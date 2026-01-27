三亞酒店10間推介｜110米無邊際泳池／270度海景房／人均$277起

三亞酒店推介2026｜三亞是中國著名的熱帶濱海旅遊城市，位於海南島最南端，有「東方夏威夷」之稱。《香港01》「好食玩飛」整合10間三亞酒店，大部分酒店提供海景房且配備無邊際泳池，有酒店的泳池更長達110米，人均只需$289起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

三亞酒店推介【1】海南清水灣英迪格酒店（Hotel Indigo HAINAN CLEAR WATER BAY by IHG）

海南清水灣英迪格酒店（Hotel Indigo HAINAN CLEAR WATER BAY by IHG）坐落於陵水，鄰近三亞。酒店於2025年5月開幕，擁有174間客房，以「海洋珠寶鋪」為設計靈感，客房融入黎族藤編技藝，配備海景露台，增添海島風情！酒店另提供漂流河、無邊泳池等4個泳池，以及健身室、水療中心、智趣空間、餐廳、免費停車場等設施。

海南清水灣英迪格酒店（Hotel Indigo HAINAN CLEAR WATER BAY by IHG）

房價：人均HK$688起（精品大床房）

地址：陵水海絲路3號-2

交通：陵水站車程29分鐘

海南清水灣英迪格酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

三亞酒店推介【2】三亞半山海景voco酒店（voco SANYA DADONGHAI by IHG）

三亞半山海景voco酒店（voco SANYA DADONGHAI by IHG）於2025年6月開幕，坐落於半山腰。酒店共有188間客房，以階梯式佈局構築山、海、城三維立體景觀空間，房間均配備全景落地窗及露台，可以無死角捕捉自然景色，部分房型更配備私人泳池！酒店同時設有無邊際游泳池、健身室、餐廳及私人停車場等設施。

三亞半山海景voco酒店（voco SANYA DADONGHAI by IHG）

房價：人均HK$289起（高級雙床房）

地址：海南省三亞市吉陽區鹿嶺路32號

交通：三亞火車站車程30分鐘

三亞半山海景voco酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

三亞酒店推介【3】海南清水灣金普頓酒店（Kimpton AQEOS HAINAN by IHG）

海南清水灣金普頓酒店（Kimpton AQEOS HAINAN by IHG）於2025年5月開幕，坐落於陵水清水灣，可以俯瞰黃金海岸線。酒店共有289間客房，房間設計融合海洋元素與簡約美學，配備半開放浴室、景觀浴缸及露台，部分房型更坐擁海景！酒店更設有漂流河、無邊泳池、水療中心、電競空間及多家特色餐廳，是絕佳的渡假勝地！

海南清水灣金普頓酒店（Kimpton AQEOS HAINAN by IHG）

房價：人均HK$976起（酷享房）

地址：陵水英州鎮清水灣大道海絲路3號-1

交通：陵水站車程28分鐘

海南清水灣金普頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

三亞酒店推介【4】三亞天成貝爾蒙海景酒店（Tiancheng Belmont Hotel Sanya）

三亞天成貝爾蒙海景酒店（Tiancheng Belmont Hotel Sanya）於2026年全新開幕，鄰近鳳凰島。酒店客房以時尚現代的設計風格為主，客房普遍配有海景陽台、浴缸，部分高階房型提供270度無界海景與管家服務。酒店另設室外無邊際游泳池、健身室、公共浴池、餐廳及免費停車場可供使用。

三亞天成貝爾蒙海景酒店（Tiancheng Belmont Hotel Sanya）

房價：人均HK$338起（雲境灣景大床房）

地址：三亞天涯區中港路1號天成中央海岸B棟

交通：三亞火車站車程32分鐘

三亞天成貝爾蒙海景酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

三亞酒店推介【5】三亞海棠灣希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Sanya Haitang Bay）

三亞海棠灣希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Sanya Haitang Bay）於2025年開業，鄰近蜈支洲島碼頭、後海灣和亞龍灣熱帶天堂森林公園。酒店共有124間客房，房間簡約舒適，部分客房設有獨立陽台及咖啡機，另提供親子主題客房。酒店亦設有健身室、餐廳及免費停車場。

三亞海棠灣希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Sanya Haitang Bay）

房價：人均HK$277起（園景大床房）

地址：三亞海棠區紅龍路199號

交通：亞龍灣站車程28分鐘

三亞海棠灣希爾頓花園酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

三亞酒店推介【6】阿那亞三亞瀾山酒店（LANSHAN HOTEL）

阿那亞三亞瀾山酒店（LANSHAN HOTEL）於2026年開幕，是全新的療愈山居酒店品牌，隱於山谷深處，帶來山谷旅居體驗。酒店打造了135間景觀客房，內有寬敞露台及半開放浴室，可以與大自然融為一體！酒店配備山谷湯泉、籃球場、高爾夫球場、SPA、療愈花園、泳池、健身中心等空間，還有藏紅花西班牙餐廳呈現獨特風味美食！

阿那亞三亞瀾山酒店（LANSHAN HOTEL）

房價：人均HK$723起（山居大床房；包早餐）

地址：三亞吉陽區森海路20號阿那亞園區二期西區2號樓

交通：三亞火車站車程30分鐘

阿那亞三亞瀾山酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

三亞酒店推介【7】海南土福灣嘉佩樂度假酒店（Capella Tufu Bay, Hainan）

海南土福灣嘉佩樂度假酒店（Capella Tufu Bay, Hainan）位於土福灣，鄰近海灘且能夠俯瞰中國南海。酒店於2019年開幕，共有190間客房、套房和別墅。所有客房均擁有私屬陽台，配有65吋智能電視、半開放浴室及浴缸，別墅另設私人泳池。酒店亦設3個游泳池、健身室、網球場、桑拿、5間餐廳等設施，並提供帆船、皮划艇等水上運動體驗。

海南土福灣嘉佩樂度假酒店（Capella Tufu Bay, Hainan）

房價：人均HK$1,303起（聆海閣園景大床房；包早餐）

地址：陵水英州鎮土福灣度假區

交通：亞龍灣站車程29分鐘

海南土福灣嘉佩樂度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

三亞酒店推介【8】三亞艾迪遜酒店（The Sanya EDITION）

三亞艾迪遜酒店（The Sanya EDITION）位於海南三亞國家海岸的海棠灣，坐擁無敵海景。酒店於2016年開幕，擁有501間客房。房間分為觀海及園景房型，配有寬敞露台、半開放浴室及浴缸，部分房型盡享270度海景視野或配備私人游泳池！酒店另設2萬平方米的人造海洋池、多種水上及球類活動體驗、健身室等，更有多達7間不同風格的餐廳！

三亞艾迪遜酒店（The Sanya EDITION）

房價：人均HK$1,127起（觀海大床房）

地址：三亞海棠區海棠北路100號

交通：三亞火車站車程38分鐘

三亞艾迪遜酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

三亞酒店推介【9】三亞保利瑰麗酒店（Rosewood Sanya）

三亞保利瑰麗酒店（Rosewood Sanya）於2017年開幕，坐落於國家海岸三亞海棠灣。全館244間客房均設有露台、景觀浴缸且面臨大海，其中部分客房的露台上還設有獨立泳池。酒店亦設有長達110米的無邊天際泳池、健身中心、水療中心、瑜伽平台、精緻餐廳、免費停車場等設施。

三亞保利瑰麗酒店（Rosewood Sanya）

房價：人均HK$1,018起（豪華海景大床房；包早餐）

地址：三亞海棠區海棠灣海棠北路6號

交通：亞龍灣站車程33分鐘

三亞保利瑰麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

三亞酒店推介【10】三亞泰康臻品之選度假酒店（The Taikang Sanya, a Tribute Portfolio Resort）

三亞泰康臻品之選度假酒店（The Taikang Sanya, a Tribute Portfolio Resort）於2022年開幕，坐落於海棠灣，擁有337間精緻客房及套房。酒店房間融入自然元素，使用大量木系家具設計，均配備露台及浴缸，部分房型另設私人步入式嬉水池。酒店亦提供室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、5間餐廳等設施。

三亞泰康臻品之選度假酒店（The Taikang Sanya, a Tribute Portfolio Resort）

房價：人均HK$383起（豪華大床房；包早餐）

地址：三亞海棠區莊大路1號

交通：亞龍灣站車程25分鐘

三亞泰康臻品之選度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店｜深圳浴缸酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略