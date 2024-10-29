曼谷親子酒店10間推介｜無邊際玻璃泳池／小童免費／人均$277起

撰文：陳映蓉
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曼谷親子酒店推介2024！曼谷絕對是親子旅遊的最佳目的地，有主題樂園、水族館、小型賽車場地等景點！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間曼谷親子酒店，大部分設有室外泳池、托兒服務以及兒童俱樂部等設施，人均只需$277起！

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曼谷親子酒店推介【1】曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）於2024年9月重新開幕，以低調的泰式奢華樣貌回歸。酒店配備257間客房及套房，房間均配備1.8米寬的特大雙人床、大面積景觀窗、大浴室及浴缸、咖啡機等高級設備。酒店亦附設無邊際游泳池、Spa、桑拿、餐廳、免費停車場等設施，以及托兒服務、兒童俱樂部等兒童設施。

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）
房價：人均HK$1,044起（園景豪華轉角特大床房；11歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：98 Rama IV Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand
交通：是隆站步行4分鐘
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曼谷親子酒店推介【2】曼谷逸莎酒店（Nysa Hotel Bangkok Sukhumvit 11）

曼谷逸莎酒店（Nysa Hotel Bangkok Sukhumvit 11）於2024年3月開幕，坐落在瓦他那區，來往車站亦十分方便。酒店擁有264間客房及套房，房內均配備特大睡床、咖啡機、特大浴室等，4歲或以下小童不加床可免費入住，最大的房型可供4人入住，更設有私人游泳池！酒店設有泳池、健身室、酒吧及餐廳等，亦提供托兒服務。

曼谷逸莎酒店（Nysa Hotel Bangkok Sukhumvit 11）
房價：人均HK$277起（豪華房；4歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：73/7-8 Sukhumvit 13, Klongtoey-Nua, Bangkok 10110, Thailand
交通：那那站步行11分鐘
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曼谷親子酒店推介【3】曼谷素坤逸50萬豪行政公寓（Marriott Executive Apartments Bangkok, Sukhumvit 50）

曼谷素坤逸50萬豪行政公寓（Marriott Executive Apartments Bangkok, Sukhumvit 50）在2024年5月開幕，全館72間客房均為公寓式房型，配備臥室、廚房、客飯廳、露台及大浴室，最大的房型可容納7人入住，非常適合家族旅行！酒店亦附設室外游泳池、兒童游泳池、健身室、餐廳等設施。

曼谷素坤逸50萬豪行政公寓（Marriott Executive Apartments Bangkok, Sukhumvit 50）
房價：人均HK$353起（一卧室特大床套房；3人房）
地址：90 Sukhumvit 24 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand
交通：翁聿站步行13分鐘
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曼谷親子酒店推介【4】蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Surawong）

蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Surawong）於2023年11月開幕，鄰近湄南河，地理位置優越。酒店共有399間客房及套房，配備特大雙人床、大浴缸、免費迷你吧等，坐擁城景。酒店亦設有游泳池、兒童游泳池、健身室、Spa、桑拿、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Surawong）
房價：人均HK$378起（豪華特大床房；6歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：299 Surawong Rd, Khwaeng Suriya Wong, Khet Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand
交通：素拉勝站步行17分鐘
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曼谷親子酒店推介【5】帕亞泰易思廷大酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）

帕亞泰易思廷大酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）於2023年4月全新開幕，位於BTS披耶泰站旁邊，地理位置優越。酒店提供466間客房及套房，均坐擁曼谷城市景觀，整體空間寬敞，亦提供相連房。酒店亦附有無邊際室外泳池、健身室、日光浴場，以及兒童游泳池、托兒服務、兒童餐等設施。房價更包含免費自助早餐，性價比超高！

帕亞泰易思廷大酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）
房價：人均HK$487起（高級全景房；包早餐；15歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：The Unicorn Building, 18 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thung Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400
交通：披耶泰站步行1分鐘
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曼谷親子酒店推介【6】曼谷素凱泰酒店（The Sukhothai Bangkok）

曼谷素凱泰酒店（The Sukhothai Bangkok）坐落於曼谷市中心，於1991年開幕、2024年完成翻新。酒店共有210間客房，房內均配有獨立浴缸、客廳、智能房間控制系統、奢華用品等。酒店亦設有室外游泳池、Spa、桑拿、健身室等設施，並提供托兒服務、兒童餐、兒童書籍或影音產品等。

曼谷素凱泰酒店（The Sukhothai Bangkok）
房價：人均HK$1,048起（行政套房；6歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：13/3 S Sathon Rd, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand
交通：是樂園站步行13分鐘
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曼谷親子酒店推介【7】曼谷洲際酒店（InterContinental Bangkok, an IHG Hotel）

曼谷洲際酒店（InterContinental Bangkok, an IHG Hotel）於2002開幕，並於2023年完成翻新後重開。酒店配備381間客房及套房，配有獨立浴缸、電視及音響、迷你吧、咖啡機等，酒店亦提供兒童玩具、兒童餐椅、兒童梳洗用品等兒童設施。酒店設有室外游泳池、健身室、桑拿、日光浴場、夜店等，亦提供托兒服務、兒童餐等兒童設施。

曼谷洲際酒店（InterContinental Bangkok, an IHG Hotel）
房價：人均HK$578起（經典雙床間；3人房）
地址：973 Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand
交通：七隆站步行5分鐘
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曼谷親子酒店推介【8】曼谷維伊 - 美憬閣酒店（VIE Hotel Bangkok, MGallery Hotel Collection）

曼谷維伊 - 美憬閣酒店（VIE Hotel Bangkok, MGallery Hotel Collection）在2008年開幕，並於2023年完成翻新後重開。酒店提供154間客房及套房，配備私人浴缸、整面景觀窗、智能房間控制系統、串流媒體服務、咖啡機及迷你吧等。酒店亦設有2個泳池、公共浴池、健身室、桑拿、日光浴場等，並提供兒童餐、兒童玩具及托兒服務等兒童設施，以及來回購物中心的免費穿梭交通、免費私人停車場等。

曼谷維伊 - 美憬閣酒店（VIE Hotel Bangkok, MGallery Hotel Collection）
房價：人均HK$549起（豪華特大床房；4歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：117 39, 40 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thanon Phetchaburi, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
交通：拉差貼威站步行3分鐘
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曼谷親子酒店推介【9】曼谷文華東方酒店（Mandarin Oriental Bangkok）

曼谷文華東方酒店（Mandarin Oriental Bangkok）坐落於湄南河畔，建於1876年，是歷史悠久的頂級酒店。酒店於2019年翻新，房間設計保留泰式風情，空間寬敞，設施齊全。酒店提供私人小船穿梭服務，往來餐廳、康體及水療中心，酒店亦配備室外游泳池、網球場、桑拿等設施，以及兒童餐、托兒服務、兒童俱樂部及兒童游泳池等兒童設施。

曼谷文華東方酒店（Mandarin Oriental Bangkok）
房價：人均HK$2,563起（豪華尊貴雙床房；12歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：48 Oriental Avenue, Bangkok
交通：鄭皇橋步行14分鐘
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曼谷親子酒店推介【10】曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）於2020年開幕，僅用了4年時間便躍升至全球最佳酒店榜首！酒店內的101間套房別墅皆能飽覽帝王湄南河的景色，且配備陽台、打卡大浴缸、免費迷你吧等設施。酒店附設餐廳、無邊際游泳池、高爾夫球場、公共浴池、足浴、土耳其澡堂、Spa等休閒娛樂體驗，亦提供托兒服務、兒童玩具、兒童用品、兒童餐等。

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）
房價：人均HK$3,485起（河濱房兩張雙人床房；12歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：300/2 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok
交通：鄭皇橋站步行14分鐘
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