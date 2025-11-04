東京池袋6間人氣美食店　巨鰻魚玉子丼　限定薄荷朱古力奶油司康

池袋，總帶著點東京都心的迷人雜沓，隨著「吉伊卡哇樂園」的開幕，這座原本就人潮湧動的街區，又多了幾分童趣與話題。



無論是隱身百貨樓層的夢幻甜點、老舖咖啡館裡的手沖香氣，還是深夜小巷中的燒鳥與居酒屋，每處都自成風景、各自保有風格，池袋美食不以浮誇取勝，而是貼近日常的可愛與溫度，就跟著編輯的腳步來到這裡，讓味蕾走進這座城市的日常風景，找到屬於自己的那一小口幸福吧！

東京池袋介紹

池袋位於東京西北側，是山手線的重要節點，與新宿、涉谷並列為東京三大副都心之一，這裡不只有百貨公司與購物商圈，也有陽光城這樣融合購物、美食、水族館與角色主題樂園的多功能空間，東口的乙女路更是動漫迷的天堂，從同人誌、週邊到角色咖啡廳，處處洋溢著次文化的創意與自由，在熱鬧與靜謐之間，它是一座始終歡迎旅人的城市交界點，無論是初次來訪，還是數次重遊，池袋總有新的面貌等你發現。

東京池袋美食

1. 清爽檸檬烏龍冷麵：Himokawa-kiryu Ikebukuro

隱身於街巷中的Himokawa-kiryu Ikebukuro，是一家氣質低調卻讓人一試成主顧的烏龍麵店，主打如緞帶般寬滑的「ひもかわ麵條」，其中夏季限定的檸檬烏龍冷麵，更是沁涼、爽口、令人難忘！

+ 2

晶透的湯底輕輕映著幾片明黃的檸檬，麵條寬而不厚，滑順中帶著彈性，配上微鹹的醬汁與柴魚香，入口瞬間彷彿整個人被洗過一遍，煩躁都跟著退去，沒有過多調味，卻每一口都剛剛好，成為夏日必吃的池袋美食。

Himokawa-kiryu Ikebukuro

地址：3 Chome-18-35 Minamiikebukuro, Toshima City, Tokyo 171-0022日本

開放時間：週一至週日11:00-15:30，18:00-21:00



2. 排隊拉麵：無敵家拉麵

這裡的拉麵不是花俏的擺盤料理，而是一碗吃得出堅持與誠意的深夜溫暖，隱身在南池袋一隅，無敵家拉麵為老字號拉麵店。

該店家的招牌為特濃豚骨醬油拉麵，麵條為自家製的中粗直麵，口感紮實又不失彈性，吸附湯汁後更是飽含風味，整體湯頭濃厚得恰到好處，豚骨香氣飽滿卻不油膩，入口有厚度，尾韻卻溫柔，無論是午餐、晚餐還是宵夜時段，都能在這裡找到屬於池袋美食的一口熱騰騰的慰藉。

無敵家拉麵

地址：日本〒171-0022 Tokyo, Toshima City, Minamiikebukuro, 1 Chome−17−1 崎本ビル1F

開放時間：週一至週日10:30-04:00



3. 巨大鰻玉丼：いづも 池袋

與其說它是一家丼飯專門店，不如說是藏著記憶中溫熱味道的小食堂！在池袋的繁華街區中，「いづも 池袋」是少數帶著職人靜謐氣息的餐廳之一，其中這裡最吸引人目光的莫過於那碗幾乎滿出碗緣的巨大鰻玉丼！

+ 1

肉質細嫩的鰻魚經炭火燒烤至外酥內嫩，刷上微甜醬汁後閃著琥珀色光澤，再鋪上一層厚實滑嫩的玉子燒，是視覺與味覺雙重的震撼，讓無論是獨自用餐的旅人，還是下班後想飽餐一頓的在地人，都能在這裡找到一份最道地的池袋美食味道。

いづも 池袋

地址：1 Chome-13-7 Nishiikebukuro, Toshima City, Tokyo 171-0021日本

開放時間：週一至週日11:30-23:30



4. 香酥濃卡士達蘋果派：RINGO 池袋店

內餡不甜膩、果肉保有微微咬感，卡士達則如絲滑牛奶般在口中緩緩化開，成為許多旅人心中不可錯過的池袋美食之一！

來自北海道的甜點品牌 RINGO 池袋店，以現烤卡士達蘋果派聞名，選用四層手工派皮，層層酥脆、金黃誘人，包裹著每日現熬的濃郁卡士達與蜜漬蘋果丁，剛出爐的香氣中帶著焦糖與奶油的交織，每一口都能嚐出派皮的酥鬆、蘋果的酸甜與卡士達的圓潤滑順，層次分明又剛剛好，讓人忍不住一口接一口。

RINGO 池袋店

地址：日本〒170-0013 Tokyo, Toshima City, Minamiikebukuro, 1 Chome−28−2 JR池袋駅 1階

開放時間：週一至週日10:00-22:00



5. 司康專賣店：KODAMA東京池袋店

從經典原味、藍莓果乾、抹茶豆乳到季節限定，樣樣細緻、香氣飽滿，KODAMA東京池袋店的司康外層微酥、內裡濕潤，不需過多裝飾，僅憑風味與質地說話。

+ 2

其中最吸引目光的，是只有東京店限定的薄荷朱古力奶油司康，薄荷香氣清爽不嗆，朱古力碎粒帶點微苦，搭配濃厚奶油餡一起入口，成為午後最療癒的池袋美食！

KODAMA東京池袋店

地址：日本〒170-0013 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 1 Chome−6−4 Itou Building, 1階

開放時間：週一至週日10:00-20:00



6. 人氣爆棚的銅鑼燒：Suzumeya

Suzumeya，一家專賣銅鑼燒的和菓子店，門面低調且招牌不大，總吸引絡繹不絕的甜點迷前來。

+ 2

店內的銅鑼燒強調「每日現做、限量供應、採手工製作」，外皮烤得香氣四溢、蓬鬆中帶有微微濕潤感，包裹著自家熬煮的紅豆餡顆粒飽滿、甜度剛好，每一口都吃得出職人的心意，更特別的是一週僅營業三天，販售數量也有限，常常下午就完售，成為池袋美食地圖上最具靜謐的經典和菓子店之一。

Suzumeya

地址：2 Chome-18-5 Minamiikebukuro, Toshima City, Tokyo 171-0022日本

開放時間：週四至週六11:00-18:00



延伸閱讀：

日本美食｜今年必吃六家熱門大阪美食推薦！街頭名店小可頌「Le Croissant」、一口爆漿的脆皮泡芙「MooKEN」

大阪美食攻略｜9 大心齋橋道頓堀美食推薦：5公分厚炸豬排吃到飽、必吃爆汁霜降牛舌

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】