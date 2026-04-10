無錫酒店10間推介｜高評分／露天溫泉／宮廷風庭院／人均$270起

無錫酒店推介｜無錫位於江蘇省，是結合歷史古鎮、太湖山水與宗教文化的熱門旅遊地，近年亦吸引不少港人到當地進行深度遊！《香港01》「好食玩飛」整合10間無錫酒店推介，人均$270起就可以住得到高評分的五星級酒店，更配備溫泉及泳池，即看內文！



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無錫酒店推介【1】無錫清名橋英迪格酒店（Hotel Indigo WUXI QINGMING BRIDGE by IHG）

無錫清名橋英迪格酒店（Hotel Indigo WUXI QINGMING BRIDGE by IHG）坐落於無錫百年清名橋畔旁，具有歷史韻味。酒店於2025年開幕，共有141間客房，房間設計融入江南水鄉古鎮風貌，配有巴慕達音箱、戴森吹風機、膠囊咖啡機等現代化設施，部分房型另設浴缸及私人庭院。酒店同時配備室內游泳池、健身室、餐廳、免費停車場等設施。

無錫清名橋英迪格酒店（Hotel Indigo WUXI QINGMING BRIDGE by IHG）

房價：人均HK$527起（精品房·雙床）

地址：無錫樑溪區金鈎橋南路88號

交通：清名橋地鐵站步行15分鐘

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無錫酒店推介【2】無錫蕩口古鎮雅高美憬閣精選酒店（Dangkou Ancient Town Hotel Wuxi MGallery Collection）

無錫蕩口古鎮雅高美憬閣精選酒店（Dangkou Ancient Town Hotel Wuxi MGallery Collection）坐落於盪口古鎮及花笑池旁，環境清幽舒適。酒店於2024年開幕，共有178間客房，大部分房間配有開放式浴室、浴缸、國際品牌家電及備品，部分房型另設私人庭院。酒店同時擁有室內游泳池、健身房、SPA、餐廳及酒吧等設施，並設有免費停車場。

無錫蕩口古鎮雅高美憬閣精選酒店（Dangkou Ancient Town Hotel Wuxi MGallery Collection）

房價：人均HK$345起（高級大床房）

地址：無錫錫山區鵝湖鎮蘅芳路55-1號

交通：無錫東站車程31分鐘

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無錫酒店推介【3】無錫太湖新城英迪格酒店（Hotel Indigo WUXI TAIHU NEW CITY by IHG）

無錫太湖新城英迪格酒店（Hotel Indigo WUXI TAIHU NEW CITY by IHG）坐落於無錫經濟開發區核心區域內，鄰近國際博覽中心及會議中心。酒店於2024年開幕，共有160間客房，房間設計奢華有格調，採用智能房間控制系統，部分客房更配有打卡able的圓形大浴缸！酒店同時提供半露天游泳池、健身室、餐廳及免費停車場。

無錫太湖新城英迪格酒店（Hotel Indigo WUXI TAIHU NEW CITY by IHG）

房價：人均HK$367起（精品房）

地址：無錫濱湖區清晏路118號

交通：博覽中心地鐵站步行11分鐘

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無錫酒店推介【4】無錫綠髮萬豪酒店（Wuxi Marriott Hotel Lihu Lake）

無錫綠髮萬豪酒店（Wuxi Marriott Hotel Lihu Lake）坐落於蠡湖之畔，鄰近蠡園和黿頭渚自然風景區。酒店於2018年開幕，擁有238間客房，房間面積46米起，設有半開放浴室及浴缸，大部分房型坐擁湖景。酒店同時配備室內游泳池、健身室、5間餐廳、免費停車場等設施。

無錫綠髮萬豪酒店（Wuxi Marriott Hotel Lihu Lake）

房價：人均HK$392起（豪華大床房）

地址：無錫濱湖區環湖路188號

交通：蠡湖大橋地鐵站車程5分鐘

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無錫酒店推介【5】無錫巡塘書香府邸酒店（Scholars Hotel Xuntang）

無錫巡塘書香府邸酒店（Scholars Hotel Xuntang）位於無錫太湖新城巡塘古鎮，酒店三面環水、且由百年古鎮改建而成，別具特色。酒店僅提供24間客房，房間設計保留了古鎮建築的歷史痕跡，同時融入現代東方美學，配有智能音控、漢斯格雅衞浴、免費迷你吧等，部分房型亦自帶宮廷風庭院或湖畔露台。酒店同時提供Spa、餐廳及免費停車場。

無錫巡塘書香府邸酒店（Scholars Hotel Xuntang）

房價：人均HK$480起（舒適大床房；包早餐）

地址：無錫濱湖區尚賢道18號巡塘古鎮內

交通：豐潤道地鐵站步行15分鐘

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無錫酒店推介【6】無錫雪浪宋品酒店（Song Hotel Wuxi）

無錫雪浪宋品酒店（Song Hotel Wuxi）位於無錫市濱湖區無錫融創文旅城內，步行可達融創樂園、融創水世界、熱雪奇蹟等景點。酒店於2019年開幕，提供專屬管家式服務體驗。酒店共有77間客房，房間融入冰雪山水元素及宮廷官式建築，配有景觀浴室及浴缸、露台及免費迷你吧。酒店同時設有室內游泳池、景觀健身房、小童樂園、餐廳等設施。

無錫雪浪宋品酒店（Song Hotel Wuxi）

房價：人均HK$559起（豪華尋園大床房；包申時茶會體驗、頌缽音療會體驗、烏篷船體驗）

地址：無錫濱湖區融創文旅城1號

交通：南方泉地鐵站步行14分鐘

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無錫酒店推介【7】無錫太湖新城洲際酒店（InterContinental Hotels WUXI TAIHU NEW CITY by IHG）

無錫太湖新城洲際酒店（InterContinental Hotels WUXI TAIHU NEW CITY by IHG）坐落於無錫經濟開發區核心區內，與無錫國際會議中心相連。酒店於2024年開幕，共有382間客房，房間設計奢華舒適，配備特大睡床及智能房間控制系統，大部分房型配有景觀浴室及浴缸。酒店同時配備2個游泳池、健身室、咖啡室、2間餐廳及免費停車場。

無錫太湖新城洲際酒店（InterContinental Hotels WUXI TAIHU NEW CITY by IHG）

房價：人均HK$409起（豪華房）

地址：無錫濱湖區清晏路118號

交通：博覽中心地鐵站步行11分鐘

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無錫酒店推介【8】宜興雅達溪山·凱悦臻選酒店（Yada Xishan Hotel Yixing, The Unbound Collection by Hyatt）

宜興雅達溪山·凱悦臻選酒店（Yada Xishan Hotel Yixing, The Unbound Collection by Hyatt）坐落於陽羨生態旅遊度假區，鄰近環境山明水秀。酒店於2024年開幕，共有102間客房，房間分別配有石池暖湯、獨立雙庭院或私人觀景露台，十分愜意。酒店同時提供室內游泳池、健身室、洗衣間、兒童遊樂場、餐廳及免費停車場。

宜興雅達溪山·凱悦臻選酒店（Yada Xishan Hotel Yixing, The Unbound Collection by Hyatt）

房價：人均HK$590起（臻選客房）

地址：宜興湖父鎮洞達路99號

交通：宜興站車程26分鐘

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無錫酒店推介【9】宜興水墨涵田度假村（YIXING SHUIMO HENTIQUE RESORT）

宜興水墨涵田度假村（YIXING SHUIMO HENTIQUE RESORT）坐落於宜興市西渚鎮的雲湖風景區，距離天目湖景區只需10分鐘路程。酒店於2019年翻新，現提供300間客房，房間樓底相當高，空間寬敞舒適，部分客房亦帶有180°觀景陽台。酒店同時設有室內游泳池、健身室、公共浴池、溫泉、2間餐廳及免費停車場。

宜興水墨涵田度假村（YIXING SHUIMO HENTIQUE RESORT）

房價：人均HK$270起（悦居雙床房·中庭；包早餐）

地址：宜興禪意西渚小鎮筱裏旅遊示範村

交通：溧陽站車程17分鐘

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無錫酒店推介【10】宜興大拈花灣息壤酒店（Yixing Da Nian Hua Wan Cultural Tourism Industry Development Co., LTD Xi Rang Hotel）

宜興大拈花灣息壤酒店（Yixing Da Nian Hua Wan Cultural Tourism Industry Development Co., LTD Xi Rang Hotel）位於周鐵鎮，距離無錫機場車程約70分鐘，雖然遠離市區，但勝在環境安靜，四季如畫。酒店於2024年開幕，共有42間客房，大部分客房配備露台，空間寬敞舒適。酒店同時配有健身室、桑拿及餐廳，並提供騎馬體驗。

宜興大拈花灣息壤酒店（Yixing Da Nian Hua Wan Cultural Tourism Industry Development Co., LTD Xi Rang Hotel）

房價：人均HK$590起（景觀大床房；包早餐）

地址：宜興竺山路99號

交通：無錫碩放機場車程70分鐘

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