旅遊心得｜10大必備物品令旅行無憂　解決收納、充電、應急需求

從護照、衣物到各種旅行小物，準備周全才不會手忙腳亂，讓旅程更順利。



每次出國前的行李整理往往讓人頭疼，明明想輕鬆出行，卻被繁雜的物品搞得手忙腳亂。出國該帶些什麼？衣物該如何選擇和收納才能節省空間？《網絡溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出十大旅行必備好物，幫助你輕鬆準備行李，解決出行困擾。如果你也對行李整理感到無從下手，不妨一起來看看這些推薦好物吧！

旅遊行李十大必需品

出門旅行的秘密武器，讓你輕鬆出行的10大旅行小物件（01製圖）

+ 5

No.10 壓縮袋、真空袋、縮小包

出國旅行，行李空間有限？壓縮袋和真空袋是最佳幫手！無論厚外套或輕薄衣物，壓縮袋能有效減少體積，瞬間騰出更多空間，讓你能裝更多戰利品。壓縮袋分為手捲型和氣閥型，手捲型適合短天數旅行，只需手捲壓出空氣，不需額外工具，方便又不佔空間；氣閥型則適合長途旅行，壓縮效果更佳。

「縮小包」也同樣深受網民歡迎，拉鍊設計讓壓縮更省力，效果不輸傳統壓縮袋。對經常出國的人來說，這些小物真的是行李收納的救星，網民讚嘆：

「第一次用收納壓縮包！我覺得很好用耶」

「不只有厚外套，多件衣服褲子都可一起壓縮，省了好多個壓縮袋，多了好多收納空間！」

「冬天出國絕對需要壓縮袋」

「有真空壓縮機真的如有神助」



No.9 隨身藥品、醫藥包

出國旅遊，行李裏怎能少了備用藥及醫藥包！除了日常服用的藥物，感冒藥、腸胃藥、頭痛藥也是旅行必備。身在異地，若突然身體不適，沒有備用藥只能找當地藥店，不僅語言不通，還可能買不到合適的藥；情況嚴重時，甚至需要看醫生，不但費用高昂，也浪費寶貴的旅遊時間。

有網民分享家人第一次海外就醫經驗，過年期間全家同遊韓國，因路面結冰，家人不慎滑倒掛了急診，所幸X光顯示無骨折，簡單吊點滴後出院，費用約16萬韓圜，事主表示，還好出國都有旅遊保險，第一時間便聯絡了保險業務員，並索取了診斷證明及收據，網民表示：

「幸好家人最後沒事，不然後面都不用玩了」

「之前也是去韓國結果流感也是掛急診，後面都沒力氣完跟吃了」

「信用卡收據記得要保留喔，申請保險也會用到」



相關文章：旅遊注意｜行李箱比馬桶髒58倍？專家教清潔「5建議」防帶菌入屋（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10

No.8 摺疊行李袋

每次出國都在最後一天塞行李塞到崩潰，紀念品和戰利品堆滿桌，行李箱卻怎麼都裝不下。多買一個行李箱看似解決方案，但拖著兩個箱子既不方便，又可能增加托運費用。這時，摺疊式行李袋就是最佳選擇！這種袋子平時輕巧不佔空間和重量，但打開後容量驚人，需要時隨時能派上用場，還能輕鬆帶上飛機；有些款式還能固定在行李箱把手上，移動起來更輕鬆方便。

網民分享：

「如果跟我一樣常常會忍不住買一些包裝很浮誇的零食餅乾的朋友，一定要在行李箱放一個行李袋」

「我平常會多帶一個手提行李袋，出國的時候買比較多東西就可以拿出來裝」

「一方面裝一些隨身用品比較方便，一方面有可能是怕回國的行李不夠裝」



No.7 轉接頭、萬國通、變壓器

出國旅行，3C產品可是必備，手機、相機、刮鬍刀、吹風機，全都要電力支持，但各國電壓和插座規格不同，像韓國是220V、雙圓腳插頭，若沒合適的轉接頭或萬國充，這些設備只能成行李箱的擺設。一顆萬國充或轉接頭就能解決各國電壓和插座需求，有些產品更進化，內建Type-C和多孔USB插孔，還有智慧分流功能，使用更方便。

網民表示：

「我出國都帶這個還蠻好用的」

「推多孔USB加轉接頭，因為一般人會一次要充手機、要充流動電池、相機」



也有網民認為：

「大多酒店都有插座不用自己準備，不然櫃台也能借」



No.6 行李吊牌

機場裏滿是相似的行李箱，一不小心就可能拿錯，尤其在人多時，行李在傳送帶上來回穿梭，非常容易混淆。有一個獨特的行李箱吊牌能幫助快速辨認，無論是特殊圖案或亮眼顏色，都能輕鬆識別；吊牌上若標註個人資訊，不僅方便確認行李，也能在遺失時方便他人聯絡。

美國航空空姐凱斯（Ally Case）曾在TikTok分享，她發現許多乘客的行李箱吊牌上標明個人資訊，容易讓不肖人士有機可乘，引起網民熱烈討論。她建議將個資那面翻過來，露出空白面，簡單寫上「翻過來」，再放回吊牌，既能讓航空公司聯絡你，又能保護個資，不過網民認為：

「有差嗎？防君子不防小人吧」

「有心人士要看，還是會翻面看」

「不用這麼做，個資也有辦法外洩」



No.5 頸枕、連帽枕、旅行枕

出國旅行，特別是長途飛行，頸枕真的是救星！飛機座位通常不夠舒適，尤其飛十幾個小時，下飛機後脖子痠痛或扭到的情況屢見不鮮，真的很影響整個旅程的心情。有了頸枕，就像多了一個支撐點，讓你在飛機上也能好好休息。

現在的頸枕設計輕巧便攜，材質也更舒適，不論是記憶棉、充氣款，甚至連帽遮光設計，都能依需求挑選，讓你安心入眠，精神充沛地下機，開啟美好的一天。

網民說：

「之前都是用手倚著扶手撐著下巴睡，常常頭會滑掉漸漸靠近旁邊的人肩膀」

「鴕鳥枕很好用，完全隔絕外界，每次被叫醒吃飛機餐，都會有種睡到不知道自己在哪的感覺」。



No.4 行李束帶、固定繩

行李箱裝滿戰利品後，很容易面臨拉鍊崩開的危機，這時行李束帶能防止行李爆開，加固行李箱，同時提高轉盤辨識度，讓你一眼認出自己的行李。

該議題會有如此高的聲量，主要來自於一名地勤在Threads上崩潰發文，拜託旅客盡量不要使用行李束帶，若一定要用，請穿過行李箱把手，不要認為有綁緊就沒問題。她解釋，由於行李是透過機器運送，若束帶使用不當，可能導致滾帶故障，造成全部的人都不能使用。

許多網民對束帶未穿過行李箱把手的使用方式感到驚訝：

「行李束帶沒穿過把手根本會直接鬆脫掉落吧！」

「如果束帶不穿過把手不是會一直掉嗎？不穿過把手又不掉的是什麼超能力」

「行李束帶不穿過把手的人，我也真的是想不透幹嘛綁」



No.3 拖鞋

不少人長途飛行時會準備拖鞋放鬆，或晚上出門走走時直接穿；去酒店泳池、海邊或海島國家，拖鞋更是必備。隨著環保意識提升，許多住宿地點不再提供一次性紙拖鞋，自備輕便耐用的拖鞋，既舒適又符合環保。

至於飛機上穿拖鞋是否合適，網絡上有不同看法。一派認為緊急狀況下可能危險，有網民提到：

「只要被行李車壓到一次，就知道還是乖乖穿球鞋」

「最主要是上飛機腳會明顯水腫，穿鞋子很不舒服」



也有網民說：

「其實沒遇到危險就還好，安檢嚴格的海關，穿拖鞋最方便」

「上飛機再換拖鞋，舒服太多了」



還有人提醒：

「不過真的要小心踢到行李箱或電扶梯」

「記得跳滑梯的時候要脫掉，拎在手上」



No.2 收納袋、收納包

出國旅遊時，行李打包常讓人頭疼，尤其是想拿東西時，發現行李箱裏亂糟糟，只能翻遍所有物品。其實，只要使用行李收納袋，就能解決這個問題。行李收納袋能幫你分類衣物、洗漱用品、電子設備等，讓行李箱整潔有序。打開時，物品不會掉滿地，取用也更方便，不同尺寸的收納袋能依需求選擇，讓打包變得高效。

網民讚嘆：

「覺得好用！真的讓行李箱整齊很多」

「真的好分好整理 行李也不會亂」

「個人是整潔癖！一定要收得很整齊才行」

「要拿東西也不用一直翻找」

「超好用，每次回國整理行李也快速很多」

「習慣之後收行李會超快」



No.1 流動電池（尿袋）

流動電池是旅途中的必備品，特別是拍照、導航、聯絡時，設備沒電不只打壞旅遊的興致，甚至迷路或無法找到目的地而困擾。

流動電池固然方便，但別忘了出國時不能放進托運行李，因為流動電池在飛行過程中若受外力影響，有爆炸或燃燒的風險，機組人員無法即時處理，會增加飛行的危險性。

相關文章：搭飛機最怕寄艙行李消失 旅遊達人：7件物品要跟身（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年10月09日至2024年10月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網絡社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網民就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網絡問卷等資料，名次僅代表網絡討論聲量大小，不代表網民正負評價。



讓旅行更輕鬆的神級好物Top 10（網路溫度計提供）

相關文章：10大行李收納技巧，去旅行再不怕帶漏東西或爆喼了！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 25

延伸閱讀：

出國注意！空服員曝7大地雷行為 你是不是變成奧客了？

日本大阪城拍照「必舉1手勢」？資深柯南迷一看秒懂：大阪服部平次簽到

全球絕美海島大集合！夏日必訪的十大度假海島

【本文由「網絡溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】