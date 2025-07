美國紐約15個精選必去景點　中央公園老少皆宜　多部電影亦曾取景

位在美國東岸的國際一線城市「紐約」(New York),被大家暱稱為大蘋果(Big Apple),是美國人口最多的城市,吸引著世界各地的人前往尋夢,而被稱為文化大熔爐,對於全球的經濟、媒體、政治、教育與娛樂具有極大影響力。紐約市共有五個行政區,分別是曼哈頓區、皇后區、布魯克林區、布朗克斯區、史泰登島區。紐約也是許多人心目中必訪的旅遊城市之一,想一探繁華迷人的曼哈頓(Manhattan)。



盤點15個紐約必訪景點,像是中央公園(Central Park)、大都會藝術博物館(The Met)、時報廣場(Times Square)、布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)……等指標性景點,時常在美國電影或美劇裏見到它們的身影,現在就把紐約必訪景點全部收下。

紐約必打卡景點推薦

1. 中央公園 Central Park

中央公園(Central Park)位於曼哈頓上西城和上東城之間,在1963年被評為國家歷史名勝,是美國的第一座城市公園。擁有多元生態景觀中央公園內有多座人工湖,並設有許多娛樂設施,像是滑冰場、兒童遊樂場,以及深受慢跑者與自行車愛好者喜愛的環園道路,此外因為有候鳥來此棲息,也是觀賞鳥類的最佳場所。

而中央公園也是許多知名電影的取景地,像是《寶貝智多星續集:玩轉紐約》、《色慾都市》、《穿Prada的惡魔》、《復仇者聯盟》……等都可以看到中央公園的身影。

中央公園

Google 評分:4.8

聯絡電話:(212) 310-6600

地址:中央公園,New York,美國

營業時間:06:00-01:00



2. 大都會藝術博物館 The Met

位於中央公園旁的大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art,簡稱The Met),館藏超過200萬件藝術品。整個博物館被劃分為十七個館部,永久藝術收藏品中包括古典藝術品、古埃及藝術品、歐洲油畫、美國現代藝術作品,博物館的空間設計呈現不同時期的風格從一世紀的羅馬到現代風格在大都會藝術博物館都可以看到。

此外每年五月的第一個星期一會舉辦「Met Gala」募款晚宴來維持展館當年度的運作,同時也是時尚圈的年度盛會,從明星、音樂人、模特兒、設計師、攝影師、藝術家都是Met Gala晚宴座上賓。

大都會藝術博物館

Google 評分:4.8

聯絡電話:(212) 535-7710

地址:1000 5th Ave, New York, NY 10028美國

營業時間:周一、二、四、日:10:00-17:00,周五至周六:10:00-21:00,周三休息



3. 布魯克林大橋 Brooklyn Bridge

布魯克林大橋(Brooklyn Bridge),原名為紐約與布魯克林大橋(New York and Brooklyn Bridge)或東河大橋(East River Bridge),橫跨東河連接曼哈頓和布魯克林。它在1883年啟用,是當時全世界最長的吊橋,一直是紐約最重要的旅遊景點。

布魯克林大橋也經常出現在美國電影或影集之中,像是《哥斯拉》、《魔間傳奇》、《色慾都市》、《魔法奇緣》、《蝙蝠俠—夜神起義》……等,來到紐約記得到布魯克林大橋朝聖一番。

布魯克林大橋

Google 評分:4.8

地址:10038美國紐約



4. 雀兒喜市場 Chelsea Market

鄰近高架公園(High Line Park)的雀兒喜市場(Chelsea Market)是一座食品市場,建築建造於1890年代,原本是休閒食品品牌納貝斯克(Nabisco)的工廠,大家所熟知的OREO餅乾就是在這裏發明生產的。

現在的雀兒喜市場可以品嚐到各式美酒,大啖鮮美海鮮與異國料理美食。此外,雀兒喜市場也有許多特色小店,喜歡逛街挖寶的人千萬不要錯過。

雀兒喜市場

Google 評分:4.5

聯絡電話:(212) 652-2111

地址:75 9th Ave, New York, NY 10011美國

營業時間:07:00-22:00



5. 高架公園 High Line Park

高架公園(High Line Park,簡稱:High Line)是曼哈頓停用的紐約中央鐵路西區線高架橋上的公園,長達2.33公里。高架公園的設計理念來自法國巴黎的綠蔭步道,1980年代High Line面臨被拆除,當地居民創立非營利組織 「Friends of the High Line」致力於High Line的維護。

高架公園除了擁有四季分明的美麗花園之外,還提供藝文展演平台,吸引著世界各地的遊客前來。

高架公園

Google 評分:4.7

聯絡電話:(212) 500-6035

地址:10011美國紐約

營業時間:07:00-20:00



6. 時報廣場 Times Square

時報廣場(Times Square)亦稱為時代廣場,位於百老匯大道與第七大道交會處。時報廣場的前身為朗格爾廣場(Longacre Square),1904年《紐約時報》將總部遷至新落成的時報大廈而重新命名。

時報廣場有著大量的廣告招牌, 24小時燈火通明,也被稱為「世界的十字路口」,也是百老匯劇院區的中心。並從1907年12月31日開始每年除夕夜都會舉辦跨年倒數活動慶祝新年到來,吸引各地遊客前來慶祝狂歡。

時代廣場

Google 評分:4.7

地址:10036美國紐約曼哈頓



7. 百老匯劇院 Broadway theatre

緊鄰時報廣場(Times Square)的百老匯劇院(Broadway theatre),簡稱百老匯,泛指在曼哈頓劇院區域與林肯中心一帶的劇院,擁有41間大型專業劇院。百老匯劇院名稱適用在擁有超過500個座位的劇院,介於100至499個座位之間的劇院被稱為外百老匯,少於100個座位的劇院則稱為外外百老匯,而百老匯與倫敦的西區劇院,代表歐美最高水準的商業現場劇院。

許多知名的音樂劇都在此演出,像是《獅子王》(The Lion King)、《芝加哥》(Chicago)、《紅磨坊》(Moulin Rouge! The Musical)、《貓》(Cats)……等,來到紐約一定要到百老匯朝聖。

百老匯劇院

Google 評分:4.7

聯絡電話:(212) 239-6200

地址:1681 Broadway, New York, NY 10019美國

營業時間:依劇目演出時間而定



8. 紐約公共圖書館 New York Public Library

位於布萊恩特公園(Bryant Park)的紐約公共圖書館(New York Public Library, NYPL),被譽為世界最美圖書館。由於館藏《古騰堡聖經》和牛頓的《自然哲學的數學原理》,而被認定為世界著名的圖書館之一。

同時也是電影取景地像是《蒂芬妮的早餐》、《蜘蛛俠》、《明日之後》、《色慾都市》……等,到紐約旅遊記得前來紐約公共圖書館,感受世界最美圖書館的魅力。

紐約公共圖書館

Google 評分:4.7

聯絡電話:(917) 275-6975

地址:476 5th Ave, New York, NY 10018美國

營業時間:周一、周四至周六:10:00-18:00,周二至周三:10:00-20:00,周日:13:00-17:00



9. 帝國大廈 Empire State Building

位在第五大道的帝國大廈(Empire State Building),命名源於紐約州的暱稱「帝國州」。在1970年之前,帝國大廈是世界上最高的建築,帝國大廈採用裝飾風建築風格,並在86層和102層設置觀景台成為紐約最受歡迎的景點。

帝國大廈是美國的文化標誌與紐約市的象徵,從1933年的電影《King Kong》至今,已有250多部美劇與電影出現過帝國大廈。到了紐約旅遊一定要到帝國大廈的觀景台,欣賞紐約夜晚的璀璨夜景。

Empire State Building

Google 評分:5

地址:Empire State Building, New York, NY 10001美國



10. 中央車站 Grand Central Terminal

位於曼哈頓中城的大中央總站(Grand Central Termina),中文慣稱為中央車站。它於1913年啟用,與賓夕凡尼亞車站(Pennsylvania Station)同為紐約的重要交通樞紐。如果依照月台的數量來說,中央車站是全世界公共建築空間最大的鐵路車站,而中央車站為布雜學院式建築,融合古羅馬和古希臘的建築風格。

宏偉華麗的空間讓許多電影與美劇到此取景,像是《花邊教主》、《復仇者聯盟》、《重案夢幻組》、《黑超特警組》、《教父》,還有BTS防彈少年團也曾在中央車站拍攝MV。

Grand Central Terminal

Google 評分:4.8

聯絡電話:(212) 340-2583

地址:89 E 42nd St, New York, NY 10017美國

營業時間:05:15-02:00



11. 華爾街 Wall Street

華爾街(Wall Street)是位於下曼哈頓的街道,現今的華爾街成為周遭區域的代稱,紐約因華爾街成為世界首屈一指的金融中心。

到了華爾街必訪景點的就是華爾街銅牛(Charging Bull,亦稱Wall Street Bull)、紐約證券交易所(New York Stock Exchange),以及在2017設置的「無畏女孩」(Fearless Girl)銅像,它腳邊的告示牌寫著「Know the power of women in leadership. SHE makes a difference.」。

華爾街

地址:Wall St, New York, NY, 美國



12. 自由女神像 Statue of Liberty

位於紐約港自由島(Liberty Island)的自由女神像(Statue of Liberty),由菲德里克·奧古斯特·巴托爾迪設計,建造巴黎艾菲爾鐵塔(Tour Eiffel)的古斯塔夫·艾菲爾建造,是法國送給美國的禮物。

它於1886年10月28日落成,代表羅馬神話中的自主神,右手舉火炬,左手的冊子上以羅馬數字寫著美國獨立宣言簽署日期:「JULY IV MDCCLXXVI」(1776年7月4日),腳下還有斷裂的鎖鏈,自由女神像是自由與美國的象徵。

自由女神像

Google 評分:4.7

聯絡電話:(212) 363-3200

地址:10004美國紐約

營業時間:09:00-17:00



13. 小島Little Island

坐於紐約碼頭的小島(Little Island),建造起源媒體大亨Barry Diller與時尚設計師妻子Diane von Furstenberg跟哈德遜河公園信託基金會(Hudson River Park Trust),他們希望重建碼頭創造紐約新的公共空間。

它由英國設計師Thomas Heatherwick的Heatherwick Studio設計,有著132座像是鬱金香花座的水泥盆柱,並種植100多種能適應紐約當地氣候的樹木與植物。Little Island設有露天劇場、小型表演廳,成為近年紐約必訪的新景點。

Little Island

Google 評分:4.7

地址:10014美國紐約

營業時間:06:00-21:00



14. The Vessel 觀景台

The Vessel位於哈德遜城市廣場(Hudson Yards),由英國設計師Thomas Heatherwick設計。樓高16層的蜂窩狀建築結構,包含154層樓梯和80個平台,供遊客觀賞紐約景緻,之前暫停開放約三年的時間,之前The Vessel只開放底層區域供民眾參觀,在2024年底重新開放。

為了安全起見,鐵絲網將在每一層樓的頂部和底部進行固定,因無法在頂樓安裝,所以頂層將長久保持關閉,最底層的兩層樓將完全開放,遊客可以登上部分樓層一覽廣場風景。

The Vessel

Google 評分:4.6

聯絡電話:(332) 204-8500

地址:20 Hudson Yards, New York, NY 10001美國

營業時間:周一、周五至周日:11:00-19:00,周二至周四:休息



15. 康尼島 Coney Island

康尼島(Coney Island)是位布魯克林區的半島,是美國知名的休閒娛樂場所。因為島上一整天都曬得到陽光,因此被稱為Narrioch,為沒有陰影的島嶼之意。康尼島也是動畫電影《汪汪夢裏人》(Robot Dreams)的海灘原型。

而知名的熱狗店Nathan's於1916年在康尼島開幕,併成為島上的地標。開幕以來,每年的7月4日會舉辦吃熱狗大賽,最為知名的是日本大胃王小林尊,曾在這裏比賽獲得冠軍,到了紐約不妨到康尼島感受歡樂的氛圍。

康尼島

Google 評分:4.5

地址:美國紐約布魯克林康尼島



【本文獲「輕旅行」授權轉載。】