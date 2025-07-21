首爾孔德站酒店10間推介｜直達機場！高空無邊際泳池／人均$353起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

首爾孔德站酒店推介2025｜在首爾旅行，除了明洞站及弘大站，孔德站也是非常方便的車站！孔德站與弘大只有一站之隔，更是機場鐵路的普通列車停靠站，可以直達仁川機場！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間鄰近孔德站的首爾酒店，不但交通方便，更有泳池、健身室等休閒設施，人均更只需$353！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

首爾孔德站酒店推介【1】格萊德麻浦酒店（Glad Hotel Mapo）

格萊德麻浦酒店（Glad Hotel Mapo）坐落於麻浦，地鐵孔德站就在酒店旁邊，鄰近亦有不少咖啡店、餐廳及超市，交通方便之餘生活機能極佳！酒店客房空間乾凈寬敞，攤開三個大型行李箱仍然有很大的活動空間，床頭亦有提供三合一的充電線、國際插頭及USB插口，非常貼心！酒店另配備健身食及餐廳。

格萊德麻浦酒店（Glad Hotel Mapo）
房價：人均HK$440起（標準雙人房）
地址：首爾市麻浦區麻浦大路92
交通：孔德站步行1分鐘
格萊德麻浦酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

首爾孔德站酒店推介【2】麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）（Shilla Stay Mapo (Hongdae)）

麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）（Shilla Stay Mapo (Hongdae)）坐落在麻浦區，距離孔德站及麻浦站分別只需步行2分鐘及6分鐘，交通十分方便。酒店提供383間客房，均配備私人浴室及浴缸、城市景觀窗、遊戲機及電視等設施。酒店亦設有健身室、餐廳、咖啡室及酒吧等設施。

麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）（Shilla Stay Mapo (Hongdae)）
房價：人均HK$353起（標準雙床房）
地址：首爾市麻浦區麻浦大路83
交通：孔德站步行2分鐘
麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.comKlook

首爾孔德站酒店推介【3】首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）於2022年3月開幕，是日本大和房屋集團旗下的酒店品牌，鄰近梨花女子大學同弘大商圈，從孔德站步行6分鐘便可抵達酒店，觀光購物都非常便利！酒店設有11款房型，以雙人房為主，備落地景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸等設施，空間寬敞。酒店同時配備咖啡室及健身室，CP值超高！

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）
房價：人均HK$364起（標準雙人床房）
地址：首爾市麻浦區麻浦大路67
交通：孔德站步行6分鐘
首爾麻浦魯內酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.com

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$100！7月Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜7月無門檻5%折扣＋任何酒店適用｜附信用卡優惠Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

首爾孔德站酒店推介【4】首爾那魯美憬閣大使酒店（Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador）

首爾那魯美憬閣大使酒店（Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador）於2022年開幕，距離弘大商圈僅兩站，吃喝玩樂都很便利。酒店共有196間客房，房間空間寬敞、景觀開揚，部分房間另設有大浴缸且坐擁海景！酒店亦設有高空無邊際泳池、室內游泳池、健身室、免費自行車租借、餐廳及酒吧等設施。

首爾那魯美憬閣大使酒店（Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador）
房價：人均HK$784起（城景高級特大床房）
地址：首爾市麻浦區麻浦大路8號
交通：孔德站步行10分鐘
首爾那魯美憬閣大使酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

首爾孔德站酒店推介【5】首爾龍山大使諾富特全套房酒店（Novotel Suites Ambassador Seoul Yongsan）

首爾龍山大使諾富特全套房酒店（Novotel Suites Ambassador Seoul Yongsan）於2017年開幕，坐落於龍山，前往孔德站只需搭乘1個站，交通十分方便！酒店擁有342間客房，房間內設有廚房、吧檯及客廳，配備咖啡機、微波爐、雪櫃等設備，空間舒適寬敞。酒店同時提供室內游泳池、健身室、桑拿、娛樂場、餐廳及酒吧等設施。

首爾龍山大使諾富特全套房酒店（Novotel Suites Ambassador Seoul Yongsan）
房價：人均HK$692起（精緻特大床套房）
地址：首爾市龍山區青坡路20街95
交通：龍山站步行5分鐘
首爾龍山大使諾富特全套房酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

首爾孔德站酒店推介【6】首爾龍山大使諾富特酒店 - 首爾龍城（Novotel Ambassador Seoul Yongsan - Seoul Dragon City）

首爾龍山大使諾富特酒店 - 首爾龍城（Novotel Ambassador Seoul Yongsan - Seoul Dragon City）坐落於龍山區，鄰近韓國戰爭紀念館及地鐵站，前往孔德站只需搭1個站！酒店於2017年開幕，共有597間客房，房間採光良好、設備齊全，不少住客更稱讚酒店衛生及服務極佳！酒店另設室內游泳池、健身室、娛樂場、餐廳及酒吧等設施。

首爾龍山大使諾富特酒店 - 首爾龍城（Novotel Ambassador Seoul Yongsan - Seoul Dragon City）
房價：人均HK$547起（高級大床房）
地址：首爾市龍山區青坡路20街95
交通：龍山站步行5分鐘
首爾龍山大使諾富特酒店 - 首爾龍城搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

首爾孔德站酒店推介【7】九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier Rokaus Hotel Seoul Yongsan）

九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier Rokaus Hotel Seoul Yongsan）於2023年開幕，距離孔德站只有2站車程，交通十分方便。酒店提供5種房型，無論是獨遊還是一家人旅行都照顧周到。客房配備大型落地玻璃窗，光線明亮舒適，部分客房更可以望到漢江同南山塔！酒店亦配備室內泳池和大型按摩池。

九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier Rokaus Hotel Seoul Yongsan）
房價：人均HK$431起（標準雙人間）
地址：首爾市龍山區漢江大路23街25
交通：龍山站步行5分鐘
九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

首爾孔德站酒店推介【8】RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）坐落於弘大，與孔德站一站之隔。酒店於2023年翻新，找來知名室內設計師及藝術家合作，以創作者、編輯、導演、製作人、藝術家等職業劃分房型，將不同藝術家的作品融入房間內，空間寬敞又時尚，部分客房更擁有超大浴缸或景觀浴池！酒店另設健身室、電影院、餐廳酒吧等休閒設施。

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）
房價：人均HK$725起（創造者特大床房）
地址：首爾市麻浦區楊花路130
交通：弘大站步行3分鐘
RYSE 酒店，傲途格精選搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

首爾孔德站酒店推介【9】弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）於2020年開業，地理位置方便，與孔德站只有1站的距離，而且後門一出去已經直抵弘大商圈，shopping夠曬就腳！酒店主打木系設計，客房則以現代時尚風格打造，新淨舒適之餘空間亦算寬敞， 部分更提供露台及私人露天浴池，可以瞭望整個首爾的城市景色！

弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）
房價：人均HK$486起（標準特大床房）
地址：首爾市麻浦區楊花路144
交通：弘大站步行2分鐘
弘大美居大使首爾酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

首爾孔德站酒店推介【10】首爾大使費爾蒙酒店（Fairmont Ambassador Seoul）

首爾大使費爾蒙酒店（Fairmont Ambassador Seoul）於2021年開業，與孔德站兩站之隔。酒店客房非常奢華時尚，其頂樓套房是熱門韓劇《上流戰爭》的取景地，力證其奢華地位！酒店客房同樣以高級色調及裝潢設計，設有浴缸，酒店內部亦有高空酒吧、室內游泳池與水療中心等娛樂設施，讓你可以享受高檔休閒娛樂體驗！

首爾大使費爾蒙酒店（Fairmont Ambassador Seoul）
房價：人均HK$1,106起（費爾蒙特雙床房）
地址：首爾市永登浦區汝矣大路108
交通：汝矣渡口站步行5分鐘
首爾大使費爾蒙酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多韓國酒店推薦👇
首爾酒店明洞酒店弘大酒店釜山酒店首爾親子酒店

更多台灣酒店推薦👇
台北新酒店台北車站酒店西門町酒店台北親子酒店台北溫泉酒店台北溫泉套票及住宿台東酒店台中酒店台中溫泉酒店高雄酒店北投溫泉酒店烏來溫泉酒店台灣森林系住宿台灣萬豪酒店宜蘭礁溪溫泉酒店宜蘭酒店

首爾酒店35間推介2025｜近明洞弘大站／房內私人風呂／人均$213起明洞酒店15間推介｜1分鐘到地鐵／近明洞商圈／人均$213起弘大酒店11間推介｜人均$175起 1分鐘到地鐵站/頂樓泳池/弘大商圈仁川機場交通｜首爾機場快線AREX優惠$64起　43分鐘直達市中心韓國SIM卡推介5款｜每日$5.6起！機場領取／不限速／無限數據
酒店
酒店
酒店住宿資訊
旅遊Jetso
首爾
韓國首爾
韓國
韓國旅遊
仁川