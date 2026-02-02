韓國炸雞最新排名！10大必吃BHC／BBQ／橋村三甲不入？附完整名單

韓國炸雞排名｜韓國炸雞推薦｜韓國企業評價研究所發布了「2026年1月韓國炸雞品牌大數據分析報告」，排名結果令人大跌眼鏡，雖然Kkanbu Chicken繼續大熱奪冠，但橋川炸雞竟然三甲不入！《香港01》「好食玩飛」整合韓國炸雞最新排名結果Top 10的詳細資訊，包括餐廳地址、交通方法及必食推薦，即看內文！



韓國炸雞排名出爐 BHC擠身三甲／橋村炸雞連跌兩位！

韓國企業評價研究所針對韓國消費者喜愛的28個炸雞品牌，針對從2025年12月12日至 2026年1月12日期間的15,288,907個大數據，分析出最新的市場趨勢。分析指標包含參與價值、溝通價值及社群價值。最新排名結果如下：

韓國炸雞排名 Top 1🥇｜Kkanbu Chicken（깐부치킨）

Kkanbu Chicken（깐부치킨）創立於2006年，主打高級炸雞及提供多樣化酒類的酒吧。餐廳的炸雞單價雖然比一般品牌高、份量少，但其炸雞油脂極少、外皮薄脆、肉質鮮嫩多汁。除了提供酥炸與電烤的烹調選擇，還有超過10種以上的味道及部位組合！餐廳的招牌蒜香電烤雞及經典酥脆炸雞也是必食推介，搭配下酒菜辣味田螺拌麵，風味更佳！

部分分店地址及交通方法



明洞店

地址：首爾特別市中區明洞8街22

交通：明洞站步行3分鐘



清潭1號店

地址：首爾特別市江南區宣陵路152街21

交通：狎鷗亭羅德奧站步行10分鐘



新沙店

地址：首爾特别市江南區新沙洞567-21

交通：新沙站步行5分鐘



人均價格：~ ₩18,000－₩28,000



韓國炸雞排名 Top 2🥈｜BBQ 炸雞（BBQ치킨）

BBQ炸雞全名為「Best of the Best Quality」，是韓國店舖數量最多的炸雞品牌，也是不少熱門韓劇的「御用炸雞」！BBQ 炸雞以獨家粉漿及特級冷壓初榨橄欖油進行油炸，比一般食用油更健康、口感更乾淨，能夠保持金黃酥脆的外皮，同時鎖住炸雞肉汁。必食推介包括黃金橄欖炸雞及秘製甜辣炸雞，搭配超人氣的芝士球，可以一次品嘗不同口感！

部分分店地址及交通方法



弘大店

地址：首爾特別市麻浦區和諧廣場路 131-1

交通：弘大入口站步行2分鐘



明洞店

地址：首爾特別市中區明洞4街2

交通：明洞站步行3分鐘



鐘路貫鐵店

地址：首爾特別市鐘路區清溪川路 81

交通：鐘閣站步行6分鐘



人均價格：~ ₩18,000－₩25,000



韓國炸雞排名 Top 3🥉｜Mom's Touch（맘스터치）

Mom's Touch（맘스터치）首次擠身三甲！Mom's Touch是韓國本土最大的漢堡與炸雞快餐連鎖店，主打炸雞漢堡和韓式炸雞。Mom's Touch堅持使用冷藏「原塊雞腿肉」製作漢堡肉及炸雞，而且炸雞「即叫即做」，雖然等待時間較長，但保證到手絕對熱辣辣、夠脆夠juicy！餐廳招牌推介包括炸雞腿肉漢堡、招牌無骨炸雞及韓式甜辣炸雞。

部分分店地址及交通方法



明洞店

地址：首爾特別市中區明洞9街37 5樓

交通：乙支路入口站步行4分鐘



弘大店

地址：首爾特別市麻浦區西橋洞338-18號2樓

交通：弘大入口站步行5分鐘



汝矣島漢江公園店

地址：首爾特別市西大門區延世路24

交通：新村站步行3分鐘



人均價格：~ ₩10,000－₩20,000



韓國炸雞排名 Top 4｜BHC 炸雞（BHC치킨）

BHC 炸雞是高人氣韓國炸雞連鎖店之一，在韓國擁有多達2000間分店。BHC的炸雞採用葵花籽油與獨家兩段式油炸，主打外酥內嫩的口感，更提供多種創新且獨有的口味，例如魔法芝士粉炸雞、醬油蜂蜜炸雞及原味炸雞。此外，BHC 炸雞的芝士球也非常出色，更被譽為是韓國最好吃的芝士球！

部分分店地址及交通方法



明洞本店

地址：首爾特別市中區退溪路20街5

交通：明洞站步行2分鐘



東大門店

地址：首爾特別市中區乙支路44街10 2樓

交通：東大門歷史文化公園站步行1分鐘



弘大店

地址：首爾麻浦區弘益路6街22 2樓

交通：弘大入口站步行2分鐘



人均價格：~ ₩17,000－₩23,000



韓國炸雞排名 Top 5｜橋村炸雞（교촌치킨）

橋村炸雞（교촌치킨）首次跌出韓國炸雞排名頭三位，但仍然是不少遊客心目中的No.1！橋村炸雞1991年創立，至今仍然堅持使用天然發酵的醬油和大蒜調味，並且採用獨特的「二次油炸」技術，將炸雞保持乾爽不油膩，外皮也不會因為冷掉而變軟。餐廳的招牌有經典醬油炸雞、蜂蜜炸雞、香辣炸雞，還有創新口味的黑色秘密炸雞！

部分分店地址及交通方法



東大門1號店

地址：首爾特別市鐘路區鐘路294 2樓

交通：東大門站步行1分鐘



弘大店

地址：首爾特別市麻浦區楊花路16街6

交通：弘大入口站步行5分鐘



江南店

地址：首爾特別市江南區奉恩寺路129

交通：新論峴站步行2分鐘



人均價格：~ ₩16,000－₩24,000



韓國炸雞排名 Top 6｜Goobne Chicken（굽네치킨）

Goobne Chicken是韓國著名的炸雞連鎖品牌，主打「以烤代炸」的健康炸雞。雖然炸雞並非以傳統油炸方式製作，但Goobne 炸雞的烤雞以高溫烘烤，能夠大幅減少油脂同時保持雞肉多汁、外皮酥脆，完美復刻炸雞的口感！值得一提，餐廳的辣味醬汁非常獨特，其辣椒脆脆烤雞及火山辣味烤雞是人氣必食推介。

部分分店地址及交通方法



鐘閣站店

地址：首爾特別市鐘路區鐘路14街11

交通：鐘閣站步行2分鐘



弘大店

地址：首爾特別市麻浦區弘益路5街13

交通：弘大入口站步行6分鐘



景福宮店

地址：首爾特別市鐘路區社稷路114景福大廈

交通：景福宮站步行2分鐘



人均價格：~ ₩16,000－₩23,000



韓國炸雞排名 Top 7｜60雞（60계치킨）

60雞（60계치킨）因為BTS成員田柾國在直播時曾經食用而爆紅，餐廳堅持每桶油僅炸60隻雞，強調健康與衛生的環境。60雞的炸雞口味融合創新元素，將炸雞與獨特食材及調味融合，例如薯片、藥膳、玉米醬、青陽辣椒蒜醬等，炸雞皮薄肉嫩，調味適中。必食推介有柾國同款的招牌「顆粒脆脆炸雞」（크크크치킨），及虎一匹炸雞、醬油炸雞。

部分分店地址及交通方法



鐘路3街店

地址：首爾特別市鐘路區水標路95

交通：鐘路3街站步行2分鐘



望遠店

地址：首爾特別市麻浦區望遠洞521

交通：望遠站步行10分鐘



麻浦站

地址：首爾特別市麻浦區麻浦大路4街11

交通：麻浦站步行3分鐘



人均價格：~ ₩17,000－₩22,000



韓國炸雞排名 Top 8｜Puradak 炸雞（푸라닭）

Puradak 炸雞（푸라닭）被譽為是「炸雞界的PRADA」，主打精緻炸雞。Puradak 炸雞採用「先烤後炸」的方式，先將雞肉放入210度的焗爐進行高溫烘烤，然後再進行微炸，能夠鎖住肉汁並減少油膩感，吃起來層次亦較豐富。此外，餐廳的炸雞口味亦十分特別，包括黑蒜炸雞、青陽辣椒美乃滋炸雞、羅勒玉米炸雞等，擺盤亦十分精緻，打卡一流！

部分分店地址及交通方法



明洞店

地址：首爾特別市中區明洞7街21

交通：乙支路入口站步行4分鐘



鐘路店

地址：首爾特別市鐘路區三一大路15街24

交通：鐘閣站步行5分鐘



麻浦店

地址：首爾特別市麻浦區桃花街6-3

交通：麻浦站步行1分鐘



人均價格：~ ₩19,000－₩24,000



韓國炸雞排名 Top 9｜黃色全雞（노랑통닭）

黃色全雞（노랑통닭）是來自釜山的知名連鎖炸雞品牌，主打健康炸雞，雖然使用傳統的傳統鑄鐵鍋烹炸，但堅持選用成分天然、鈉含量較低的食材及調味，因此炸雞較其他品牌健康無負擔！餐廳的必點招牌「三拼炸雞」，可以一次品嘗到原味、洋釀與蔥拌口味，還有超級大原味炸雞及阿爾薩蒜蓉炸雞也是人氣餐點。

部分分店地址及交通方法



弘大店

地址：首爾特別市麻浦區弘益路3街8

交通：弘大入口站步行5分鐘



江南站店

地址：首爾特別市瑞草區瑞草大路73街30

交通：江南站步行5分鐘



明洞店

地址：首爾特別市中區明洞7街21 2樓

交通：乙支路入口站步行4分鐘



人均價格：~ ₩15,000－₩20,000



韓國炸雞排名 Top 10｜Jadam Chicken（자담치킨）

Jadam Chicken（자담치킨）主打精緻炸雞，是韓國少數堅持使用 動物福利認證雞肉的品牌，意味著雞隻是在健康、無壓力的環境下長大。餐廳研發了不同創新口味，其中招牌「米芝蓮炸雞」結合了蛋黃醬及青陽辣椒，味道層次豐富。此外，全新登場的「芝士乒炸雞」也值得推薦，採用碎雞肉製作，內部包裹著濃郁的芝士，每一口都能吃到拉絲效果！

部分分店地址及交通方法



鐘路店

地址：首爾特別市鐘路區三一大路19街17

交通：鐘閣站步行3分鐘



弘大店

地址：首爾特別市麻浦區臥牛山路140

交通：弘大入口站步行5分鐘



江南驛三店

地址：首爾特別市江南區論峴路85街47

交通：驛三站步行3分鐘



人均價格：~ ₩18,000－₩25,000



韓國炸雞排名11-28

11｜起家雞（처갓집양념치킨）

12｜Nene 炸雞（네네치킨）

13｜Outdark（아웃닭）

14｜好時吉雙隻炸雞（호식이두마리치킨）

15｜Pelicana（페리카나）

16｜Gcobu 炸雞 (Zicoba)（지코바치킨）

17｜Ttobbongi 炸雞（또봉이통닭）

18｜Toreore（또래오래）

19｜Mexican 炸雞（멕시칸치킨）

20｜正直的炸雞（바른치킨）

21｜Ovenmaru（오븐마루치킨）

22｜Tangtang 炸雞（땅땅치킨）

23｜Hoolala 烤雞（훌랄라치킨）

24｜Boore 炸雞（부어치킨）

25｜DD 炸雞（디디치킨）

26｜Sunsoo 炸雞（순수치킨）

27｜Welldum 炸雞（웰덤치킨）

28｜Mapa 炸雞（마파치킨）

