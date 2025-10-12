旅遊心得｜9個執行李箱實用技巧　捲衣慳位塞物入鞋　多帶這個袋

每次旅行，打包行李都是一門學問，衣物要帶得巧、收得妙，千萬不要裝太滿，以免回程時購物戰利品或伴手禮裝不下，最好能多帶一個可摺疊的購物袋喔！



以下提供9個打包行李的實用技巧，為大家的每一趟快樂旅遊神助攻：

行李打包實用技巧

1. 用「打包清單」開始行動

用手機記事本或紙筆提前寫一份清單，再照著分類一一打包，能避免忘東忘西，也能減少「多帶沒用的東西」。

2. 捲衣服代替摺衣服

把衣服像壽司一樣用「捲」的方式放進行李箱，比摺疊更省空間，還能減少皺褶，尤其是絲質或亞麻品等精緻織物。用真空袋或裝衣服的專用收納包來處理羊毛等織品，可以大幅減少體積。

3. 把襪子或小物塞進鞋子裡

把襪子、絲巾或其他小物塞進鞋子裡，再把鞋子單獨放入行李，不僅節省空間，也能讓鞋子保持形狀。酒店、民宿提供的拋棄式浴帽可以用來當作鞋套，是塑膠袋的完美替代品。

4. 隨身行李放一日份量的衣物

隨身背包裡最好準備一套衣物、小瓶裝的基本清潔用品與重要證件、手機、充電線、藥品等，萬一遇到行李延誤時才不會手忙腳亂。

5. 重的物品放在行李箱底部

把鞋子、書等較重的物品放在行李箱底部（有輪子的那一側），輕便的衣服、襯衫等放在最上層，這樣拉動行李箱時才會比較穩、不易翻倒，還可以防止弄皺衣物。

6. 帶「萬用衣物」可多樣穿搭

像是白T或黑Ｔ、牛仔褲、輕薄外套等百搭單品，可組合出多套穿搭，減少帶衣服的數量。也可準備一條輕便的大披巾或萬用圍巾，冷氣房保暖、當飛機毯、遮陽、甚至充當沙灘墊都能派上用場。

7. 備份證件、照片放在雲端或E-mail

將護照、身分證等重要文件掃描或拍照，存在雲端或自己的Email信箱，萬一遺失可以加速報案或補辦流程。

8. 易皺衣物可放入乾洗塑膠套

乾洗、送洗衣服取回後洗衣店提供的薄塑膠套，能減少摩擦與皺摺，對正式服裝特別有用，可整件放入薄塑膠套中，盡量減少摺疊與擠壓。

9. 用洗衣袋當「髒衣袋」

旅程中的髒衣服可集中收納，放入網孔較細的洗衣袋中，回家後整包丟進洗衣機也很方便，還能避免乾淨衣服被弄髒。

