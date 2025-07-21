首爾孔德站酒店10間推介｜直達機場！高空無邊際泳池／人均$353起

首爾孔德站酒店推介2025｜在首爾旅行，除了明洞站及弘大站，孔德站也是非常方便的車站！孔德站與弘大只有一站之隔，更是機場鐵路的普通列車停靠站，可以直達仁川機場！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間鄰近孔德站的首爾酒店，不但交通方便，更有泳池、健身室等休閒設施，人均更只需$353！



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首爾孔德站酒店推介【1】格萊德麻浦酒店（Glad Hotel Mapo）

格萊德麻浦酒店（Glad Hotel Mapo）坐落於麻浦，地鐵孔德站就在酒店旁邊，鄰近亦有不少咖啡店、餐廳及超市，交通方便之餘生活機能極佳！酒店客房空間乾凈寬敞，攤開三個大型行李箱仍然有很大的活動空間，床頭亦有提供三合一的充電線、國際插頭及USB插口，非常貼心！酒店另配備健身食及餐廳。

格萊德麻浦酒店（Glad Hotel Mapo）

房價：人均HK$440起（標準雙人房）

地址：首爾市麻浦區麻浦大路92

交通：孔德站步行1分鐘

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首爾孔德站酒店推介【2】麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）（Shilla Stay Mapo (Hongdae)）

麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）（Shilla Stay Mapo (Hongdae)）坐落在麻浦區，距離孔德站及麻浦站分別只需步行2分鐘及6分鐘，交通十分方便。酒店提供383間客房，均配備私人浴室及浴缸、城市景觀窗、遊戲機及電視等設施。酒店亦設有健身室、餐廳、咖啡室及酒吧等設施。

麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）（Shilla Stay Mapo (Hongdae)）

房價：人均HK$353起（標準雙床房）

地址：首爾市麻浦區麻浦大路83

交通：孔德站步行2分鐘

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首爾孔德站酒店推介【3】首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）於2022年3月開幕，是日本大和房屋集團旗下的酒店品牌，鄰近梨花女子大學同弘大商圈，從孔德站步行6分鐘便可抵達酒店，觀光購物都非常便利！酒店設有11款房型，以雙人房為主，備落地景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸等設施，空間寬敞。酒店同時配備咖啡室及健身室，CP值超高！

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

房價：人均HK$364起（標準雙人床房）

地址：首爾市麻浦區麻浦大路67

交通：孔德站步行6分鐘

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首爾孔德站酒店推介【4】首爾那魯美憬閣大使酒店（Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador）

首爾那魯美憬閣大使酒店（Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador）於2022年開幕，距離弘大商圈僅兩站，吃喝玩樂都很便利。酒店共有196間客房，房間空間寬敞、景觀開揚，部分房間另設有大浴缸且坐擁海景！酒店亦設有高空無邊際泳池、室內游泳池、健身室、免費自行車租借、餐廳及酒吧等設施。

首爾那魯美憬閣大使酒店（Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador）

房價：人均HK$784起（城景高級特大床房）

地址：首爾市麻浦區麻浦大路8號

交通：孔德站步行10分鐘

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首爾孔德站酒店推介【5】首爾龍山大使諾富特全套房酒店（Novotel Suites Ambassador Seoul Yongsan）

首爾龍山大使諾富特全套房酒店（Novotel Suites Ambassador Seoul Yongsan）於2017年開幕，坐落於龍山，前往孔德站只需搭乘1個站，交通十分方便！酒店擁有342間客房，房間內設有廚房、吧檯及客廳，配備咖啡機、微波爐、雪櫃等設備，空間舒適寬敞。酒店同時提供室內游泳池、健身室、桑拿、娛樂場、餐廳及酒吧等設施。

首爾龍山大使諾富特全套房酒店（Novotel Suites Ambassador Seoul Yongsan）

房價：人均HK$692起（精緻特大床套房）

地址：首爾市龍山區青坡路20街95

交通：龍山站步行5分鐘

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首爾孔德站酒店推介【6】首爾龍山大使諾富特酒店 - 首爾龍城（Novotel Ambassador Seoul Yongsan - Seoul Dragon City）

首爾龍山大使諾富特酒店 - 首爾龍城（Novotel Ambassador Seoul Yongsan - Seoul Dragon City）坐落於龍山區，鄰近韓國戰爭紀念館及地鐵站，前往孔德站只需搭1個站！酒店於2017年開幕，共有597間客房，房間採光良好、設備齊全，不少住客更稱讚酒店衛生及服務極佳！酒店另設室內游泳池、健身室、娛樂場、餐廳及酒吧等設施。

首爾龍山大使諾富特酒店 - 首爾龍城（Novotel Ambassador Seoul Yongsan - Seoul Dragon City）

房價：人均HK$547起（高級大床房）

地址：首爾市龍山區青坡路20街95

交通：龍山站步行5分鐘

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首爾孔德站酒店推介【7】九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier Rokaus Hotel Seoul Yongsan）

九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier Rokaus Hotel Seoul Yongsan）於2023年開幕，距離孔德站只有2站車程，交通十分方便。酒店提供5種房型，無論是獨遊還是一家人旅行都照顧周到。客房配備大型落地玻璃窗，光線明亮舒適，部分客房更可以望到漢江同南山塔！酒店亦配備室內泳池和大型按摩池。

九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier Rokaus Hotel Seoul Yongsan）

房價：人均HK$431起（標準雙人間）

地址：首爾市龍山區漢江大路23街25

交通：龍山站步行5分鐘

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首爾孔德站酒店推介【8】RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）坐落於弘大，與孔德站一站之隔。酒店於2023年翻新，找來知名室內設計師及藝術家合作，以創作者、編輯、導演、製作人、藝術家等職業劃分房型，將不同藝術家的作品融入房間內，空間寬敞又時尚，部分客房更擁有超大浴缸或景觀浴池！酒店另設健身室、電影院、餐廳酒吧等休閒設施。

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）

房價：人均HK$725起（創造者特大床房）

地址：首爾市麻浦區楊花路130

交通：弘大站步行3分鐘

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首爾孔德站酒店推介【9】弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）於2020年開業，地理位置方便，與孔德站只有1站的距離，而且後門一出去已經直抵弘大商圈，shopping夠曬就腳！酒店主打木系設計，客房則以現代時尚風格打造，新淨舒適之餘空間亦算寬敞， 部分更提供露台及私人露天浴池，可以瞭望整個首爾的城市景色！

弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

房價：人均HK$486起（標準特大床房）

地址：首爾市麻浦區楊花路144

交通：弘大站步行2分鐘

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首爾孔德站酒店推介【10】首爾大使費爾蒙酒店（Fairmont Ambassador Seoul）

首爾大使費爾蒙酒店（Fairmont Ambassador Seoul）於2021年開業，與孔德站兩站之隔。酒店客房非常奢華時尚，其頂樓套房是熱門韓劇《上流戰爭》的取景地，力證其奢華地位！酒店客房同樣以高級色調及裝潢設計，設有浴缸，酒店內部亦有高空酒吧、室內游泳池與水療中心等娛樂設施，讓你可以享受高檔休閒娛樂體驗！

首爾大使費爾蒙酒店（Fairmont Ambassador Seoul）

房價：人均HK$1,106起（費爾蒙特雙床房）

地址：首爾市永登浦區汝矣大路108

交通：汝矣渡口站步行5分鐘

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