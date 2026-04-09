食壽司禁忌｜港人6個超錯行為　薑片當配菜　Wasabi撈豉油極失禮

壽司禁忌｜港人熱愛日本料理，無論是人氣排隊連鎖店，還是Omakase（師傅發辦），都大受歡迎。不過，你平日自以為專業的吃法，在日籍大廚眼中可能極之失禮？今日《香港01》好食玩飛記者整理了來自日本主持Rie總結的6大食壽司禁忌，其中Wasabi撈豉油是大忌，詳情即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

近日在YouTube平台上，專注介紹日本旅遊、美食及文化學習的專業媒體Japan Walker HK備受關注。如果你經常留意日本旅遊資訊，對理惠Rie一定不會陌生。

作為《Japan Walker HK》的人氣主持，Rie在影片中將壽司禮儀與日語教學結合。她提到原來港人習慣將Wasabi攪拌成「黑芝麻糊」、用飯底吸飽豉油等動作，不單止會破壞食材鮮味，更是對壽司師傅的一種冒犯！即睇以下6個壽司禁忌，下次去日本或者食高級壽司時，就唔怕失禮！

Rie將壽司禮儀與日語教學結合。（YouTube@Japan Walker HK）

食壽司6大禁忌

食壽司禁忌【1】Wasabi混入豉油

Rie指出這是最經典的NG行為。將Wasabi直接與豉油碟攪拌會令味道變得混濁，掩蓋了原本高級Wasabi的香氣與魚肉鮮味，是對壽司師傅的一種冒犯。正確做法是將Wasabi放在魚肉上，再輕點豉油。

將Wasabi直接與豉油碟攪拌會令味道變得混濁。（AI生成）

食壽司禁忌【2】飯底蘸豉油

很多人習慣用醋飯直接蘸豉油。Rie指出這樣會影響飯的口感，而且味道過鹹。正確做法是將壽司橫放，用魚肉那一面輕輕蘸取。

很多人習慣用醋飯直接蘸豉油。Rie指出這樣會影響飯的口感。（AI生成）

食壽司禁忌【3】將壽司咬開一半

Rie指出壽司講究魚與飯的黃金比例。如果你將它咬開一半，會破壞整體的味道平衡。如果覺得壽司太大件，可以禮貌地在師傅製作時要求「飯少」。

Rie指出壽司講究魚與飯的黃金比例。如果你將它咬開一半，會破壞整體的味道平衡。（AI生成）

食壽司禁忌【4】噴灑過濃的香水

Rie特別提到在高級壽司店，嗅覺也是品嚐的一部分。過重的香水味會干擾自己及其他客人聞到鮮魚的微香，被視為非常失禮的行為。

過重的香水味會干擾自己及其他客人聞到鮮魚的微香。（AI生成）

食壽司禁忌【5】薑片當作配菜

她提到薑片並非配菜，不應該與壽司同時入口。正確用法是在吃完一件壽司後吃一片薑，用來清口」，消除前一貫魚肉的餘味，準備品嚐下一道食材。

食壽司禁忌【6】「相機食先」拍太久

Rie強調壽司放下後的30秒內是最佳賞味期，包括溫度與質感。很多人習慣「相機食先」，拍太久會讓溫度散失，影響壽司整體的口感，浪費師傅的心血。

Rie強調壽司放下後的30秒內是最佳賞味期，包括溫度與質感。（AI生成）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略