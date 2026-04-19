日本旅遊注意｜電車上常見告示潛台詞　人身事故和立往生是甚麼？

說到日本最便利的大眾運輸工具，想必大部分人都會先想到電車吧！電車是你在日本旅遊的途中幾乎絕對會搭上的交通工具，那麼，關於電車廣播或是告示板字幕中常見到的那些單字，你又知道多少呢？



今天，就讓我們來看看幾個電車出狀況時常見的詞彙，以及那些詞彙分別代表甚麼意思吧。

人身事故

首先，就讓我們先來看看「人身事故」吧。所謂人身事故泛指一切因人而起的事故，其中包括跌落月台、誤入鐵軌以及蓄意臥軌甚至是跳軌等等，都是屬於「人身事故」的範圍。

所謂人身事故泛指一切因人而起的事故，其中包括跌落月台、誤入鐵軌以及蓄意臥軌甚至是跳軌等等，都是屬於「人身事故」的範圍。（日本經濟新聞）

雖然聽到人身事故大家更容易都會聯想到與跳軌有關的狀況，但其實其包含的範圍比你我想像的都還要廣泛，由於這個詞彙本身太容易往負面的詞彙聯想，JR西日本也因此下達將「人身事故」改為「列車與乘客的接觸」（列車がお客様と接触）的指示，事實上，兩種詞彙代表的是一樣的狀況唷！

立往生

「立往生」（立ち往生）出自於日本歷史的知名僧兵「弁慶」的死法，身為源義經家臣的他，為了抵擋敵人的攻擊，身中多箭卻堅持站著不倒下，就這樣站著死去。因為這個死法而衍生出的「立往生」，便是表示動彈不得的意思，用在電車狀況上指得便是因為大雪、颱風或地震等等自然原因，導致電車動彈不得。

立往生：用在電車狀況上指得便是因為大雪、颱風或地震等等自然原因，導致電車動彈不得。（每日新聞）

通常「立往生」只會用在自然天災所造成的電車動彈不得，而且一時半刻都沒有辦法排解，若是碰上了這樣的情況，記得遵從列車人員的指示，以免給他們造成困擾唷。

車輛點檢與車內點檢

「車輛點檢」（車両点検）顧名思義，指的是檢查車輛，通常可能是電車出現了甚麼狀況，但為了不引起群眾過度的不安因而設置的隱語，在電車的狀況排除後便可以持續運行。

車輛點檢與車內點檢：通常出現車內點檢的情況會更偏向是處理車內的事故。（マイナビニュース網站）

與之很類似的還有「車內點檢」（車內点検），通常出現車內點檢的情況會更偏向是處理車內的事故，包括痴漢事件、客人的爭吵、緊急病人的對策以及可疑物品的確認等等，為了不讓乘客做出過多的聯想，也有鐵路公司會將這兩個詞統稱為「車輛點檢」，碰到時請不要驚慌，等到狀況排除後，電車便會正常行駛囉。

踏切事故

日文漢字的踏切在中文是平交道的意思，因此，所謂的「踏切事故」指的便是「平交道事故」。

「踏切事故」指的便是「平交道事故」。（東京新聞）

會發生平交道事故的可能性有非常多種，但比較有可能見到的還是車子或行人卡在平交道中，或者是發生與人身事故類似的情況，若是碰上了「踏切事故」因而導致電車暫時停駛的時候，記得馬上查詢其他的交通方式，以免耽誤自己的時間唷。

為什麼要使用這些隱語？碰上狀況時冷靜應對吧！

為什麼日本的電車要採用這麼饒口的說法，通常是為了避免引起乘客不必要的想像與不安，導致情況變得更加複雜而棘手。在看過這篇文章後，想必各位在搭電車碰上這些狀況時，能夠更加冷靜地應對吧！

相關文章：日酒店公開「失物排行榜」引共鳴 第一名竟是它？退房必查這5處

+ 6

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】