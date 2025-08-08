深圳灣流花山公園夏日「粉色花海」　8000株粉紙扇自帶油畫氛圍

「深圳賞花日曆·8月篇」，粉扇搖曳於綠意間，於城市中心，團簇一片夏日花海，本期賞花地：深圳灣公園流花山公園 。



在深圳灣畔看「粉紙扇花海」

在賞花已為日常的深圳，四季花開各不同。8月，是「粉紙扇」的盛花期，而近年流花山公園因「粉紙扇」花開集中且茂盛出名，吸引了不少遊客為花而來。

*本期圖片拍攝較早，粉紙扇花可能會因近期天氣原因有變化，大家控制一下現場預期哦



佔地1.2公頃，8000株粉紙扇齊開

深圳灣公園流花山公園裏的粉紙扇園佔地1.2公頃，共種植了近8000株粉紙扇，成片柔軟夢幻的粉讓花園自帶油畫氛圍。

獨立小道設計，賞花友好

有別多數賞花地，流花山公園「粉紙扇園」在每列粉紙扇之間都設計了供大家行走的專門賞花道，對於想與花留影的朋友就比較友好了。

粉紙扇，花期為5月-11月

粉葉金花又稱粉萼金花、粉紙扇、豬肺花。

流花山花海引種栽培玉葉金花屬4個不同色系園藝種或品種，分別為粉色、白色、紅色以及橙色，根據花色常稱其為粉紙扇、白紙扇、紅紙扇和橙紙扇。深圳地區花期約為5-11月間。

請一定要晴天來賞花

太陽天能將花園的浪漫氛圍放大，被粉色包裹，頭頂軟乎乎雲朵，等雨過天晴來賞花心情會變更靚。

ps：若是晴天，中午時段謹慎前往，真的太曬



記錄一集粉色的夏天

看「春筍」從花海中冒尖，為花花拍一組「寫真」。

只有花花能讓人大夏天出門，就算「全副武裝」也要記錄花開一刻，在花海里比心好像更浪漫一些，是騎行路上的驚喜風景 。在花花裏，當一回「電影主角」。

晴天，花開，好心情。

流花山公園粉紙扇

詳細地址：深圳南山區沙河西路深圳灣公園內

拍攝時間：2024年8月23日（景緻每年大致相同，僅隨天氣變換）

公園門票：免費入園，無需預約

開放時間：06:00-23:00

地鐵：2/8/11號線後海站G口步行1.9km

公交：南山區行政服務大廳站，再步行約700米到達

自駕：深圳灣公園日出劇場5號停車場，需提前預約



Tips：

1. 由於天氣多變，花期也會隨着雨水等因素變換，建議出門賞花前在網上查詢最新消息。

2. 花園為全露天設計，無遮陽處，前往賞花需做好防曬防蚊措施。

