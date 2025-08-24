九州旅遊｜11間福岡人氣餐廳推介　老字號內臟鍋濃郁不油膩必吃

說到福岡絕對不只是好玩這麼簡單，對吃貨們來說根本是美食大天堂！



拉麪、燒肉、甜點樣樣都有特色，每一道都藏著在地人的日常味道。這次小編挑選幾個人氣高、從經典老字號到熱門打卡的美食店家，跟著這份清單，讓福岡的美食征服你的胃吧！

1. 博多拉麪 ShinShin 天神本店

來到豚骨拉麪的發源地福岡，博多拉麪Shin Shin真的不能不吃！他們家的湯頭用純豚骨長時間熬煮，香氣濃郁卻清爽不膩，再搭配特製細麪條和經典配料，鹹淡適中，很適合香港人的口味。還有必點的煎餃，外皮酥脆、內餡多汁，豬肉和蔬菜的比例完美。

而且營業到凌晨三點，宵夜時段也不怕沒得吃，難怪無時無刻在地人和觀光客都搶得排隊，根本是福岡必收的超人氣名店！

必吃推薦：博多Shin Shin拉麪跟煎餃

交通：地鐵天神站5號出口，步行約6分鐘

營業時間：11:00-03:00（周三及固定有一天周二公休，建議在官網查詢）



2. 元祖牛腸鍋 樂天地天神 今泉總本店

說到福岡在地美食，內臟鍋絕對是榜上有名！元祖牛腸鍋樂天地可是當地的老字號，光是那一大把堆成小山的韭菜就超驚人。湯頭是偏甜的醬油底，喝起來順口，牛腸處理得非常乾淨沒腥味，搭配高麗菜、蒜頭、辣椒一起煮完全不油膩。

小編推薦最後加進去的強棒面，吸飽湯汁後真的太犯規，還能續面吃到飽～吃完就會明白，為什麼這鍋在福岡會這麼受歡迎！

小編偷偷說：怕韭菜味的別擔心，店內有8種調味料讓你搭著配！



必吃推薦：牛腸鍋滿足套餐

地址：地鐵天神南站2號出口，步行約5分鐘

營業時間：17:00-00:00



3. 面屋兼虎 天神本店

面屋兼虎是福岡在地評選第一的沾面專賣店，主打超濃郁魚介湯底，一端上桌就讓人食慾全開。他們的麪條冰鎮後Ｑ彈滑順，咬起來帶點麥香。靈魂就在那碗沾醬，鰹魚風味超濃，裏面還藏著豬肉碎塊跟筍乾。

吃到一半可以加一點特製醋，味道整個變得更清爽開胃，怕太膩的可以再倒入一點熱鰹魚高湯稀釋。這家沾面早就被小編列入福岡必吃清單，這味道香港真的吃不到阿！

必吃推薦：濃厚沾面

地址：地鐵天神南站1號出口，步行約3分鐘

營業時間：09:45-22:30



4. Nikuichi

Nikuichi可是當地人也愛到不行的和牛燒肉名店。最有名的就是七種黑毛和牛拼盤，是每桌几乎都會點的招牌菜，每天隨機提供七個不同部位，讓你每次來都有驚喜感。肉質超新鮮、油花分佈漂亮，隨便烤一烤都嫩到不行，不用調味就能吃到和牛本身的香氣，建議可以點完拼盤後，吃到好吃的部位再加點。

+ 5

用這樣的價位吃到這種等級的牛肉，CP值真的高到沒話說，來福岡真的不能少了Nikuichi這一站！

小編小提醒：不想排隊的話，建議提前兩個月透過線上訂位系統預約



必吃推薦：七種黑毛和牛拼盤

地址：地鐵博多站東5號出口，步行約5分鐘

營業時間：16:00-00:00（12/31~1/1公休）



5. 茶壺烏龍麪 博多あかちょこべ

茶壺烏龍麪 博多あかちょこべ把烏龍麪玩出新高度，走進店裏就會被廚房上方整排大水壺吸引，他們家的烏龍麪就是裝在茶壺裏送上桌的，筷子直接插在壺嘴上，視覺感大加分。面體以古法制作的胚芽蕎麥烏龍麪，咬起來非常帶勁；沾醬有三種選擇，牛腸內臟、納豆、肉末咖哩，風味濃郁又很搭。

+ 1

這家店會讓你對烏龍麪完全改觀，快來福岡試試新滋味吧！

必吃推薦：茶壺肉末咖哩烏龍麪（喜歡重口味的可以點茶壺內臟烏龍麪）

地址：地鐵中洲川端站7號出口，步行約5分鐘

營業時間：11:30-14:00、18:00-23:30（周日僅營業11:30-14:00）



6. 水炊.雞肉料理 とりまぶし

水炊.雞肉料理 とりまぶし是來福岡必吃的雞料理首選店家之一，主打水炊雞鍋，湯頭是那種清爽、乳白色的雞骨湯，喝起來有蔬菜的自然甜味，搭配Q彈雞肉跟脆骨雞肉丸，還有豆腐跟滿滿蔬菜一起煮，越熬越香。

他們家的炭烤雞肉丼，雞肉烤的微焦酥香，在店外就聞得到，加上熱騰騰的白飯和醬汁，整套吃下來超級過癮，難怪大家吃完都說是會再訪的店！

必吃推薦：水炊雞火鍋+烤雞丼套餐

地址：地鐵櫛田神社前車站，步行約7分鐘

營業時間：10:00-22:00（年末~年初公休，日期不固定建議在官網查詢）



7. 博多 祇園 鐵鍋煎餃

博多祇園鐵鍋煎餃，根本是餃子控的朝聖地！這裏的煎餃一口大小剛剛好，超適合分享。重點是鐵鍋上桌，從第一顆熱到最後一顆，外皮煎的酥香薄脆，脆到會以為是用炸的那種。內餡是每天新鮮現包的豬肉、高麗菜和韭菜，鮮甜多汁又沒有豬腥味。

+ 3

醬料選擇很多種，強烈推薦加一點福岡在地的柚子胡椒，香氣會整個大升級～難怪是擠進日本百名煎餃的名店，吃過一次就會懂！

小編偷偷說：如果想拍那種整鍋餃子排排站的美照，要直接點三份才夠澎拜～



必吃推薦：鐵鍋煎餃

地址：地鐵祗園（福岡）站5號出口，步行約5分鐘

營業時間：17:00-22:30（周日、盂蘭盆節、年末年初、不定期國定假日公休）



8. The Full Full Hakata

The Full Full Hakata是福岡超人氣的麪包店，還沒走進去，整條街就能聞到麪包香味！招牌明太子法國麪包真的是人人必買，外酥內軟、不刮嘴，厚厚一層奶油，每口都吃的到鹹香濃郁的明太子，一定要熱熱吃才對味，不過要注意，每人僅限購五條～

+ 2

店內還有像是栗子麪包、八種野菜咖哩；柚子胡椒法國麪包也都超受歡迎，店內牆上還有排行榜可以參考，但其實隨便選都不太會踩雷！

必吃推薦：明太子法國麪包

地址：地鐵祗園（福岡）站5號出口，步行約10分鐘

營業時間：08:00-18:00（周二、盂蘭盆節、新年期間公休）



9. 鈴懸 博多本店

鈴懸是福岡在地人從小吃到大的日式點心老店，開業將近百年。博多本店除了有外帶區，還設有咖啡廳的空間，可以內用享受餐點和甜點。人氣必點就是他們家的聖代，冰淇淋口味能自由選配，搭上鮮奶油、水羊羹、鈴鐺造型的最中和滿滿的水果，整杯視覺跟味覺都超豐富。

+ 1

如果想帶點福岡風味回家，鈴乃最中跟銅鑼燒都很適合當伴手禮，如果遇上期間限定的甘王草莓大福就更不能放過啦！

必吃推薦：【茶鋪】鈴懸招牌聖代【菓鋪】鈴乃最中、銅鑼燒

地址：地鐵中洲川端車站7號出口，步行約3分鐘

營業時間：【茶鋪】11:00-19:00【菓鋪】09:00-19:00（1/1~1/2公休）



10. 白金茶房

白金茶房藏身在福岡的巷弄裏，是一間讓人走進就不想出來的質感系咖啡廳，空間寬敞、光線舒服，很適合坐著放空或和朋友聚會。這裏的招牌鬆餅是採用福岡在地小麥粉製作，雖然外表看起來很樸素，但口感上非常紮實，每一口都有淡淡的麪粉及奶蛋香，再加上濃郁不甜膩的楓糖醬，簡直完美～

如果你跟小編一樣是鬆餅控，來福岡就不能不到白金茶房報到！

必吃推薦：甜味經典鬆餅

地址：地鐵薬院站1號出口，步行約10分鐘

營業時間：08:00-17:30（假日營業至18:30）



11. I'm donut? 福岡店

福岡人氣甜甜圈店I'm donut?，來自福岡麪包店AMAM DACOTAN，以招牌生甜甜圈打響知名度！甜甜圈選擇超多，從經典原味、淋醬款、甚至還有包著蛋、起司、火腿的鹹口味。小編私心最推薦原味的生甜甜圈，外層糖衣酥脆、麪糰咬起來很彈牙；開心果內餡也是必買人氣王，吃得出來是真材實料。

整間店不只甜甜圈好吃，連裝潢都讓人忍不住拍好幾張，空氣裏都是甜甜圈的香氣，來福岡一定要親自嚐嚐這幸福的滋味！

必吃推薦：招牌生甜甜圈

地址：地鐵天神南站3號出口，步行約1分鐘

營業時間：10:00-20:00



福岡真的太多美食啦，這些人氣店還只是美食地圖的冰山一角，還有更多巷弄裏的驚喜等你發現。跟著小編一起邊走邊吃，才能真正品味福岡的魅力～下次來福岡，記得照著這篇美食清單，保證讓你能夠好好享受這座城市！

相關文章：福岡拉麪7大｜一蘭以外的人氣店！博多長龍店＋$35吃老字號豚骨面（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

延伸閲讀：

【福岡景點】超靈驗神社、吸貓天堂！15個福岡自由行必玩景點

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【福岡美食】不踩雷推薦！11間福岡人氣美食名店】