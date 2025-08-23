旅遊心得｜搭長途飛機怎打發時間？網民教做「1件事」可助調時差
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
你搭乘飛機時，會做什麼來打發時間？
一名網友分享，近期出國時發現，在飛機上搭乘的時間長達10小時，好奇該做什麼來打發時間？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「飛機上適合做什麼消遣時間？」為題，指出近期出國時，光搭乘飛機的時間就長達10小時，因沒預算申辦飛機網路，不知道在飛機上能幹嘛，好奇問大家都怎麼在飛機上消磨時間？
貼文一出後，不少網友都表示，
「手機看電子書」
「不是廉航的話有電影能看吧」
「傳統航空有院線片吧」
「看風景，曾經在飛機窗邊看過晚霞、積雨雲、彩虹、光環」
「不是有電影可以看嗎？最慘就沒中文字幕而已」
「想想遺矚要寫什麼」
「整理手機裡面的相片」
最多人建議的是在飛機上睡覺，
「10小時而已，睡覺吧」
「睡覺最快」
「睡覺調時差」
「在飛機上弄那麼累，到目的地只想睡覺不是很虧嗎？」
「唯一推薦睡覺」
「看書+睡覺，慢慢調時差啊」
「看電影、睡覺、吃東西、聽音樂，差不多就這些，玩遊戲的話，掌機的需求就很適合了」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】