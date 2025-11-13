深圳山姆餐吧5大新人氣美食　鮑魚燒鳥卷用料足　酥皮蛋撻CP值高

山姆餐吧熱門爆款大上新，去山姆必買：酥皮厚蛋撻、鮑魚燒鳥卷、芒果雪糕、水果燕麥酸奶杯，無需會員，也能在山姆一飽口福。



山姆餐吧近期大爆火新品，都去嚐嚐吧。

深圳5家山姆3家設有餐吧

山姆的含金量有多高，無須多言。作為大型倉儲式超市，從日用家居到食物飲品，在山姆沒有什麼買不到的東西。每次逛山姆，都要帶着長長一串擬好的購物清單，一次性買個夠，定期來山姆shopping已經變成了一件尤為治癒的解壓方式。

深圳這3家山姆餐吧 ， 無需會員也可進入

目前深圳有5家山姆會員商店，其中3家陸續開放了山姆餐吧（前海、龍華、龍崗），這下不僅是日常shopping，就連就餐也多了一個全新的選擇，就算你沒有會員，也能進入餐吧享用美食，各大山姆爆款美食輕鬆get到！

本期整理了一份山姆餐吧最新熱門美食清單，親測好吃，先記下這篇攻略，速速下單！

山姆餐吧爆火新品推薦榜單

1. 法式酥皮厚蛋撻 ¥22.9/4個

最近才上新的MM法式酥皮蛋撻性價比簡直拉爆，4個僅需22.9元的價格，完勝市面上烘焙店中的蛋撻，成為了年度性價比之王，不過遺憾的是目前僅龍崗店山姆餐吧在售，其他地方的朋友可以敬請期待下。

即便價格實惠，山姆的用料也絲毫沒有手軟，蛋撻外殼焦香酥脆，一碰化渣，濃郁的黃油香撲鼻，蛋撻心厚重濃郁，撻心duangduang的，細膩順滑，不是難以接受的齁甜，脆脆的很好吃。

2. 黃金厚蝦堡 ¥20/份

個人感覺新品黃金厚蝦堡就比較無功無過了，拿到手的時候已經微涼，漢堡胚比較硬，整體吃起來比較噎人，建議配杯喝的一起。

中間的黃金蝦餅厚度蠻可觀的，外殼酥脆，沒什麼油感，吃起來不會覺得膩，中間的蝦肉很新鮮，QQ彈彈的，跟蝦滑的口感一樣，整體調味比較清淡，中間的青菜和塔塔醬蠻少的，這點尤其需要改進下。

3. 水果燕麥酸奶杯 ¥15/份

這個酸奶杯看着平平無奇，但吃過的人都讚不絕口，在家試圖復刻卻又不是這個味道，信我吧，吃一次就能讓人魂牽夢縈。

配料豐富，飽腹感超強

山姆的酸奶杯選用優諾原味酸奶打底，酸甜度適中，不會像希臘酸奶一樣乾噎，但也能很好的附着在每一顆麥片上，上面還有幾顆飽滿的樹莓與藍莓豐富口感，酸酸甜甜的，建議冷藏後食用口感更佳。

麥片配料十分豐富，有奇亞籽、椰子脆片、各種堅果，飽腹感很強，減脂人士可以當代餐來吃，熱量不超標。

4. 芒果雪糕 ¥8/份

山姆的雪糕系列可謂是每次上新的爆火單品，次次上新都少不了它的身影，這期新出的芒果雪糕比原味牛乳的少了一絲厚重，但又比雪芭多了一份奶香，對我來說，口味把控得剛剛好！

剛入口的時候芒果酸度比較明顯，後調能慢慢嚐出奶香味，甜度很淡，吃多了也不覺得膩，一份8元，量給的很足，愛吃冰的小夥伴都去試下！

5. 日式鮑魚燒鳥卷 ¥25/份

本期新品中，最推薦山姆家的鮑魚燒鳥卷，25元的價格分量實在不小，2人分食剛好，整體口味偏向日式燒鳥醬汁，偏甜鹹口。

餅皮很薄有嚼勁，中間包裹的雞肉口感軟嫩，其中夾雜的小鮑魚足足有7-8個，用料很足，一口軟糯Q彈，搭配着吸滿醬汁的雞肉和餅皮，一口下去充斥着碳水和油脂的滿足感。

牛肉爽口，鮑魚鹹香，2款都推薦

要是喜歡多汁入味那一定要選擇鮑魚這款，更追求爽口清淡那就推薦經典牛肉卷，2款都是山姆的爆火單品，好吃不踩雷，不試試很可惜！

曾經山姆熱門的爆款，現在依舊暢銷👇👇👇

1. 牛肉熱狗套餐

中間夾着厚實的牛肉腸，有明顯肉感，可自助添加醬料及洋葱碎，醬料有黃芥末、酸黃瓜、番茄三種口味。

2. MM芝士披薩

分2種售賣形式：整個或⅙切片，2種口味：鹹香至尊披薩、清爽水果披薩，餅底鬆軟厚實，芝士量足，奶香四溢。

3. MM分裝甜品切件

瑞士捲、榴蓮千層都有切件裝售賣，榴蓮選用馬來西亞D24蘇丹王榴蓮，均採用動物奶油製作而成。

4. 蘋果／巧克力雪糕

雪糕選用鮮奶製作，口感醇厚絲滑，蘋果風味酸甜適口，呈冰沙質地，0脂吃起來更放心，減脂人士可入。

5. 安格斯牛肉漢堡

漢堡塊頭大，肉厚多汁，中間夾雜切達奶酪芝士，一咬拉絲，牛肉餅超厚，汁水充盈，鹹香適口。

等不及了，山姆新品我來了！

山姆餐吧

營業時間：9:00-22:00（以官方時間為準）



龍崗店

地址：龍崗區愛南路666號COCO PARK山姆會員商店負2層



前海店

地址：南山區月亮灣大道7號



龍華店

地址：龍華區東環一路和龍華大道交匯處壹城中心E區



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】