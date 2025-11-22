日本出境禁捲髮器？美髮電器官方規定詳解　「這種」手提寄艙皆可

相信不少人都會在日本旅遊時前往Big Camera、Donki唐吉軻德等商場購買日本電器，不僅是因為款式最新，更是因為價格便宜又有免稅。



但是其實有些電器要帶離日本出境，是有相關規定和限制的，今天就來介紹一下「美髮電器」的日本出境規定！

日本線航空 危險物清單

日本國土交通省在官網上有公布手提、托運行李的危險物清單，包含大家熟悉的行動電源、電池、打火機等等，在比較新的版本中，就有將發熱電器、美髮電器、吹風機（風筒）特別列出。

關於鋰電池的規定比較細瑣和繁複，有些人可能會有疑慮說像手機、相機等含鋰電池的電器是可以上飛機的，那電棒捲（捲髮器）、離子夾就不行嗎？其實除了查看商品官網、說明書之外，日本國土交通省也有詳細列出規定。

根據日本國土交通省公布的文件（上圖3），可以看到在鋰電池類說明中，有明確說明電棒捲、離子燙等電器，需要參考文件另外列出的「美髮類電器」規定。

美髮電器種類

根據日本國土交通省文件，可以將「美髮類電器」分為插電式、無線（充電式）、氣體式，如果是一般常見插插頭後才會供電的電棒捲、離子燙是可以手提、託運的。

而無線（充電式）電棒捲、離子燙，如果可以將鋰電池從電器本體中分離，則電器本體可以託運，鋰電池則需要手提，同樣須符合容量與保護規定；反之若是無法分離，則不能攜帶上機，也就是不能手提也不能托運。

*上圖3的「護髮」可理解為「美髮」較為準確。



*部分航空規定，若可以設定為飛航模式，則可能可以進行手提或托運。



根據規定，如果可以將電池或發熱源從本體取出的美髮電器、電器，則可以帶上飛機（有條件手提與託運）。

因為現今日本市售的美髮電器種類太多，因此國土交通省也另外做了日文、英文、繁體中文、韓文等多語言版本，加上圖示讓大家可以清楚了解。

以上明文條款是根據日本國土交通省在官網所提供的資訊，實際上能不能攜帶無線離子夾出境日本，還是跟實時各家航空公司、海關規定相關；也有部分網友分享，自己在登機時有給地勤看，過X光機檢驗時也成功通關，建議如果大家有疑慮的話，直接詢問航空公司或相關單位最清楚。

