日迴轉壽司驚現生魚片厚度超飯兩倍　網笑：離職員工厚切｜附地址

日本一名網友日前在迴轉壽司店捕捉到「史上最厚切」生魚片的驚人畫面，讓全網瞬間失控！這位網友在X（Twitter）上分享一張壽司照，生魚片厚度幾乎是醋飯的兩倍，分量彭湃到讓他忍不住笑稱：「這一定是明天要離職的員工做的。」



超澎湃生魚片壽司掀熱議 日本小店一夜之間爆紅！

日本網友「あずき」日前在X（Twitter）分享了一張迴轉壽司的照片，卻意外掀起全國乃至海外網友的瘋狂討論。照片中，看似普通的兩貫生魚片壽司，生魚片卻厚到驚人，不僅完全覆蓋醋飯，厚度甚至接近米飯的兩倍，整體視覺效果宛如高級生魚片切盤直接「擺在飯上」。事主當下傻眼，忍不住幽默留言：「這個壽司應該是明天就要離職的員工做的吧？」爆笑解讀秒中網友笑點。這張照片短時間內吸引超過700萬次瀏覽，留言區瞬間變成大型吐槽現場。

有人笑說：

「離職就是任性」

「把生魚片當牛排切」

「這厚度老闆看到會哭」



也有人搞笑預測劇情發展：

「老闆問：上個月生魚片消耗異常，你們有頭緒嗎？」



甚至有人認為畫面完全像動漫角色神樂做出的誇張料理，笑料不斷。

由於太多人敲碗想知道餐廳位置，事主隔天決定公開資訊，揭曉這家傳說級迴轉壽司店其實在福井縣福井市成和 1 丁目，店名為「くるくる寿司 ほがらか亭」。該店距離新福井車站車程不到3分鐘，在日本最大美食評分網站「食べログ」上擁有3.72分的高評價，屬於當地人才知道的優質口碑店。

店家資訊曝光後，網友們瞬間湧入留言：

「記下來，下次去一定吃」

「這家店要被吃爆了」

「老闆應該感謝這位離職員工」



原本只是一張趣味照片，卻意外讓小店瞬間成為國際級打卡熱點。這起「厚切壽司事件」再次證明：日本迴轉壽司永遠能帶給人驚喜。而這份「離職員工級」厚切生魚片，也成功讓全球網友笑翻，更為店家帶來源源不絕的話題與人潮。

