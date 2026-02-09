深圳歷史最悠久花市10日開市　行花街辦年貨　體驗科技與傳統年味

花如海人如潮花如海人如潮，行過花街才過年。



進入2026年，不少人都開始期盼着春節的到來。說到年味，那自然少不了「行花街」。

無數深圳人期待的2026年愛國路迎春花市開市時間定了！從2月10日上午10點至2月16日（除夕）24點，開足7天。不僅如此，福田．節日廣場花市也定檔啦！2月10日-16日鎖定深圳節日廣場。

2026愛國路迎春花市

行花街，買糖葫蘆、風車、年花......作為深圳歷史最悠久的迎春花市，愛國路迎春花市承包了幾代深圳人的春節儀式感。

深圳市迎春花市始於1982年，初期花市主要在羅湖的人民南路國貿路段舉辦。

1998年起，愛國路成為每年花市的固定舉辦地，並在此後長達18年的時間裏，成為深圳人過年不可或缺的儀式。這麼多年來攜親友逛花市、買年花，已經成為深圳人民過年的必備節目，愛國路迎春花市也成為了許多深圳人的春節記憶，成為「年味」的象徵。

2016年開始，迎春花市與愛國路暫別，由一家主辦變成「多點開花」的模式，許多深圳人表示非常不捨。

2023年起，愛國路花市重磅回歸。近年來，愛國路花市不僅年花絢爛、年貨琳琅滿目、人氣爆棚，還增加了許多時尚體驗場景。無人機表演、人型智能機器人、AR元宇宙新春打卡等，增添了滿滿的科技感。

福田．節日廣場花市

2026福田．節日廣場花市主題為「騏驥灣區，繁花福田」，花市延續24000平方米，200+攤位，預計吸引超250萬人次到場。今年花市地處CBD黃金地段，毗鄰香港，輻射大灣區，可口可樂、國家地理、瘋狂動物城等，重磅IP領航登場。

今年花市分為「三幕大戲」，不管你是愛拍照愛科技還是愛熱鬧都能統統滿足。

當國風巡遊現場穿梭花海，當嶺南非遺大師現場秀技，解鎖漢服打卡新姿勢，這波東方浪漫分分鐘拍出大片感。智能飛碟登場，AI機器人給你拜大年，還有VR虛實穿越體驗，快來體驗科技硬核的酷炫年味。街舞說唱炸場，情人節快閃發糖，還有一堆腦洞文創先鋒亮相，好逛、好拍、好買。

181個稀缺席位，無論是花卉匠人、餐飲主理人還是文創大咖都可以來參與。

「行過花街才算過年。」

是不是已經超期待了？你會選擇去迎春花市買什麼花？來評論區給小編推薦下吧~