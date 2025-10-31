東京Cafe推介10大｜原宿/池袋/自由之丘！哈利波特主題＋日式庭園

東京Cafe推介｜東京咖啡店｜東京咖啡店林立，想到訪有高質咖啡又可以打卡靚景的咖啡店，就要留意小編推介！《香港01》「好食玩飛」整合10間東京旅遊必去的特色咖啡店，除了有傳統的日式喫茶店，還有奢華的日式庭園風下午茶、IP主題咖啡店、韓系的心形鬆餅及蛋糕等。即看內文！



東京Cafe推介【1】Rodeo Bakery & Coffee

Rodeo Bakery & Coffee 是位於東京原宿、於2025年3月全新開幕的咖啡店！咖啡店主打一系列「可愛系」甜品及小吃，例如愛心造型吐司、以花朵點綴的巧克力脆脆蛋糕、狗狗造型曲奇餅、小熊司康等，賣相十分精緻，味道也非常棒！

地址：東京都澀谷區神宮前1-8-25 BU原宿1825 201號

交通：JR原宿站步行4分鐘



東京Cafe推介【2】モアミミ（moi Mimi）

モアミミ（moi Mimi）於2025年1月才開業，開幕不久就已經成為當地的超人氣咖啡店！モアミミ是一家以暗黑系公主風為主題的韓式咖啡館，提供以藍色、白色和黑色為主調的甜品及咖啡，如小惡魔慕斯蛋糕、巴斯克芝士蛋糕、香草藍奶油拿鐵等，亦會因應節日而提供不同主題的餐點，非常適合打卡拍照！

交通：東京都豊島區駒込2-13-9 小川ビル

交通：JR駒込站步行2分鐘



東京Cafe推介【3】Scoop Coffee

Scoop Coffee是近期在Instagram及Threads上爆紅的韓系早餐咖啡館，以其可愛的心形鬆餅和心形芭蕾風起司蛋糕聞名，裝潢亦富有韓式時尚感，每個角落都超級好拍照！除了招牌鬆餅，還可點其他咖啡、茶飲和氣泡飲。不過要留意，心形鬆餅僅在早上10時至下午1時提供，其餘時間只有格仔餅、蛋糕等小吃及甜點。

地址：東京新宿區大久保1-10-15 2樓

交通：JR新大久保站步行6分鐘



東京Cafe推介【4】SANRIO CAFE

位於池袋的SANRIO CAFE是Sanrio粉絲們必去的咖啡店，絕對能滿足你的少女心！餐廳充滿童趣的裝潢設計，在不同角落都有打卡位，餐廳供應的漢堡、Pancake、蛋糕捲、冬甩、湯品或飲品等餐點更可以自由選擇自己喜歡的角色造型，每款的味道略有不同，非常特別！

地址：東京都豊島區東池袋1-28-1 Sunshine City Alpa B1F

交通：JR池袋站步行6分鐘



東京Cafe推介【5】THE GUEST cafe＆diner - Chiikawa Restaurant

THE GUEST cafe＆diner是在東京池袋PARCO 7樓開設的Chiikawa常設主題餐廳，以「家庭餐廳」為理念，菜單上有大人也可以點的兒童午餐、漢堡排、甜點等，餐點均以Chiikawa角色或經典場景為造型設計，每一份都精緻又可愛！吃完還可以在餐廳角落的打卡位拍照及選購周邊商品！

地址：東京都豐島區南池袋1丁目28-2 池袋PARCO本館7樓

交通：JR池袋站步行1分鐘



東京Cafe推介【6】Harry Potter Café

Harry Potter Café是一家以《哈利波特》魔法世界為主題的咖啡店，用餐環境還原了霍格華茲的奇幻氛圍，以墨綠色為主調，掛有魔杖、老師的肖像等裝飾。餐廳以霍格華茲四大學院為靈感設計餐點，提供「九又四分之三月台」焗豆、貓頭鷹造型蛋糕、魔法特調等。除了餐點，咖啡廳也販售原創的哈利波特周邊商品！不過要留意，餐廳只接受預約到訪。

地址：東京都港區赤坂5-3-1赤坂Biz Tower 1樓

交通：地鐵赤坂站步行5分鐘



東京Cafe推介【7】Cerdi 自由が丘

Cerdi是位於自由之丘的義大利餐廳，在午餐及晚餐時段供應義大利麵、薄餅等正宗義大利料理。不過，餐廳在下午茶時段會搖身一變為一家休閒咖啡店，提供別具特色的日式庭園風下午茶、咖啡及茶飲，共有十多種奢華的甜點及鹹點，擺盤精緻到讓人不忍心吃掉！

地址：東京都目黑區綠が丘2丁目17-12 T'S BRIGHTIA 自由が丘 1樓

交通：東急電鐵自由之丘站步行5分鐘



東京Cafe推介【8】喫茶You

喫茶You是坐落於銀座的昭和風懷舊喫茶店，主打滑嫩蛋包飯、歐姆蛋三文治、拿坡里義大利麵、漢堡排等經典日式餐點。必食的招牌蛋包飯搭配濃郁的芝士及酸酸甜甜的番茄醬，口感清爽豐富；歐姆蛋三文治沒有多餘調味，蛋味香濃，口感厚實，絕對值得一試！

地址：東京都中央區銀座4-13-17 高野ビル1F/2F

交通：東京地鐵東銀座站步行2分鐘



東京Cafe推介【9】喫茶 一房

喫茶 一房位於下北澤，主打一系列充滿小女心的餐點及飲品，咖啡店空間不大，而且只有店長一人服務，但餐點的設計十分用心！招牌包括夾著滿滿水果與鮮奶油的超厚三文治，使用的水果更會根據季節而有不同限定推出的口味；另外亦有以小狗餅乾裝飾的雪糕梳打及咖啡，賣相可愛！

地址：東京都世田谷區北澤2-21-26 2樓

交通：京王電鐵下北澤站步行2分鐘



東京Cafe推介【10】ヘッケルン 喫茶店

ヘッケルン 喫茶店是位於東京新橋的懷舊喫茶店，因有「布丁仙人」之稱的80歲老闆森靜雄製作的美味布丁而聞名！餐廳內保留半世紀昭和風格復古裝潢，每日限量供應焦糖布丁，老闆會直接在你面前將布丁倒扣在盤子中，並將焦糖醬淋在布丁上，過程非常療癒！除了布丁外，餐廳的咖啡亦相當出色，由老闆現磨現煮，與布丁是絕佳的組合！

地址：東京都港區西新橋1-20-11 安藤ビル1F

交通：地鐵虎之門站步行5分鐘



