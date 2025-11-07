大閘蟹深圳買可帶回香港？北上買餸做錯一步隨時犯法｜附管制清單

大閘蟹｜11月中是品嘗大閘蟹的時令季節，不少港人會特地北上搶購新鮮又便宜的大閘蟹。不過，市民從內地攜帶新鮮大閘蟹回港又會否觸犯法例？《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合相關法例規定，有一步如果做錯了，隨時會被視作走私，即看內文了解！



大閘蟹｜深圳超市買大閘蟹最平$16.5隻！

不少港人趁著大閘蟹當季到深圳搶購大閘蟹，近日有網民於facebook社交平台發文分享在大灣區購買江蘇大閘蟹價錢比香港便宜一半，最平每隻30元人民幣。另外亦有網民指在盒馬超市買大閘蟹，最平每隻16.5元人民幣，而且品質不錯！

大閘蟹｜禁運+受管制物品一覽

在內地買大閘蟹，價錢比香港平一大截，不過如果港人購買後帶回港，又會否觸犯法例呢？

根據海關網頁資料顯示，香港常見的禁運及受管制物品包括危險藥物、精神藥物、受管制化學品、抗生素、槍械、彈藥、武器、爆竹煙花、戰略物品、未經加工鑽石、動物、植物、瀕危物種、電訊設備、野味、肉類、家禽、蛋類、食米及配方粉。

大閘蟹｜帶大閘蟹過關不犯法？數量多少算自用？

事實上，由於作為水產的蟹類，不屬於上述任何類別，因此不論生熟，都可以有條件下攜帶入境。旅客在其私人行李中攜帶合理數量的食物，以供自用，一般不受限制。因此，如要攜帶大閘蟹入境，必須是自用且合理的數量，例如每人8至12隻，都是屬於合理範圍。

11月中是品嘗大閘蟹的時令季節。（資料圖片）

本港出售大閘蟹需持「介貝類水產動物(大閘蟹) 售賣許可證」，如果攜帶大量大閘蟹（例如一籮或超過20隻，可能會被視為非自用或屬商業行為，有關物品亦會被檢取及充公。

入境旅客如就其所管有而超逾豁免數量的應課稅品不向海關人員作出申報，或作出虛假或不完整的申報，可遭檢控。海關可根據香港法例第109章《應課稅品》條例，向違規旅客施加罰則，作出有代價地不予檢控的安排。

