩子們的歡迎，其實大人們也是非常喜歡呢。另外，這裏還有一家LINE FRIENDS旗艦店。

8. 美食區比較

遊樂園這樣的地方，裏面的食物多多少少都會貴一些……不過樂天和愛寶裏面的食物價格還算可以，選擇也比較多，在消耗半天體力以後，遊樂園裏的食物吃起來也會格外好吃一些吧~

樂天世界裏的小吃攤很多，而愛寶樂園的用餐氛圍會更好一些，特別是天清氣爽的時候，在外面一邊欣賞周圍風景一邊用餐也是一件樂事。

9. 兒童設施

樂天世界和愛寶樂園都有嬰兒車的租賃服務，以及配備完善的哺乳室。

因為眾多的遊樂設施都有不得低於110cm或120cm的身高限制，所以帶學齡前兒童一起來的情況下，不能使用的遊樂設施會很多。而愛寶樂園有動物園和後花園，孩子們可以玩耍的空間會更多一些。

總結

擁有室內最大遊樂場的樂天世界可以不用考慮天氣等因素，在旅行的任何一天去玩都可以。如果在韓國周圍的時間較短，那麽比起愛寶樂園，樂天世界可能更方便一些。

如果時間充裕的情況下，想要玩得更盡興一些，更喜歡寬廣的遊樂園的話，那麽愛寶樂園就是最好的選擇啦。

樂天世界值得推薦的理由

（1）交通便利

（2）想要去韓國的遊樂園打卡但是時間不充足時

（3）不喜歡走路或討厭長途移動時

（4）想要順便購物時

（5）想順便參觀一下蠶室週圍的景點時

（6）無論季節和天氣都不受影響



愛寶樂園值得推薦的理由

（1）遊樂園愛好者，想要玩的更痛快時

（2）喜歡動物，想要順便去動物園時

（3）想和家人或朋友享受放松的郊遊時

（4）想要春夏賞花，秋冬參加活動時

（5）想欣賞更迷人的夜景時

（6）期待精彩絕倫的花車遊行時



地圖

樂天世界👇👇👇

愛寶樂園👇👇👇

延伸閱讀：

穿上韓服漫步古宮！附人氣韓服租賃店介紹

釜山8個必去景點

【本文由「韓巢網」授權轉載。】