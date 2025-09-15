旅行心得｜手提行李袋收納秘訣　專家教4招節省空間+保護易碎物品

許多常搭機的旅客會運用聰明策略節省開支，例如精簡行李、避免托運費用，甚至僅攜帶一件隨身行李登機。許多航空公司都允許乘客免費攜帶一件手提行李登機，但有重量和尺寸限制，要怎麼聰明打包呢？試試看這個專家提出的「紙板打包法」吧！



《每日郵報》報導，多家航空公司都允許旅客攜帶一件隨身行李上機，歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）近期依照歐盟的規定，鬆綁個人行李尺寸的限制，即目前40cm x 20cm x 25cm的限制，將擴大到40cm x 30cm x 20cm，為乘客提供更多空間。

但包裝公司「Schott Packaging」的專家湯姆（Tom Schott）表示：「更多的空間並不意味可以放更多東西。」他接受採訪時說，新的行李尺寸確實改變了遊戲規則，但前提是必須明智利用：「錯誤的做法是塞更多東西，但應妥善利用容量，有條理打包行李。」

湯姆建議，可以在包包裡放一塊緊密貼合的紙板，有助於保持行李形狀、最大化可用空間，並避免鼓脹不平的外觀，從而減少被登機門工作人員盯上的風險。

這位專家也指出，可使用密封袋來整理物品，不僅能保護易碎物品，還能節省空間。

另一個技巧是，在行李箱中央放一個小而堅固的盒子，並用衣物保護，打造一個「安全區」，專門放置充電器、轉接頭和盥洗用品，可降低損壞的風險。

湯姆最後的建議是，在打包前先將所有物品攤開在40cm x 30cm的區域內，這樣能更直觀地了解哪些東西真正放得下。

另外在抖音，也有一位名叫妮娜（Nina Edwine）的網友分享，將一些原本需要用於支付額外行李費的物品塞進空頸枕中。👇👇👇

+ 1

儘管旅行枕頭體積很小，但妮娜還是裝下了10件衣服，包括胸罩、上衣和洋裝。該影片在抖音上走紅，也不失為實用的小技巧。

