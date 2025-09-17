首爾手信｜6款人氣韓國伴手禮推薦　費南雪口味多適合送家人同事

出國玩很開心，但一想到回到香港有一堆人情要還就一個頭兩個大，小編幫大家整理韓國首爾必買的6項伴手禮，不管是送朋友、同事還是上司與家人都超級適合。



每一間都是包裝好看，東西精緻又好吃，拿出來送禮絕對超級有面子！同事都會忍不住讚美怎麼那麼會買！就算不送禮，自己買回香港慢慢品嚐也都很可以，螞蟻人絕對要收藏這篇。

首爾手信推薦

1. BRICKSAND 費南雪

首爾必買伴手禮第一間要來推薦超有名的「BRICKSAND 費南雪」，於2020年開幕，主打商品是費南雪（financier），外型做得像積木與磚塊一樣，品牌辨識度超高。

BRICKSAND 費南雪有各式各樣不同的口味，甜的鹹的與堅果類，而當中最高人氣的口味是抹茶與巧克力，店內的費南雪保存期限為14天，兩週時間很適合買回家分送同事與朋友。

BRICKSAND 首爾車站店

地址： 南韓 Seoul, Yongsan District, Hangang-daero, 405 서울역 1층

營業時間：08:00-20:30



2. 雙層焦糖奶油餅乾

第二間必買伴手禮絕對是「Milkyshop 雙層焦糖奶油餅乾」，超多韓國代購也在推，甜鹹的焦糖奶油內餡奶香濃郁外皮香脆，到首爾旅行絕對不能錯過這間。

不過Milkyshop 雙層焦糖奶油餅乾有效期限常溫僅3天、冷藏7天，而且還不能離開冰箱太久，但真的很推薦大家買回家跟家人分享，建議大家旅遊最後一天安排前往購買，買完直接上飛機。

Milkyshop

地址： 302-36 Seongsu-dong 2(i)-ga, Seongdong-gu, Seoul, 南韓

營業時間：12:00-20:50



3. Secondaire Live 果醬

有沒有跟小編一樣超愛吃果醬的朋友呢？不管是吐司、優格沾上果醬就能連吃好幾天早餐，如果你也是果醬愛好者，推薦到首爾旅遊時可以購買Secondaire的自製果醬，每一款都能吃到真實果粒，而且甜度也有做過調整沒那麼死甜，店內口味很多種。

+ 3

如果你也有選擇障礙需要別人推薦的話，小編推薦首選藍莓醬，絕對會愛上！

Secondaire

地址： 南韓 Seoul, Seongdong-gu, Seoulsup 2-gil, 34 2층

營業時間：09:00-18:00, 週末至20:00



4. Golden Piece 藥菓禮盒

「什麼是藥菓啊？」藥菓跟藥沒有關係啦！藥菓主要是由蜂蜜、芝麻油和小麥粉製成，一種韓國的傳統油炸糕點，也因為韓國認為使用蜂蜜與芝麻油具有藥效，因此被稱為藥菓，後來也有許多改良口味可以購買。

藥菓口感吃起來有點像台灣的沙琪瑪，所以藥菓很適合買給長輩或者和小編一樣喜歡傳統零食的人當伴手禮。

Golden Piece

地址： 25 Hannam-daero 27-gil, Yongsan District, Seoul, 南韓

營業時間：11:00-19:00



5. 韓國年糕

在韓國，只要有任何要慶祝的事情，像是過年、中秋、工作升遷與喬遷之喜，都會準備好幾份年糕與左右鄰居同事分享，而且年糕的口味有好幾十種，像是常見的紅豆內餡、白蒸糕、松餅等等，韓國年糕幾乎在市場裡頭都能看見可以購買。

+ 3

有機會到韓國旅遊，不妨帶上道地的韓國年糕當伴手禮回家與家人分享，把旅遊的喜悅帶回家。

6. Index Caramel 牛奶糖

最後這間伴手禮，如果你有曾經收到過，一定要好好珍惜那位送禮的朋友、同事，被稱為史上最精緻的韓國牛奶糖「Index Caramel」，店面同樣也位在聖水洞。

+ 3

店內的牛奶糖有十幾種口味，常見的像是海鹽、椰子、蔓越莓，甚至也有鹹甜口味的藍起司、喜馬拉雅粉紅鹽，雖然單價偏高，但吃過的人都說能感受到真材實料，推薦送給老闆、上司或者爸媽喔！

Index Caramel

地址： 南韓 Seoul, Gangnam District, Seolleung-ro 160-gil, 7 index caramel 1층

營業時間：11:00-20:30，週日公休



首爾自由行常見問題

1. 首爾和香港有時差嗎？

韓國與香港有時差，比香港快1小時。



2. 韓國電壓和香港一樣嗎？

韓國的電壓和香港一樣都是220V，但需使用轉接頭；因此在韓國買的電器產品回到香港也不適用，購物時要考慮仔細唷！



3. 韓國首爾適合獨旅嗎？

以安全考量來討論的話，韓國首爾是相對安全可以安心一個人旅行的地方，但由於韓國飲食習慣大家一起共鍋享用，許多餐廳份量都較大，獨旅的話有些餐廳不接待單獨一個人，亦或是最低消費需要購買兩份以上，費用會比較高，這點在規劃行程找餐廳時可以多加考慮。



相關文章：韓國手信｜15款必買低卡零食推薦 Jennie同款Bagel餅乾健康好食（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 30

+ 28

延伸閱讀：

韓國景點｜首爾漢南洞必逛9間設計師品牌推薦！Rest&Recreation韓星愛用，MSMR精品級包裝超適合送禮！

韓國首爾一日遊｜弘大商圈文創手做、奉恩寺許願祈福，高CP值首爾景點全收錄！

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】