三亞景點10大推介｜玻璃海潛水／20公里日落長廊／全球最大免稅店

三亞景點推介2026｜有「東方夏威夷」之稱的三亞是中國著名的熱帶旅遊城市，四面環海的獨特優勢，擁有豐富的自然資源！《香港01》「好食玩飛」整合10大三亞景點推介，除了可以在能見度27米的玻璃海潛水，還可以到20公里的長廊看日落、到全球最大的免稅店shopping，即看內文！



三亞景點推介【1】亞特蘭蒂斯 失落的空間水族館

失落的空間水族館位於三亞亞特蘭蒂斯度假區內，以失落的文明為主題、水族館充滿古文明遺蹟設計，彷彿置身於沉沒海底的古代宮殿！館內擁有30個巨型玻璃互動池、超過八萬隻海洋生物，包括白鯨、鯊魚、魔鬼魚、大海龜等，可以看到潛水員餵食、美人魚表演之餘，還有潛水體驗、海豚白鯨互動、乘坐透明水晶船餵食等，與海洋生物近距離接觸！

立即購票👉🏻 失落的空間水族館🪼門票$222

票價：HK$222

地址：三亞市海棠區海棠北路失落的空間水族館

交通：搭乘1號或3號巴士至「亞特蘭蒂斯」站下車步行約2分鐘



三亞景點推介【2】亞龍灣熱帶天堂森林公園 全海景玻璃棧道

亞龍灣熱帶天堂森林公園是三亞必遊的雨林秘境，也是電影《非誠勿擾2》的取景地。公園擁有360°全海景凌空玻璃棧道，可以從高空俯瞰山海景觀！除了全海景玻璃棧道，還有全長168米、橫跨兩座山脈之間的過江龍索橋、仿古建築的滄海樓觀景台、可以乘坐遊船的雨林飛漂等。園內也有不少動植物棲息於此，隱藏在公園的不同角落等你發掘！

立即購票👉🏻 亞龍灣熱帶天堂森林公園🌲門票+往返遊覽車🚠$166

票價：HK$166

地址： 三亞市吉陽區亞龍灣路亞龍灣國家旅遊度假區內

交通： 搭乘15路、25路或27路公車至「亞龍灣加油站」下車步行5分鐘



三亞景點推介【3】蜈支洲島 能見度27米「玻璃海」

蜈支洲島是三亞海水透明度最高、能見度27米的「玻璃海」小島，更是中國頂級的潛水勝地，有「中國版馬爾代夫」之稱。蜈支洲島位於三亞海棠灣內，擁有保存完整的珊瑚礁保護區，潛水期間除了熱帶魚群，運氣好還能看到沉船、海底雕像等景觀！除了潛水外，蜈支洲島上亦提供不少海上運動及浪漫打卡點，也可以乘坐環島電瓶車欣賞海邊懸崖的美景。

立即購票👉🏻 蜈支洲島🏝️門票+往返船票🚢$157

票價：HK$157

地址：三亞市海棠區蜈支洲島碼頭

交通：搭乘28路公車至「蜈支洲島碼頭」站下車步行3分鐘至遊客中心再轉乘渡輪



三亞景點推介【4】大東海 沙灘酒吧打卡最啱

大東海是位於三亞市中心的老牌旅遊區，水上娛樂項目及吃喝玩樂配套一應俱全，可以暢玩拖拽傘、摩托艇、潛水、漫步於周邊的海濱棧道。此外，大東海沙灘附近亦有不少網紅打卡店及餐飲美食，例如可以在泳池上享用餐點的IPK沙灘泳池餐廳酒吧、可以打卡舉行蝴蝶結的LAN斕海景餐酒吧等，氛圍感滿分！

立即購票👉🏻 三亞大東海私人導覽一日遊🌊$408起

票價：免費入場

地址：三亞市吉陽區榆亞路大東海旅遊區

交通：搭乘2路、8路、15路公車至「大東海廣場」站下車步行2分鐘



三亞景點推介【5】大小洞天 賞日落千年不老松

大小洞天擁有800多年歷史的道教文化底蘊，是近期爆紅的拍照聖地，包括矗立海邊的天空之門、歐式小建築小森林教堂、礁石邊的純白鋼琴、燈塔等，是個觀賞日落的好地方！景區內還有許多樹齡超過一千年的不老松，十分壯觀！

立即購票👉🏻 大小洞天🕳️觀光門票+園內觀光電瓶車🚙$31

票價：HK$31

地址： 三亞市崖州區大小洞天旅遊區

交通： 搭乘25路或30路公車至「大小洞天」站下車步行5分鐘



三亞景點推介【6】椰夢長廊 最完美看夕陽地方

椰夢長廊被譽為是全三亞看夕陽最完美的地方！由於椰夢長廊地理位置正對西方，因此在每晚日落時分，整片天空會從湛藍轉為橘紅、紫粉，搭配兩旁的椰子樹及微微海風更為浪漫！而且椰夢長廊全長有近20公里，就算看日落的人多還是可以拍出好看的照片！

立即購票👉🏻三亞西島+天涯海角+椰夢長廊私人導覽一日遊🥥$586

票價：免費入場

地址：三亞市天涯區三亞灣路

交通：搭乘206路公車至「海月廣場」站下車即達



三亞景點推介【7】後海村 懷舊小漁村文創小店

三亞後海村是一個非常適合citywalk的地方，在懷舊的小漁村中進駐了不少原創手作及文創小店，提供如手工編織的海邊首飾、海島風穿搭、手作陶藝、紀念品、衝浪復古服飾等，可以一邊欣賞風景一邊逛街！此外，後海村也有一家非常有名的海邊洞穴咖啡廳「Malt Cafe」，在摩洛哥風格的建築下感受海風吃飯，倍感浪漫！

票價：免費入場

地址：三亞市海棠區藤橋鎮藤海漁村

交通： 搭乘28路公車至「蜈支洲島」站下車步行8分鐘



三亞景點推介【8】天涯小鎮 中國小聖托里尼

天涯小鎮是一個藍白色系建築的小漁村，被譽為「中國小聖托里尼」，小鎮上有不少特色塗鴉街景、海景咖啡廳及打卡位，其中彩紅色、通往黑龍街下海灘的階梯更是著名的打卡勝地！

票價：免費入場

地址：三亞市天涯區馬嶺社區

交通：搭乘16路、25路公車至「天涯郵局」或「馬嶺」站下車步行3分鐘



三亞景點推介【9】cdf三亞國際免稅城 12萬米全球最大

cdf三亞國際免稅城是全球最大的單體免稅店，總面積達12萬平方米，分為A、B館，及二期河心島。A館及B館擁有超過750個免稅的國際與國內知名品牌，包括頂級奢侈精品如Prada、LV、Dior；美妝及香氛如Diptyque、La Mer；潮流品牌Apple、Lululemon等。二期河心島則以餐飲為主，引進多家米芝蓮或黑珍珠推薦餐廳。吃喝玩樂一應俱全！

票價：免費入場

地址：三亞市海棠區海棠北路118號

交通：搭乘33路、34路公車或免稅城免費穿梭巴士直達



三亞景點推介【10】三亞大悅城 超過250個品牌進駐

三亞大悅城於2024年底開幕，是三亞目前最先進、規模最大的城市綜合商場。三亞大悅城建築面積達15萬平方米，匯聚了超過250個品牌，其中大部分更是首次引進海南的品牌！除了特色商戶及餐廳，商場亦設有大型的兒童樂園、室內運動公園、U-MAX 影院、潮流手辦店等特色商戶。

票價：免費入場

地址：三亞市吉陽區迎賓路與鳳凰路交匯處

交通：乘1路、7路或27路公車至「臨春嶺公園」站步行5分鐘



三亞酒店推介 110米無邊際泳池／270度海景房

三亞酒店推介【1】三亞半山海景voco酒店（voco SANYA DADONGHAI by IHG）

三亞半山海景voco酒店（voco SANYA DADONGHAI by IHG）於2025年6月開幕，坐落於半山腰。酒店共有188間客房，以階梯式佈局構築山、海、城三維立體景觀空間，房間均配備全景落地窗及露台，可以無死角捕捉自然景色，部分房型更配備私人泳池！酒店同時設有無邊際游泳池、健身室、餐廳及私人停車場等設施。

三亞半山海景voco酒店（voco SANYA DADONGHAI by IHG）

房價：人均HK$289起（高級雙床房）

地址：海南省三亞市吉陽區鹿嶺路32號

交通：三亞火車站車程30分鐘

三亞半山海景voco酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

三亞酒店推介【2】三亞艾迪遜酒店（The Sanya EDITION）

三亞艾迪遜酒店（The Sanya EDITION）位於海南三亞國家海岸的海棠灣，坐擁無敵海景。酒店於2016年開幕，擁有501間客房。房間分為觀海及園景房型，配有寬敞露台、半開放浴室及浴缸，部分房型盡享270度海景視野或配備私人游泳池！酒店另設2萬平方米的人造海洋池、多種水上及球類活動體驗、健身室等，更有多達7間不同風格的餐廳！

三亞艾迪遜酒店（The Sanya EDITION）

房價：人均HK$1,127起（觀海大床房）

地址：三亞海棠區海棠北路100號

交通：三亞火車站車程38分鐘

三亞艾迪遜酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

三亞酒店推介【3】三亞保利瑰麗酒店（Rosewood Sanya）

三亞保利瑰麗酒店（Rosewood Sanya）於2017年開幕，坐落於國家海岸三亞海棠灣。全館244間客房均設有露台、景觀浴缸且面臨大海，其中部分客房的露台上還設有獨立泳池。酒店亦設有長達110米的無邊天際泳池、健身中心、水療中心、瑜伽平台、精緻餐廳、免費停車場等設施。

三亞保利瑰麗酒店（Rosewood Sanya）

房價：人均HK$1,018起（豪華海景大床房；包早餐）

地址：三亞海棠區海棠灣海棠北路6號

交通：亞龍灣站車程33分鐘

三亞保利瑰麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

