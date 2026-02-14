深圳賞梅｜福田梅園2000+梅樹沿山綻放香氣撲鼻　品種豐富免費賞

都說深圳的冬天比春天還美，近日深圳梅園迎來盛花期。2000+梅樹沿着山坡綻放，組成一片超浪漫的粉色花海。



相比於其他梅花林，梅園梅樹的品種更加豐富，如潮塘宮粉、桃紅宮粉美人梅、硃砂梅、綠萼梅等，能同時欣賞到梅花的多樣姿態。梅花的清幽香氣還吸引了蜜蜂、蝴蝶前來採蜜，為這片梅園盛景增添了生動景象。

徜徉在梅花樹下，欣賞着層層疊疊的花瓣，以藍天白雲為背景，輕鬆拍出古詩畫裏的梅花美圖。

梅園

地址：深圳市福田區北環大道與北環香蜜立交交叉口北100米

交通：2/8號線僑香站B口，步行13分鐘

門票：免費入園

賞花tips：梅花盛花期為1-2月份，部分品種持續至3月份，想去的趁早；穿搭建議淺色服飾或者古風漢服，出片率更高；文明賞花，請勿攀枝採花。



【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】